Ro‘moli sabab qabul marosimidan chetlatilgan birinchi xonim bugun markazda

·0·Dunyo
Ro‘moli sabab qabul marosimidan chetlatilgan birinchi xonim bugun markazda

Turkiya ommaviy axborot vositalari mamlakat birinchi xonimi Emina Erdo‘g‘an bilan bog‘liq 22 yil avvalgi voqeani yana esga olmoqda. Ularning ta’kidlashicha, 2004 yilda Istanbulda o‘tkazilgan NATO sammiti doirasida Emina Erdo‘g‘an boshida ro‘moli bo‘lgani sababli davlat va hukumat rahbarlari uchun tashkil etilgan rasmiy qabul marosimiga kiritilmagan.

O‘sha vaqtda Rajab Toyib Erdo‘g‘an bosh vazir edi. Unga yuborilgan rasmiy taklifnoma faqat bir kishi uchun rasmiylashtirilgan bo‘lib, turmush o‘rtog‘i tadbirga taklif etilmagan. Turk mediasi bu holatni o‘sha davrdagi «diplomatik chetlatish» sifatida baholamoqda.

Rajab Toyyib Erdog‘an, uning rafiqasi va Donald Tramp uchrashuvi.

Oradan 22 yil o‘tib, Turkiya yana NATO sammitiga mezbonlik qildi. Bu safar esa bir vaqtlar ro‘moli sabab rasmiy qabuldan chetda qoldirilgan Emina Erdo‘g‘an Prezidentlik saroyida jahon yetakchilari va ularning turmush o‘rtoqlarini shaxsan kutib oldi.

Turk ommaviy axborot vositalari bu voqeani mamlakatdagi siyosiy va ijtimoiy o‘zgarishlarning ramziy ko‘rinishi sifatida baholamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Bugun, 10:39Tramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiTramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiBugun, 10:35Diana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardiDiana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardiBugun, 10:09Sietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydiSietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydiBugun, 09:35Parijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiParijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiBugun, 09:27Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiDesham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi