Jahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelgan
Xorazmlik xonanda E’tibor Otajonova san’at olamiga kirib kelishiga akasi, taniqli xonanda Jahongir Otajonov katta turtki berganini ma’lum qildi.
Uning aytishicha, bolalikdan musiqa va ijod muhitida ulg‘aygani san’atga bo‘lgan qiziqishini yanada kuchaytirgan. Biroq professional sahnaga chiqish haqidagi ilk ishonch va rag‘bat aynan akasi tomonidan berilgan.
E’tibor Otajonovaning so‘zlariga ko‘ra, Jahongir Otajonov uning ovoz imkoniyatlarini yuqori baholab, qo‘shiq kuylashni davom ettirishga doimo undagan. Xonanda ta’kidlashicha, akasi nafaqat ma’naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlagan, balki ijodiy faoliyatining dastlabki bosqichlarida ham muhim maslahat va tavsiyalarini berib kelgan.
Uning fikricha, yaqin insonning ishonchi va qo‘llovi san’at yo‘lidagi eng katta motivatsiyalardan biri hisoblanadi. Shu sababli u bugungi yutuqlarida akasining xizmatini alohida e’tirof etadi.
…