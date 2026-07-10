Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruv

·18·Avto
Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruv

Rossiyaning “AvtoVAZ” kompaniyasi oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Lada Vesta hamda yangi vakillik klassidagi Lada Aura avtomobillarining takomillashtirilgan versiyalari sotuvini boshladi. Ushbu yangilanish doirasida avtomobillar zamonaviy avtomatik iqlim nazorati tizimi va Lada Connect Start telematik tizimi bilan boyitildi. Eng muhimi, ishlab chiqaruvchi qoʻshimcha funksiyalar joriy etilganiga qaramay, tavsiya etilgan chakana narxlarni oʻzgarishsiz qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq tarmoqlarda insayderlar yangi modifikatsiyalar narxi sezilarli darajada oshishi haqida taxminlar bildirishgan edi. Biroq kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, yangi texnologiyalar narx siyosatiga taʻsir koʻrsatmadi. Bu holat brendning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda, ayniqsa, Oʻzbekiston kabi Lada modellari anʼanaviy ravishda xaridorgir boʻlgan mintaqalarda bu yangilik isteʼmolchilar eʻtiborini tortishi tabiiy.

Aqlli iqlim nazorati va mahalliylashtirish

Yangi iqlim nazorati tizimi salondagi haroratni avtomatik ravishda belgilangan darajada ushlab turish imkonini beradi. Tizim uchta maxsus datchikdan kelayotgan signallarni tahlil qilib, havo oqimini taqsimlaydi va haroratni sozlaydi. Muhandislar tizimni shunday kalibrlashganki, mikroklimatning oʻzgarishi haydovchi va yoʻlovchilar uchun deyarli sezilarsiz va juda yumshoq tarzda amalga oshadi.

Eʻtiborli jihati shundaki, ushbu tizimning barcha asosiy butlovchi qismlari Rossiya korxonalari tomonidan yetkazib berilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish zanjirining tashqi omillarga bogʻliqligini kamaytirish va ehtiyot qismlar taʼminotida barqarorlikni taʼminlashga qaratilgan strategik qadamdir. Lada Vesta oilasida ushbu tizim “Drive” va “Techno” komplektatsiyalarida mavjud, bazaviy versiyalarda esa odatdagi konditsioner saqlanib qolgan.

Smartfon orqali masofaviy nazorat

Lada Connect Start telematik tizimi endilikda barcha Lada Vesta va Lada Aura modifikatsiyalarining bazaviy jihozlari roʻyxatiga kiritildi. Ushbu tizim yordamida haydovchi oʻz smartfoni orqali avtomobilning holatini masofadan turib kuzatish imkoniyatiga ega boʻladi. Tizim quyidagi funksiyalarni oʻz ichiga oladi:

  • Yoʻqilgʻat zaxirasi va akkumulyator quvvatini tekshirish;
  • Avtomobilning ayni vaqtdagi joylashuvini aniqlash;
  • Dvigatel haroratini nazorat qilish;
  • Eshiklar va yukxona yopiqligini tekshirish;
  • Dvigatelning ishga tushirilganligini masofadan bilish.
Narxlar masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, iqlim nazorati tizimiga ega Lada Vesta modellarining narxi 1 785 000 rubldan boshlanadi. Lada Aura modeli esa har ikki versiyada ham (“Premier” va “Status”) ushbu tizim bilan jihozlangan boʻlib, ularning narxi mos ravishda 2 269 000 va 2 466 000 rublni tashkil etmoqda.

Ushbu yangilanishlar Lada modellarini texnologik jihatdan zamonaviy xorijiy analoglariga yaqinlashtiradi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham ushbu yangilangan versiyalar paydo boʻlishi, byudjetli va oʻrta segmentdagi avtomobillar oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi mumkin.

LadaAvtoVAZLada VestaLada AuraAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaMercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaKecha, 18:30Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Kecha, 18:28Mercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilMercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilKecha, 17:30Alpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiAlpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiKecha, 16:24BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiKecha, 15:56MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiMG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiKecha, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?