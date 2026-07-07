96 yoshli buvi shovqinli ziyofatlari bilan mashhur bo‘ldi

·42·Dunyo
96 yoshli buvi shovqinli ziyofatlari bilan mashhur bo‘ldi

AQSHda 96 yoshli Lillian Droniak qariyalar uyida muntazam uyushtirgan tungi ziyofatlari sabab ma’muriyatdan rasmiy ogohlantirish oldi. Bu haqda The People nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, qariyalar uyi rahbariyati ayolga qo‘shnilarning bir necha bor tushgan shikoyatlari asosida rasmiy xat yuborgan. Ma’muriyatning ta’kidlashicha, muassasada muntazam shovqinli bazmlar o‘tkazish hamda boshqa yashovchilarni spirtli ichimliklar bilan mehmon qilish ichki tartib-qoidalar va xavfsizlik talablariga zid hisoblanadi.

Lillian Droniak esa bu qarordan norozi ekanini bildirib, qariyalar uyida yashash uchun har oy 12 ming dollar to‘lashini aytgan.

«Istagan ishimni qila olaman. Bugun kechqurun yana dugonalarim keladi — ichamiz, g‘iybat qilamiz. Men bazmlarni yaxshi ko‘raman va meni to‘xtatib bo‘lmaydi», — degan u.

Oradan ko‘p o‘tmay, Droniakning vakili vaziyat ijobiy hal etilganini ma’lum qildi. Unga xonasida kechgacha mehmon qabul qilishga ruxsat berilgan. Biroq spirtli ichimliklar ulashishga oid taqiq o‘z kuchida qolgan.

Qayd etilishicha, Lillian Droniak 2021 yildan buyon ijtimoiy tarmoqlarda videolar joylab keladi va internet foydalanuvchilari orasida tanilgan. U ikki yildan buyon qariyalar uyida yashaydi. Droniak birinchi marta 2024 yilda oyog‘ini sindirib olgach, mazkur muassasaga ko‘chib o‘tgan. 2026 yilning mart oyida esa u qariyalar uyida o‘zining 96 yoshini nishonlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiYo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiBugun, 15:59Makron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiBugun, 15:51Rossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiRossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiBugun, 15:50Dunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiDunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiBugun, 15:41Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Bugun, 15:38Kolumbiyada g‘alati hid sigir o‘g‘rilarini fosh qildiKolumbiyada g‘alati hid sigir o‘g‘rilarini fosh qildiBugun, 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi