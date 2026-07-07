Makron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdi
7 iyul tongida Suriya poytaxti Damashqda ketma-ket ikki portlash sodir bo‘ldi. Hodisa Fransiya prezidenti Emmanuel Makron tunagan Four Seasons mehmonxonasi yaqinida yuz bergan.
Portlashlar oqibatida to‘rt kishi halok bo‘lib, 18 kishi yaralangan. Makronning korteji esa hodisadan biroz oldin mehmonxonani tark etgan.
Bombalar ikki joyga o‘rnatilgan
AFP agentligining xavfsizlik xizmatlaridagi manbasiga ko‘ra, portlovchi qurilmalardan biri chiqindi qutisiga joylashtirilgan.
Ikkinchi bomba esa mehmonxona yaqinida qoldirilgan avtomobil ichiga o‘rnatilgani aytilmoqda.
Hozircha portlashlarni kim tashkil etgani va asosiy nishon kim bo‘lgani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
To‘rt kishi halok bo‘ldi
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ikki portlash oqibatida:
to‘rt kishi halok bo‘lgan;
18 kishi turli darajada jarohatlangan.
Hodisa joyida xavfsizlik kuchlari va tez tibbiy yordam xodimlari ish olib bormoqda.
Makronning korteji oldinroq ketgan
«Al Arabiya» telekanali muxbiri ma’lumotiga ko‘ra, Fransiya prezidentining korteji portlashdan biroz avval mehmonxonani tark etgan.
Yelisey saroyi vakillari esa prezident kortejida portlash ovozlari eshitilmaganini bildirdi.
Makronning o‘zi hozir prezident saroyida bo‘lib, u yerda Fransiya va Suriya rahbarlari o‘rtasida muzokaralar o‘tkazilmoqda.
Fransiya prezidentining tarixiy tashrifi
Reuters agentligi qayd etishicha, Emmanuel Makron 2024 yil dekabrida Bashar Asad hokimiyatdan ag‘darilganidan keyin Suriyaga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqiga a’zo davlatning ilk rahbari bo‘ldi.
Shuningdek, u 2009 yildan beri Suriyaga borgan birinchi Fransiya prezidenti hisoblanadi.
Damashqdagi portlashlar Makronning tarixiy tashrifi fonida yuz berdi. Endi asosiy savol — hodisa tasodifiy hujum bo‘lganmi yoki yuqori martabali delegatsiya bilan bog‘liqmi?
…