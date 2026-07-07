Peugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadi

·30·Avto
Peugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadi

Fransiyaning mashhur Peugeot brendi joriy yilning oktabr oyida boʻlib oʻtadigan Parij avtosalonida ikki yangi va "hayratlanarli" konsept-karni taqdim etishga tayyorlanmoqda. Ushbu loyihalar kompaniyaning kelajakdagi ishlab chiqarish modellarida qoʻllaniladigan yangi dizayn tili va texnologik yoʻnalishini belgilab beruvchi asosiy koʻrsatkich boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Peugeot bosh direktori Alain Favey yevropalik jurnalistlar bilan boʻlgan muloqotda ushbu yangilikni tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, koʻrgazmada namoyish etiladigan avtomobillar brendning kelajakdagi qiyofasi haqida koʻp narsani soʻzlab beradi. Garchi hozircha texnik tafsilotlar sir tutilayotgan boʻlsa-da, yangi konseptlar brendning boy tarixidan ilhomlangan holda zamonaviy evolyutsiyani aks ettirishi maʼlum qilingan.

Tarix va innovatsiya uygʻunligi

Peugeot soʻnggi yillarda oʻzining oʻtmishdagi afsonaviy modellarini zamonaviy talqinda taqdim etish anʼanasiga sodiq qolmoqda. Masalan, 1960-yillardagi 504 Coupé modelining zamonaviy koʻrinishi boʻlgan E-Legend hamda afsonaviy 205 xatchbegidan ilhomlangan Polygon konseptlari bunga yorqin misoldir. Alain Favey kompaniya merosi kelajak uchun gʻoyalar manbai ekanini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Shuni ham aytib oʻtish joizki, koʻpchilik Parij avtosalonida yangi e-208 modelining debyutini kutgan edi. Biroq, kompaniya rahbari ushbu kutilmalarni rad etdi. Ikkinchi avlod superminisi kelasi yilning ikkinchi yarmida sotuvga chiqishi rejalashtirilgan va uning rasmiy taqdimoti koʻrgazmadan tashqari alohida tadbirda boʻlib oʻtadi.

Strategik maqsadlar va yangi modellar

Peugeot oʻzining model qatorini toʻliq yangilash orqali jahon bozoridagi ulushini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan. Kompaniya 2030-yilga borib yillik savdo hajmini 1,5 million donaga yetkazishni rejalashtirmoqda (oʻtgan yili bu koʻrsatkich 1,1 millionni tashkil etgan edi). Ushbu ulkan maqsadga erishish uchun yaqin toʻrt yil ichida yettita yangi model bozorga chiqariladi.

  • Yangi avlod e-208 elektromobili;
  • Yangi avlod 308 xatchbegi;
  • Fransiyada ishlab chiqariladigan uchta C-segment modeli;
  • Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita D-segment flagmanlari.
Oktabr oyida namoyish etiladigan konsept-karlar yuqorida sanab oʻtilgan modellarning ayrimlari uchun bevosita asos boʻlishi mumkin. Shunday boʻlsa-da, Peugeot tarixida Inception, Onyx va Instinct kabi faqat kelajak tasavvurini ifodalovchi va seriyali ishlab chiqarishga kirmaydigan konseptlar ham koʻp uchraydi. Har qanday holatda ham, ushbu yangiliklar Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham oʻz oʻrniga ega boʻlib borayotgan fransuz brendining global strategiyasini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

PeugeotKonsept-karParij AvtosaloniElektromobilAvto-olam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBuyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 17:24Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiBugun, 17:24Moskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinMoskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinBugun, 14:50Polestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiPolestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiBugun, 13:28Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiHennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiBugun, 12:24Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiAvtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi