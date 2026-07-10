Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruv
Rossiyaning “AvtoVAZ” kompaniyasi oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Lada Vesta hamda yangi vakillik klassidagi Lada Aura avtomobillarining takomillashtirilgan versiyalari sotuvini boshladi. Ushbu yangilanish doirasida avtomobillar zamonaviy avtomatik iqlim nazorati tizimi va Lada Connect Start telematik tizimi bilan boyitildi. Eng muhimi, ishlab chiqaruvchi qoʻshimcha funksiyalar joriy etilganiga qaramay, tavsiya etilgan chakana narxlarni oʻzgarishsiz qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq tarmoqlarda insayderlar yangi modifikatsiyalar narxi sezilarli darajada oshishi haqida taxminlar bildirishgan edi. Biroq kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, yangi texnologiyalar narx siyosatiga taʻsir koʻrsatmadi. Bu holat brendning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda, ayniqsa, Oʻzbekiston kabi Lada modellari anʼanaviy ravishda xaridorgir boʻlgan mintaqalarda bu yangilik isteʼmolchilar eʻtiborini tortishi tabiiy.
Aqlli iqlim nazorati va mahalliylashtirishYangi iqlim nazorati tizimi salondagi haroratni avtomatik ravishda belgilangan darajada ushlab turish imkonini beradi. Tizim uchta maxsus datchikdan kelayotgan signallarni tahlil qilib, havo oqimini taqsimlaydi va haroratni sozlaydi. Muhandislar tizimni shunday kalibrlashganki, mikroklimatning oʻzgarishi haydovchi va yoʻlovchilar uchun deyarli sezilarsiz va juda yumshoq tarzda amalga oshadi.
Eʻtiborli jihati shundaki, ushbu tizimning barcha asosiy butlovchi qismlari Rossiya korxonalari tomonidan yetkazib berilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish zanjirining tashqi omillarga bogʻliqligini kamaytirish va ehtiyot qismlar taʼminotida barqarorlikni taʼminlashga qaratilgan strategik qadamdir. Lada Vesta oilasida ushbu tizim “Drive” va “Techno” komplektatsiyalarida mavjud, bazaviy versiyalarda esa odatdagi konditsioner saqlanib qolgan.
Smartfon orqali masofaviy nazoratLada Connect Start telematik tizimi endilikda barcha Lada Vesta va Lada Aura modifikatsiyalarining bazaviy jihozlari roʻyxatiga kiritildi. Ushbu tizim yordamida haydovchi oʻz smartfoni orqali avtomobilning holatini masofadan turib kuzatish imkoniyatiga ega boʻladi. Tizim quyidagi funksiyalarni oʻz ichiga oladi:
- Yoʻqilgʻat zaxirasi va akkumulyator quvvatini tekshirish;
- Avtomobilning ayni vaqtdagi joylashuvini aniqlash;
- Dvigatel haroratini nazorat qilish;
- Eshiklar va yukxona yopiqligini tekshirish;
- Dvigatelning ishga tushirilganligini masofadan bilish.
Ushbu yangilanishlar Lada modellarini texnologik jihatdan zamonaviy xorijiy analoglariga yaqinlashtiradi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham ushbu yangilangan versiyalar paydo boʻlishi, byudjetli va oʻrta segmentdagi avtomobillar oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi mumkin.
…