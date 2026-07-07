Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdi

·0·Dunyo
Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdi

Suriya poytaxti Damashq shahrida Fransiya prezidenti Emmanuel Makron joylashgan mehmonxona yaqinida bir nechta portlash sodir bo‘ldi. Bu haqda xavfsizlik manbasiga tayanib Reuters agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, mehmonxona atrofida bir necha kuchli portlash ovozlari eshitilgan va osmonga qalin tutun ko‘tarilgan. Hodisadan so‘ng xavfsizlik xizmatlari zudlik bilan hududni o‘rab olgan, yo‘llar vaqtincha yopilgan hamda qo‘shimcha xavfsizlik choralari joriy etilgan.

Shu bilan birga, Yelisey saroyi tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, portlashlar Fransiya prezidenti korteji harakatlanayotgan vaqtda eshitilmagan. Makronga hamrohlik qilayotgan Reuters jurnalisti ham davlat rahbari ishtirok etgan ertalabgi tadbirlar davomida hech qanday portlash ovozini eshitmaganini bildirgan.

Oradan ko‘p o‘tmay, Emmanuel Makron Suriya prezidenti Ahmad ash-Shara’a bilan prezident saroyida rasmiy uchrashuv o‘tkazdi. Shu tariqa u 2024 yilda Ahmad ash-Shara’a boshchiligidagi «Hayat Tahrir ash-Shom» guruhi Bashar Asad hokimiyatini ag‘darganidan keyin Suriyaga tashrif buyurgan Yevropaning birinchi davlat rahbariga aylandi.

Suriya rasmiylarining ma’lum qilishicha, portlashlar oqibatida jami 18 kishi, jumladan, to‘rt nafar politsiya xodimi jarohat olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda yonayotgan avtomobil va hodisa joyidan ko‘tarilgan tutun aks etgan.

Suriya xavfsizlik xizmati manbasining Agence France-Presse agentligiga ma’lum qilishicha, portlovchi qurilmalardan biri chiqindi qutisiga, ikkinchisi esa Four Seasons mehmonxonasi yaqinida to‘xtab turgan avtomobilga joylashtirilgan.

Hozircha hodisa oqibatida halok bo‘lganlar haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Shuningdek, portlash uchun mas’uliyatni hech qaysi qurolli guruh yoki tashkilot o‘z zimmasiga olgani yo‘q. Tergov va surishtiruv ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiYo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiBugun, 15:59Makron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiBugun, 15:51Rossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiRossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiBugun, 15:50Dunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiDunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiBugun, 15:41Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Bugun, 15:38Kolumbiyada g‘alati hid sigir o‘g‘rilarini fosh qildiKolumbiyada g‘alati hid sigir o‘g‘rilarini fosh qildiBugun, 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi