Jahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelgan

·61·Madaniyat
Jahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelgan

Xorazmlik xonanda E’tibor Otajonova san’at olamiga kirib kelishiga akasi, taniqli xonanda Jahongir Otajonov katta turtki berganini ma’lum qildi.

Uning aytishicha, bolalikdan musiqa va ijod muhitida ulg‘aygani san’atga bo‘lgan qiziqishini yanada kuchaytirgan. Biroq professional sahnaga chiqish haqidagi ilk ishonch va rag‘bat aynan akasi tomonidan berilgan.

E’tibor Otajonovaning so‘zlariga ko‘ra, Jahongir Otajonov uning ovoz imkoniyatlarini yuqori baholab, qo‘shiq kuylashni davom ettirishga doimo undagan. Xonanda ta’kidlashicha, akasi nafaqat ma’naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlagan, balki ijodiy faoliyatining dastlabki bosqichlarida ham muhim maslahat va tavsiyalarini berib kelgan.

Uning fikricha, yaqin insonning ishonchi va qo‘llovi san’at yo‘lidagi eng katta motivatsiyalardan biri hisoblanadi. Shu sababli u bugungi yutuqlarida akasining xizmatini alohida e’tirof etadi.

XorazmE’tibor OtajonovaJahongir Otajonov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Bugun, 16:30"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdi"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdiBugun, 15:47Enn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiEnn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiBugun, 14:06Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda Kleopatra obrazini namoyish qildi (video)Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda Kleopatra obrazini namoyish qildi (video)Bugun, 13:30Homilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdiHomilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdiBugun, 11:53140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdiBugun, 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi