Harry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldi

·33·Sport
Harry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldi

Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane jahon futbolidagi eng xavfli hujumchilardan biri sifatida oʻz mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionatida namoyish etayotgan sermahsul oʻyini bilan u nafaqat muxlislarni, balki sobiq futbol yulduzlarini ham hayratga solmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Des Walker Kane kabi hujumchini toʻxtatishning deyarli imkoni yoʻqligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Walkerning fikricha, bugungi kunda Harry Kaneni maydonda jilovlash uchun himoyachilar oʻta keskin choralarga qoʻl urishga majbur. "Uni toʻxtatishning yagona yoʻli — maydonda unga nisbatan qoʻpolroq oʻynash, uni tepishdir. Chunki u ham sizga nisbatan shunday oʻynashdan qaytmaydi", deya hazilomuz, ammo jiddiy ohangda taʼrif berdi sobiq himoyachi. Uning soʻzlariga koʻra, Kane shunchaki gol uruvchi emas, balki oʻyinning har bir daqiqasida jamoasiga foyda keltiradigan universal futbolchidir.

Germaniyadagi muvaffaqiyat va sovrinlar laʼnatining tugashi

Harry Kanening Tottenxem klubidan Germaniya grandiga oʻtishi uning faoliyatida yangi sahifa ochdi. Londonda yillar davomida birorta ham nufuzli sovrin yuta olmagan hujumchi, Myunxenning Bavariya klubi safida bu "laʼnat"ni parchalashga muvaffaq boʻldi. 32 yoshli futbolchi hozirda ikki karra Bundesliga chempioni hisoblanadi. Germaniyadagi faoliyati davomida u nafaqat jamoaviy, balki shaxsiy natijalarini ham rekord darajaga koʻtardi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Kane Bavariya safida oʻtkazgan 147 ta uchrashuvida 146 ta gol urishga erishgan. Oʻtgan mavsumning oʻzida u 61 marotaba raqiblar darvozasini ishgʻol qilib, oʻzining shaxsiy rekordini yangiladi. Bunday barqarorlik uning jahonning eng yaxshi toʻpurarlaridan biri ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. Uning oʻyin uslubi Alan Shearer va Ian Wright kabi afsonalar bilan qiyoslanmoqda.

Jahon chempionatidagi yetakchilik

Hozirda Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtayotgan Jahon chempionatida Harry Kane Angliya terma jamoasini chorak final bosqichiga boshlab keldi. Meksikaga qarshi kechgan va 3:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan dramatik bahsda u yana bir bor oʻz soʻzini aytdi. Ushbu turnirda u allaqachon 6 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va terma jamoa safidagi jami gollari sonini 85 taga yetkazdi.

Kane nafaqat gollari, balki maydondagi tajribasi bilan ham rekordlarni yangilash arafasida turibdi. U Peter Shiltonning terma jamoadagi oʻyinlar soni boʻyicha rekordini yangilashiga atigi 6 ta uchrashuv qoldi. Agar Angliya ushbu turnirda gʻolib chiqsa, Kanening futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri sifatidagi maqomi shubhasiz mustahkamlanadi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Harry Kanening eng kuchli tomoni — bu uning oʻziga boʻlgan ishonchidir. U oʻyinning 90-daqiqasigacha koʻrinmay qolishi mumkin, ammo soʻnggi soniyalarda gol urishiga oʻzi ham, jamoadoshlari ham shubha qilmaydi. Aynan mana shu xislat uni boshqa hujumchilardan ajratib turadi va Angliya terma jamoasining muvaffaqiyatlari garovi boʻlib xizmat qilmoqda.

Harry KaneBavariyaAngliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Castro Cristiano Ronaldoni himoya qildi: Portugaliya magʻlubiyatida kim aybdor?Luis Castro Cristiano Ronaldoni himoya qildi: Portugaliya magʻlubiyatida kim aybdor?Bugun, 15:33Rasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 14:58Mikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiMikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiBugun, 14:54Misr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiMisr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiBugun, 14:38Lionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiLionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiBugun, 14:10Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiArsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiBugun, 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi