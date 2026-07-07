Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?

·0·Dunyo
Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?

Baliqlar faqat suvda yashaydi, deb o‘ylasangiz, adashasiz. Tabiatda shunday noyob jonzot borki, u daraxtga chiqadi, quruqlikda bemalol harakatlanadi va hatto hayotining katta qismini okean emas, loyli qirg‘oqlarda o‘tkazishni afzal ko‘radi. Bu — loyli sakrovchi baliq.

U o‘zining kuchli va yopishqoq suzgichlari yordamida tik qiyaliklar, ildizlar va hatto daraxt tanalariga ham osongina tirmashib chiqadi. Quruqlikda esa oyoqlari bo‘lmasa ham, kuchli sakrashlar orqali harakatlanadi. Ayniqsa juft izlash mavsumida urg‘ochi baliqlar e’tiborini tortish uchun loy ustida baland-baland sakraydi.

Loyli sakrovchi baliqning yana bir o‘ziga xos xususiyati uning ko‘zlari bilan bog‘liq. Havoda ko‘zlari qurib qolmasligi uchun u ularni vaqti-vaqti bilan bosh suyagi ichiga tortadi. Shu tariqa ko‘zlari namlanib, normal faoliyatini saqlab qoladi.

Loyqa ustida turgan kichik, jigarrang loy sakragichi balig‘i.

Bu jonzotlar o‘z hududini ham qattiq himoya qiladi. Raqibiga duch kelganda ular bir-biriga qarshi keskin kurash olib boradi va qo‘rqinchli, bo‘g‘iq tovushlar chiqarib, raqibini cho‘chitishga harakat qiladi.

Eng hayratlanarli jihatlaridan yana biri shundaki, loyli sakrovchi baliqlar yer ostida chuqur inlar qaziydi. Ular og‘zida havo pufakchalarini tashib kirib, in ichida o‘ziga xos havo zaxirasini hosil qiladi. Bu esa ularga suvdan tashqarida ham uzoqroq vaqt yashash imkonini beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiBugun, 16:11Yo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiYo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiBugun, 15:59Makron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiBugun, 15:51Rossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiRossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiBugun, 15:50Dunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiDunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiBugun, 15:41Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Bugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi