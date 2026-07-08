Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)
Fransiya prezidenti Emmanuel Makron NATO sammitidagi kutib olish marosimida yana OAV e’tiboriga tushdi.
Xabarlarga ko‘ra, u Turkiya prezidenti Rejep Tayyip Erdo‘g‘an va uning rafiqasini qutlar ekan, diplomatik hurmat belgisi sifatida Turkiya birinchi xonimining qo‘lidan o‘pmoqchi bo‘lgan. Ammo u bu harakatga yo‘l qo‘ymagani aytilmoqda.
Sammitdagi noqulay lahza videoga tushdi
Voqea ommaviy chiqish vaqtida, rasmiy kutib olish marosimi doirasida yuz bergan.
Makron Erdo‘g‘an va uning rafiqasi yoniga kelib, ular bilan salomlashgan. Fransiya rahbari Turkiya birinchi xonimiga murojaat qilgan paytda uning qo‘lidan o‘pish uchun engashgani, ammo bu harakat to‘xtatilgani xabar qilindi.
Ushbu holat videoga tushib, ijtimoiy tarmoqlar va OAVda muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Fransiya rahbariga nisbatan tanqidlar kuchaydi
Ayrim nashrlar bu vaziyatni diplomatik protokol va shaxsiy masofa masalasi bilan bog‘lamoqda.
Makronning ommaviy chiqishlaridagi erkin harakatlari avval ham matbuot e’tiboriga tushgan. Xususan, Parijda Italiya bosh vaziri Jorja Meloni bilan uchrashuvdagi iliq salomlashuvi ham muhokamalarga sabab bo‘lgan edi.
Italiyaning Il Manifesto nashri o‘sha holatni noo‘rin deb baholagan.
Avvalgi chiqishlari ham muhokama qilingan
OAVda Makronning boshqa ommaviy chiqishlari ham bir necha bor qizg‘in muhokama qilingan.
Ayrim xabarlarda uning Vetnamda samolyotdan tushish vaqtida rafiqasi Brijit Makron bilan bog‘liq noqulay vaziyatga tushgani tilga olingan. Fransiya prezidenti o‘sha holatni «shunchaki hazil» deb izohlagani aytilgan.
Shuningdek, “Katta yettilik” sammiti oldidan fotosessiya paytida Makron va Germaniya kansleri rafiqalarining o‘xshash liboslari sabab noqulay holat yuzaga kelgani ham matbuotda yoritilgan.
Qora ko‘zoynak ham bahsga sabab bo‘lgan
Yaqinda Misr tashqi ishlar vazirining sobiq yordamchisi Raxa Ahmad Makronning rasmiy uchrashuvlarda qora ko‘zoynak taqishini diplomatik protokolga zid deb baholagan.
Uning fikricha, bunday aksessuardan foydalanish uchun jiddiy sabab bo‘lishi va mehmonlar bu haqda oldindan xabardor qilinishi kerak.
Sammitdagi harakat ramziy bahsga aylandi
NATO sammitidagi so‘nggi holat yana bir bor Makronning ommaviy diplomatiya uslubini muhokama markaziga olib chiqdi.
Bir qarashda oddiy salomlashuvdek ko‘ringan lahza xalqaro protokol, shaxsiy masofa va siyosiy liderlarning omma oldidagi harakatlari haqida yangi bahslarni boshlab berdi.
…