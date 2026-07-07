Makron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdi

·0·Dunyo
Makron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdi

7 iyul tongida Suriya poytaxti Damashqda ketma-ket ikki portlash sodir bo‘ldi. Hodisa Fransiya prezidenti Emmanuel Makron tunagan Four Seasons mehmonxonasi yaqinida yuz bergan.

Portlashlar oqibatida to‘rt kishi halok bo‘lib, 18 kishi yaralangan. Makronning korteji esa hodisadan biroz oldin mehmonxonani tark etgan.

Bombalar ikki joyga o‘rnatilgan

AFP agentligining xavfsizlik xizmatlaridagi manbasiga ko‘ra, portlovchi qurilmalardan biri chiqindi qutisiga joylashtirilgan.

Ikkinchi bomba esa mehmonxona yaqinida qoldirilgan avtomobil ichiga o‘rnatilgani aytilmoqda.

Hozircha portlashlarni kim tashkil etgani va asosiy nishon kim bo‘lgani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

To‘rt kishi halok bo‘ldi

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ikki portlash oqibatida:

  • to‘rt kishi halok bo‘lgan;

  • 18 kishi turli darajada jarohatlangan.

Hodisa joyida xavfsizlik kuchlari va tez tibbiy yordam xodimlari ish olib bormoqda.

Makronning korteji oldinroq ketgan

«Al Arabiya» telekanali muxbiri ma’lumotiga ko‘ra, Fransiya prezidentining korteji portlashdan biroz avval mehmonxonani tark etgan.

Yelisey saroyi vakillari esa prezident kortejida portlash ovozlari eshitilmaganini bildirdi.

Makronning o‘zi hozir prezident saroyida bo‘lib, u yerda Fransiya va Suriya rahbarlari o‘rtasida muzokaralar o‘tkazilmoqda.

Fransiya prezidentining tarixiy tashrifi

Reuters agentligi qayd etishicha, Emmanuel Makron 2024 yil dekabrida Bashar Asad hokimiyatdan ag‘darilganidan keyin Suriyaga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqiga a’zo davlatning ilk rahbari bo‘ldi.

Shuningdek, u 2009 yildan beri Suriyaga borgan birinchi Fransiya prezidenti hisoblanadi.

Damashqdagi portlashlar Makronning tarixiy tashrifi fonida yuz berdi. Endi asosiy savol — hodisa tasodifiy hujum bo‘lganmi yoki yuqori martabali delegatsiya bilan bog‘liqmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiRossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiBugun, 15:50Dunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiDunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiBugun, 15:41Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Bugun, 15:38Kolumbiyada g‘alati hid sigir o‘g‘rilarini fosh qildiKolumbiyada g‘alati hid sigir o‘g‘rilarini fosh qildiBugun, 15:3296 yoshli buvi shovqinli ziyofatlari bilan mashhur bo‘ldi96 yoshli buvi shovqinli ziyofatlari bilan mashhur bo‘ldiBugun, 15:27Ronaldu uchun tikilgan chopon nega o‘ziga emas, o‘g‘liga berildi?Ronaldu uchun tikilgan chopon nega o‘ziga emas, o‘g‘liga berildi?Bugun, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi