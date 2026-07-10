Kylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildi

·53·Sport
Kylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildi

Fransiya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining chorak final bosqichida Marokash ustidan ishonchli gʻalabaga erishib, musobaqaning yarim finaliga yoʻl oldi. Bostonda boʻlib oʻtgan uchrashuvda Didier Deschamps shogirdlari oʻyin tizginini toʻliq nazorat qilishdi va afrikaliklarning himoya qoʻrgʻonini yorib oʻtishning uddasidan chiqishdi. Ushbu gʻalaba "uchranglilar"ning ketma-ket yirik turnirlardagi barqarorligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning bosh qahramoni, shubhasiz, Kylian Mbappe boʻldi. Garchi u bahsning birinchi boʻlimida oʻziga xos boʻlmagan tarzda penaltidan unumli foydalana olmagan boʻlsa-da, ikkinchi boʻlimda haqiqiy yetakchilik xislatlarini namoyish etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, hujumchi nafaqat gol urdi, balki jamoasining ikkinchi goliga ham hammualliflik qilib, oʻz xatosini toʻliq yuvib ketdi.

Penalti bilan bogʻliq dramatik holat

Oʻyinning dastlabki daqiqalaridanoq Fransiya katta bosim uyushtirdi. Dayot Upamecano va Desire Doue tomonidan berilgan zarbalar Marokash darvozaboni Bono tomonidan qaytarildi. Birinchi boʻlimning eng yorqin vaziyati Kylian Mbappe jarima maydonchasi ichida Noussair Mazraoui tomonidan yiqitilganda yuz berdi. VAR tekshiruvidan soʻng belgilangan penaltini Mbappe ijro etdi, biroq uning kuchsiz zarbasini Bono osonlik bilan egallab oldi.

Marokash terma jamoasi butun oʻyin davomida asosan himoyalanish bilan band boʻldi va qarshi hujumlarda deyarli xavf tugʻdira olmadi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Lucas Digne tomonidan yoʻllangan kuchli zarba darvoza toʻsiniga tegib qaytdi. Bu vaziyatlar fransuzlarning ustunligi yaqqol ekanligidan dalolat berar edi, biroq hisob tanaffusgacha oʻzgarmay qoldi.

Ikkinchi boʻlimdagi hal qiluvchi daqiqalar

Uchrashuvning 60-daqiqasiga kelib Fransiya oʻz maqsadiga erishdi. Kylian Mbappe jarima maydoni ichida boʻsh hudud topa oldi va aniq zarba bilan hisobni ochdi. Oradan olti daqiqa oʻtib, Mbappe bu safar assistent rolini bajardi: uning uzatmasidan soʻng Ousmane Dembele kuchli zarba bilan hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Bu gollar amalda oʻyin taqdirini hal qildi.

Marokashliklar faqat oʻyin yakunlanishiga 10 daqiqa qolganida Mike Maignan darvozasiga jiddiyroq zarba yoʻllashdi. Azzedine Ounahi tomonidan berilgan zarbani Milan posboni mahorat bilan qaytarib, oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Fransiya himoyasi va darvozaboni oʻyin davomida juda tartibli harakat qilib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Shunday qilib, Fransiya yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endi ular final ostonasida Belgiya yoki Ispaniya terma jamoalaridan biriga qarshi maydonga tushishadi. Kylian Mbappe esa oʻzining navbatdagi "match-vinner" maqomini tasdiqlab, turnirning eng yaxshi toʻpurari boʻlish yoʻlidagi kurashni davom ettirmoqda.

FransiyaMarokashKylian MbappeJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 03:04Fransiya Marokashni mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldiFransiya Marokashni mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldiBugun, 03:01Fransiya va Marokash o‘yinini saytimizda jonli kuzatingFransiya va Marokash o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:24Fransiya va Marokash o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiFransiya va Marokash o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 00:20Manchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdiManchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdiKecha, 23:38Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Kecha, 23:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi