Kylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildi
Fransiya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining chorak final bosqichida Marokash ustidan ishonchli gʻalabaga erishib, musobaqaning yarim finaliga yoʻl oldi. Bostonda boʻlib oʻtgan uchrashuvda Didier Deschamps shogirdlari oʻyin tizginini toʻliq nazorat qilishdi va afrikaliklarning himoya qoʻrgʻonini yorib oʻtishning uddasidan chiqishdi. Ushbu gʻalaba "uchranglilar"ning ketma-ket yirik turnirlardagi barqarorligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning bosh qahramoni, shubhasiz, Kylian Mbappe boʻldi. Garchi u bahsning birinchi boʻlimida oʻziga xos boʻlmagan tarzda penaltidan unumli foydalana olmagan boʻlsa-da, ikkinchi boʻlimda haqiqiy yetakchilik xislatlarini namoyish etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, hujumchi nafaqat gol urdi, balki jamoasining ikkinchi goliga ham hammualliflik qilib, oʻz xatosini toʻliq yuvib ketdi.
Penalti bilan bogʻliq dramatik holatOʻyinning dastlabki daqiqalaridanoq Fransiya katta bosim uyushtirdi. Dayot Upamecano va Desire Doue tomonidan berilgan zarbalar Marokash darvozaboni Bono tomonidan qaytarildi. Birinchi boʻlimning eng yorqin vaziyati Kylian Mbappe jarima maydonchasi ichida Noussair Mazraoui tomonidan yiqitilganda yuz berdi. VAR tekshiruvidan soʻng belgilangan penaltini Mbappe ijro etdi, biroq uning kuchsiz zarbasini Bono osonlik bilan egallab oldi.
Marokash terma jamoasi butun oʻyin davomida asosan himoyalanish bilan band boʻldi va qarshi hujumlarda deyarli xavf tugʻdira olmadi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Lucas Digne tomonidan yoʻllangan kuchli zarba darvoza toʻsiniga tegib qaytdi. Bu vaziyatlar fransuzlarning ustunligi yaqqol ekanligidan dalolat berar edi, biroq hisob tanaffusgacha oʻzgarmay qoldi.
Ikkinchi boʻlimdagi hal qiluvchi daqiqalarUchrashuvning 60-daqiqasiga kelib Fransiya oʻz maqsadiga erishdi. Kylian Mbappe jarima maydoni ichida boʻsh hudud topa oldi va aniq zarba bilan hisobni ochdi. Oradan olti daqiqa oʻtib, Mbappe bu safar assistent rolini bajardi: uning uzatmasidan soʻng Ousmane Dembele kuchli zarba bilan hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Bu gollar amalda oʻyin taqdirini hal qildi.
Marokashliklar faqat oʻyin yakunlanishiga 10 daqiqa qolganida Mike Maignan darvozasiga jiddiyroq zarba yoʻllashdi. Azzedine Ounahi tomonidan berilgan zarbani Milan posboni mahorat bilan qaytarib, oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Fransiya himoyasi va darvozaboni oʻyin davomida juda tartibli harakat qilib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Shunday qilib, Fransiya yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endi ular final ostonasida Belgiya yoki Ispaniya terma jamoalaridan biriga qarshi maydonga tushishadi. Kylian Mbappe esa oʻzining navbatdagi "match-vinner" maqomini tasdiqlab, turnirning eng yaxshi toʻpurari boʻlish yoʻlidagi kurashni davom ettirmoqda.
…