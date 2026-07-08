Harry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldi
Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane jahon futbolidagi eng xavfli hujumchilardan biri sifatida oʻz mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionatida namoyish etayotgan sermahsul oʻyini bilan u nafaqat muxlislarni, balki sobiq futbol yulduzlarini ham hayratga solmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Des Walker Kane kabi hujumchini toʻxtatishning deyarli imkoni yoʻqligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Walkerning fikricha, bugungi kunda Harry Kaneni maydonda jilovlash uchun himoyachilar oʻta keskin choralarga qoʻl urishga majbur. "Uni toʻxtatishning yagona yoʻli — maydonda unga nisbatan qoʻpolroq oʻynash, uni tepishdir. Chunki u ham sizga nisbatan shunday oʻynashdan qaytmaydi", deya hazilomuz, ammo jiddiy ohangda taʼrif berdi sobiq himoyachi. Uning soʻzlariga koʻra, Kane shunchaki gol uruvchi emas, balki oʻyinning har bir daqiqasida jamoasiga foyda keltiradigan universal futbolchidir.
Germaniyadagi muvaffaqiyat va sovrinlar laʼnatining tugashiHarry Kanening Tottenxem klubidan Germaniya grandiga oʻtishi uning faoliyatida yangi sahifa ochdi. Londonda yillar davomida birorta ham nufuzli sovrin yuta olmagan hujumchi, Myunxenning Bavariya klubi safida bu "laʼnat"ni parchalashga muvaffaq boʻldi. 32 yoshli futbolchi hozirda ikki karra Bundesliga chempioni hisoblanadi. Germaniyadagi faoliyati davomida u nafaqat jamoaviy, balki shaxsiy natijalarini ham rekord darajaga koʻtardi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Kane Bavariya safida oʻtkazgan 147 ta uchrashuvida 146 ta gol urishga erishgan. Oʻtgan mavsumning oʻzida u 61 marotaba raqiblar darvozasini ishgʻol qilib, oʻzining shaxsiy rekordini yangiladi. Bunday barqarorlik uning jahonning eng yaxshi toʻpurarlaridan biri ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. Uning oʻyin uslubi Alan Shearer va Ian Wright kabi afsonalar bilan qiyoslanmoqda.
Jahon chempionatidagi yetakchilikHozirda Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtayotgan Jahon chempionatida Harry Kane Angliya terma jamoasini chorak final bosqichiga boshlab keldi. Meksikaga qarshi kechgan va 3:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan dramatik bahsda u yana bir bor oʻz soʻzini aytdi. Ushbu turnirda u allaqachon 6 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va terma jamoa safidagi jami gollari sonini 85 taga yetkazdi.
Kane nafaqat gollari, balki maydondagi tajribasi bilan ham rekordlarni yangilash arafasida turibdi. U Peter Shiltonning terma jamoadagi oʻyinlar soni boʻyicha rekordini yangilashiga atigi 6 ta uchrashuv qoldi. Agar Angliya ushbu turnirda gʻolib chiqsa, Kanening futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri sifatidagi maqomi shubhasiz mustahkamlanadi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Harry Kanening eng kuchli tomoni — bu uning oʻziga boʻlgan ishonchidir. U oʻyinning 90-daqiqasigacha koʻrinmay qolishi mumkin, ammo soʻnggi soniyalarda gol urishiga oʻzi ham, jamoadoshlari ham shubha qilmaydi. Aynan mana shu xislat uni boshqa hujumchilardan ajratib turadi va Angliya terma jamoasining muvaffaqiyatlari garovi boʻlib xizmat qilmoqda.
…