Rossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdi

·0·Dunyo
Rossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdi

Rossiyaning ayrim hududlarida yoqilg‘i taqchilligi sabab otlarga bo‘lgan talab keskin ortdi. Benzin topish qiyinlashgani ortidan qishloq aholisi avtomobillar o‘rniga yana an’anaviy transport vositasi — otlardan foydalanishga qaytmoqda.

Mahalliy aholi fikricha, ot boqish ayrim hollarda UAZ yoki Niva avtomobillarini muntazam yoqilg‘i bilan ta’minlashdan ham arzon va qulayroq. Otlar yo‘lsiz hududlarda harakatlanish, o‘rmonga borish, pichan tashish hamda turli xo‘jalik ishlarini bajarishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ot fermalari egalari Mash nashriga bergan ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi haftalarda xaridorlar soni bir necha barobarga oshgan. Avvallari bitta otni sotish uchun oylar davomida kutishga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, hozir ayrim otxonalarda bir oy ichida 7–8 bosh ot sotilmoqda yoki oldindan bron qilinmoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, talabning oshishi mingga yaqin otning qassobga topshirilishining oldini olgan. Hozirda otlarning narxi yoshi, nasli va holatiga qarab 100 mingdan 200 ming rublgacha baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiDunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiBugun, 15:41Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Hindistonlik sevishganlar Rossiyalik ruferlarning xavfli harakatini takrorlashga urindi (video)Bugun, 15:38Kolumbiyada g‘alati hid sigir o‘g‘rilarini fosh qildiKolumbiyada g‘alati hid sigir o‘g‘rilarini fosh qildiBugun, 15:3296 yoshli buvi shovqinli ziyofatlari bilan mashhur bo‘ldi96 yoshli buvi shovqinli ziyofatlari bilan mashhur bo‘ldiBugun, 15:27Ronaldu uchun tikilgan chopon nega o‘ziga emas, o‘g‘liga berildi?Ronaldu uchun tikilgan chopon nega o‘ziga emas, o‘g‘liga berildi?Bugun, 12:08AQSH dollari 241 yoshga to‘ldi: u qanday qilib jahon valyutasiga aylandi?AQSH dollari 241 yoshga to‘ldi: u qanday qilib jahon valyutasiga aylandi?Bugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi