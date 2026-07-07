Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?
Baliqlar faqat suvda yashaydi, deb o‘ylasangiz, adashasiz. Tabiatda shunday noyob jonzot borki, u daraxtga chiqadi, quruqlikda bemalol harakatlanadi va hatto hayotining katta qismini okean emas, loyli qirg‘oqlarda o‘tkazishni afzal ko‘radi. Bu — loyli sakrovchi baliq.
U o‘zining kuchli va yopishqoq suzgichlari yordamida tik qiyaliklar, ildizlar va hatto daraxt tanalariga ham osongina tirmashib chiqadi. Quruqlikda esa oyoqlari bo‘lmasa ham, kuchli sakrashlar orqali harakatlanadi. Ayniqsa juft izlash mavsumida urg‘ochi baliqlar e’tiborini tortish uchun loy ustida baland-baland sakraydi.
Loyli sakrovchi baliqning yana bir o‘ziga xos xususiyati uning ko‘zlari bilan bog‘liq. Havoda ko‘zlari qurib qolmasligi uchun u ularni vaqti-vaqti bilan bosh suyagi ichiga tortadi. Shu tariqa ko‘zlari namlanib, normal faoliyatini saqlab qoladi.
Bu jonzotlar o‘z hududini ham qattiq himoya qiladi. Raqibiga duch kelganda ular bir-biriga qarshi keskin kurash olib boradi va qo‘rqinchli, bo‘g‘iq tovushlar chiqarib, raqibini cho‘chitishga harakat qiladi.
Eng hayratlanarli jihatlaridan yana biri shundaki, loyli sakrovchi baliqlar yer ostida chuqur inlar qaziydi. Ular og‘zida havo pufakchalarini tashib kirib, in ichida o‘ziga xos havo zaxirasini hosil qiladi. Bu esa ularga suvdan tashqarida ham uzoqroq vaqt yashash imkonini beradi.
…