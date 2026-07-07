Peugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadi
Fransiyaning mashhur Peugeot brendi joriy yilning oktabr oyida boʻlib oʻtadigan Parij avtosalonida ikki yangi va "hayratlanarli" konsept-karni taqdim etishga tayyorlanmoqda. Ushbu loyihalar kompaniyaning kelajakdagi ishlab chiqarish modellarida qoʻllaniladigan yangi dizayn tili va texnologik yoʻnalishini belgilab beruvchi asosiy koʻrsatkich boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Peugeot bosh direktori Alain Favey yevropalik jurnalistlar bilan boʻlgan muloqotda ushbu yangilikni tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, koʻrgazmada namoyish etiladigan avtomobillar brendning kelajakdagi qiyofasi haqida koʻp narsani soʻzlab beradi. Garchi hozircha texnik tafsilotlar sir tutilayotgan boʻlsa-da, yangi konseptlar brendning boy tarixidan ilhomlangan holda zamonaviy evolyutsiyani aks ettirishi maʼlum qilingan.
Tarix va innovatsiya uygʻunligiPeugeot soʻnggi yillarda oʻzining oʻtmishdagi afsonaviy modellarini zamonaviy talqinda taqdim etish anʼanasiga sodiq qolmoqda. Masalan, 1960-yillardagi 504 Coupé modelining zamonaviy koʻrinishi boʻlgan E-Legend hamda afsonaviy 205 xatchbegidan ilhomlangan Polygon konseptlari bunga yorqin misoldir. Alain Favey kompaniya merosi kelajak uchun gʻoyalar manbai ekanini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Shuni ham aytib oʻtish joizki, koʻpchilik Parij avtosalonida yangi e-208 modelining debyutini kutgan edi. Biroq, kompaniya rahbari ushbu kutilmalarni rad etdi. Ikkinchi avlod superminisi kelasi yilning ikkinchi yarmida sotuvga chiqishi rejalashtirilgan va uning rasmiy taqdimoti koʻrgazmadan tashqari alohida tadbirda boʻlib oʻtadi.
Strategik maqsadlar va yangi modellarPeugeot oʻzining model qatorini toʻliq yangilash orqali jahon bozoridagi ulushini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan. Kompaniya 2030-yilga borib yillik savdo hajmini 1,5 million donaga yetkazishni rejalashtirmoqda (oʻtgan yili bu koʻrsatkich 1,1 millionni tashkil etgan edi). Ushbu ulkan maqsadga erishish uchun yaqin toʻrt yil ichida yettita yangi model bozorga chiqariladi.
- Yangi avlod e-208 elektromobili;
- Yangi avlod 308 xatchbegi;
- Fransiyada ishlab chiqariladigan uchta C-segment modeli;
- Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita D-segment flagmanlari.
…