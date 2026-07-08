Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyor
Madridning Real Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ispaniya grandi Germaniyaning Bavariya klubi hujumchisi Michael Olise uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashga tayyor ekani haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, u futbol tarixidagi eng qimmat transferga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Real Madrid rahbariyati 23 yoshli fransiyalik iqtidor uchun taxminan 223 million yevro miqdorida paket tayyorlamoqda. Bu koʻrsatkich Neymar tomonidan 2017-yilda oʻrnatilgan 222 million yevrolik jahon rekordini yangilashi kutilmoqda. Klub prezidenti Florentino Perez jahon futbolining eng yorqin yulduzlarini bir jamoaga yigʻish anʼanasini davom ettirish niyatida.
Ivan Zamorano: "Olise ertagayoq sotib olinishi kerak"Real Madrid afsonasi, chililik sobiq hujumchi Ivan Zamorano Marca nashriga bergan intervyusida ushbu transferni toʻliq qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. Uning fikricha, Michael Olise jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish uchun eng munosib nomzoddir. Zamorano hujumda dahshatli trioni shakllantirish zarurligini taʼkidladi.
"Men Oliseni ertagayoq sotib olgan boʻlardim! U, Kylian Mbappe va Vinicius Junior birgalikda oʻynasa, jamoa toʻxtatib boʻlmas kuchga aylanadi. Shuningdek, yarim himoyaga Enzo Fernandez kabi oʻyinchilarni olib kelish orqali tarkibni yanada kuchaytirish lozim. Bizda ajoyib himoyachilar bor, shunday ekan, bu transferlar bilan biz mukammal jamoaga aylanamiz", — deydi afsonaviy hujumchi.
Michael Olise joriy mavsumda Myunxenning Bavariya klubi safida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Kristal Pelas klubidan Germaniyaga koʻchib oʻtganidan soʻng, u tezda Yevropaning eng mahsuldor forvardlaridan biriga aylandi. Uning universal xususiyatlari va hujumning bir necha nuqtalarida oʻynay olishi Real Madrid murabbiylar shtabi uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratadi.
Balans va kelajakdagi muammolarZamorano klubning kelajagiga optimistik qarasa-da, jamoaning soʻnggi oʻyinlaridagi muammolarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, faqat yulduzli hujumchilarga tayanish kutilgan natijani bermasligi mumkin. 2025-2026-yilgi mavsumdagi ayrim qiyinchiliklar jamoada muvozanatni saqlash muhimligini koʻrsatib qoʻydi.
"Bizda dunyo darajasidagi ikki hujumchi bor va jamoa ularning atrofida qurilishi shart. Biroq oʻtgan mavsum hujum, yarim himoya va himoya oʻrtasida nomutanosiblik koʻzga tashlandi. Biz faqatgina Vinicius Junior va Kylian Mbappe kabi 'maxluqlar'ning mahoratiga tayanib qolmasligimiz kerak. Jamoa hujumdan himoyagacha yaxlit va jipslashgan holda harakat qilishi lozim", — deya qoʻshimcha qildi sobiq futbolchi.
Hozirda Real Madrid rahbariyati ushbu transferning moliyaviy tomonlarini va Bavariya klubining pozitsiyasini oʻrganmoqda. Agar kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, Michael Olise Madridning yangi "Galacticos" loyihasining muhim boʻlagiga aylanadi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida bunday yulduzli tarkibning oʻyinini kuzatish doimo zavq bagʻishlaydi.
…