Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)

·125·Dunyo
Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)

Fransiya prezidenti Emmanuel Makron NATO sammitidagi kutib olish marosimida yana OAV e’tiboriga tushdi.

Xabarlarga ko‘ra, u Turkiya prezidenti Rejep Tayyip Erdo‘g‘an va uning rafiqasini qutlar ekan, diplomatik hurmat belgisi sifatida Turkiya birinchi xonimining qo‘lidan o‘pmoqchi bo‘lgan. Ammo u bu harakatga yo‘l qo‘ymagani aytilmoqda.

Sammitdagi noqulay lahza videoga tushdi

Voqea ommaviy chiqish vaqtida, rasmiy kutib olish marosimi doirasida yuz bergan.

Makron Erdo‘g‘an va uning rafiqasi yoniga kelib, ular bilan salomlashgan. Fransiya rahbari Turkiya birinchi xonimiga murojaat qilgan paytda uning qo‘lidan o‘pish uchun engashgani, ammo bu harakat to‘xtatilgani xabar qilindi.

Ushbu holat videoga tushib, ijtimoiy tarmoqlar va OAVda muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Fransiya rahbariga nisbatan tanqidlar kuchaydi

Ayrim nashrlar bu vaziyatni diplomatik protokol va shaxsiy masofa masalasi bilan bog‘lamoqda.

Makronning ommaviy chiqishlaridagi erkin harakatlari avval ham matbuot e’tiboriga tushgan. Xususan, Parijda Italiya bosh vaziri Jorja Meloni bilan uchrashuvdagi iliq salomlashuvi ham muhokamalarga sabab bo‘lgan edi.

Italiyaning Il Manifesto nashri o‘sha holatni noo‘rin deb baholagan.

Avvalgi chiqishlari ham muhokama qilingan

OAVda Makronning boshqa ommaviy chiqishlari ham bir necha bor qizg‘in muhokama qilingan.

Ayrim xabarlarda uning Vetnamda samolyotdan tushish vaqtida rafiqasi Brijit Makron bilan bog‘liq noqulay vaziyatga tushgani tilga olingan. Fransiya prezidenti o‘sha holatni «shunchaki hazil» deb izohlagani aytilgan.

Shuningdek, “Katta yettilik” sammiti oldidan fotosessiya paytida Makron va Germaniya kansleri rafiqalarining o‘xshash liboslari sabab noqulay holat yuzaga kelgani ham matbuotda yoritilgan.

Qora ko‘zoynak ham bahsga sabab bo‘lgan

Yaqinda Misr tashqi ishlar vazirining sobiq yordamchisi Raxa Ahmad Makronning rasmiy uchrashuvlarda qora ko‘zoynak taqishini diplomatik protokolga zid deb baholagan.

Uning fikricha, bunday aksessuardan foydalanish uchun jiddiy sabab bo‘lishi va mehmonlar bu haqda oldindan xabardor qilinishi kerak.

Sammitdagi harakat ramziy bahsga aylandi

NATO sammitidagi so‘nggi holat yana bir bor Makronning ommaviy diplomatiya uslubini muhokama markaziga olib chiqdi.

Bir qarashda oddiy salomlashuvdek ko‘ringan lahza xalqaro protokol, shaxsiy masofa va siyosiy liderlarning omma oldidagi harakatlari haqida yangi bahslarni boshlab berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildi1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildiBugun, 16:45Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Bugun, 15:30Zelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiZelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiBugun, 14:42YouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiYouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiBugun, 13:45Ona 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaOna 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaBugun, 13:35139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdi139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdiBugun, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi