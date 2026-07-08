Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyor

·0·Sport
Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyor

Madridning Real Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ispaniya grandi Germaniyaning Bavariya klubi hujumchisi Michael Olise uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashga tayyor ekani haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, u futbol tarixidagi eng qimmat transferga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Real Madrid rahbariyati 23 yoshli fransiyalik iqtidor uchun taxminan 223 million yevro miqdorida paket tayyorlamoqda. Bu koʻrsatkich Neymar tomonidan 2017-yilda oʻrnatilgan 222 million yevrolik jahon rekordini yangilashi kutilmoqda. Klub prezidenti Florentino Perez jahon futbolining eng yorqin yulduzlarini bir jamoaga yigʻish anʼanasini davom ettirish niyatida.

Ivan Zamorano: "Olise ertagayoq sotib olinishi kerak"

Real Madrid afsonasi, chililik sobiq hujumchi Ivan Zamorano Marca nashriga bergan intervyusida ushbu transferni toʻliq qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. Uning fikricha, Michael Olise jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish uchun eng munosib nomzoddir. Zamorano hujumda dahshatli trioni shakllantirish zarurligini taʼkidladi.

"Men Oliseni ertagayoq sotib olgan boʻlardim! U, Kylian Mbappe va Vinicius Junior birgalikda oʻynasa, jamoa toʻxtatib boʻlmas kuchga aylanadi. Shuningdek, yarim himoyaga Enzo Fernandez kabi oʻyinchilarni olib kelish orqali tarkibni yanada kuchaytirish lozim. Bizda ajoyib himoyachilar bor, shunday ekan, bu transferlar bilan biz mukammal jamoaga aylanamiz", — deydi afsonaviy hujumchi.

Michael Olise joriy mavsumda Myunxenning Bavariya klubi safida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Kristal Pelas klubidan Germaniyaga koʻchib oʻtganidan soʻng, u tezda Yevropaning eng mahsuldor forvardlaridan biriga aylandi. Uning universal xususiyatlari va hujumning bir necha nuqtalarida oʻynay olishi Real Madrid murabbiylar shtabi uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratadi.

Balans va kelajakdagi muammolar

Zamorano klubning kelajagiga optimistik qarasa-da, jamoaning soʻnggi oʻyinlaridagi muammolarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, faqat yulduzli hujumchilarga tayanish kutilgan natijani bermasligi mumkin. 2025-2026-yilgi mavsumdagi ayrim qiyinchiliklar jamoada muvozanatni saqlash muhimligini koʻrsatib qoʻydi.

"Bizda dunyo darajasidagi ikki hujumchi bor va jamoa ularning atrofida qurilishi shart. Biroq oʻtgan mavsum hujum, yarim himoya va himoya oʻrtasida nomutanosiblik koʻzga tashlandi. Biz faqatgina Vinicius Junior va Kylian Mbappe kabi 'maxluqlar'ning mahoratiga tayanib qolmasligimiz kerak. Jamoa hujumdan himoyagacha yaxlit va jipslashgan holda harakat qilishi lozim", — deya qoʻshimcha qildi sobiq futbolchi.

Hozirda Real Madrid rahbariyati ushbu transferning moliyaviy tomonlarini va Bavariya klubining pozitsiyasini oʻrganmoqda. Agar kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, Michael Olise Madridning yangi "Galacticos" loyihasining muhim boʻlagiga aylanadi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida bunday yulduzli tarkibning oʻyinini kuzatish doimo zavq bagʻishlaydi.

Real MadridMichael OliseTransferBavariyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiHarry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiBugun, 15:55Luis Castro Cristiano Ronaldoni himoya qildi: Portugaliya magʻlubiyatida kim aybdor?Luis Castro Cristiano Ronaldoni himoya qildi: Portugaliya magʻlubiyatida kim aybdor?Bugun, 15:33Rasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 14:58Mikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiMikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiBugun, 14:54Misr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiMisr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiBugun, 14:38Lionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiLionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi