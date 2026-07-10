Texnologiya olamida tarixiy burilish: OpenAI, Anthropic va SpaceX rekordlarni yangiladi

·36·Texno
Texnologiya olamida tarixiy burilish: OpenAI, Anthropic va SpaceX rekordlarni yangiladi

Global texnologiya bozorida misli koʻrilmagan moliyaviy oʻzgarishlar yuz bermoqda. Soʻnggi chorak asr davomida Google, Meta va Tesla kabi gigantlarning birjaga chiqishi (IPO) sohani shakllantirgan boʻlsa, endilikda sunʼiy intellekt va koinot texnologiyalari yetakchilari barcha rekordlarni yangilash arafasida turibdi. NCVA-Pitchbook Venture Monitor hisobotiga koʻra, OpenAI, Anthropic va SpaceX kompaniyalarining bozorga chiqishi AQSH venchur kapitali tarixidagi soʻnggi 25 yillik barcha chiqishlarning umumiy qiymatidan oshib ketishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu uchta kompaniyaning umumiy bozor qiymati 4 trillion dollardan oshishi taxmin qilinmoqda. Taqqoslash uchun, SpaceX kompaniyasi ommaviy bozorga 1,77 trillion dollarlik baho bilan qadam qoʻydi. Bu raqamlar fonida 2019-yilda Uber tomonidan amalga oshirilgan va oʻsha paytda shov-shuvga sabab boʻlgan 84 milliard dollarlik IPO bugungi kunda SpaceX qiymatining 5 foiziga ham yetmaydi. Bu esa zamonaviy texnologik startaplarning koʻlami naqadar kengayganini koʻrsatadi.

Sunʼiy intellekt poygasi va moliyaviy oʻshish

Hozirgi vaqtda xususiy bozordagi deyarli barcha yirik sarmoyalar sunʼiy intellekt (AI) yoʻnalishiga yoʻnaltirilmoqda. OpenAI va Anthropic kabi laboratoriyalar oʻz modellarini oʻqitish uchun ulkan hisoblash quvvatlari va milliardlab dollar mablagʻ talab qiladi. Aynan shu omil ularning kapitallashuv darajasini astronomik darajaga koʻtarib yubordi. Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt sohasidagi bu oʻshish 2000-yillardan keyingi texnologik yuksalishdan tubdan farq qiladi.

Tarixiy maʼlumotlarga nazar tashlasak, 2000-yildan buyon Google (2004), Tesla (2010) va Meta (2012) kabi kompaniyalar birjaga chiqqan edi. Shuningdek, LinkedIn, Slack va WhatsApp kabi platformalar 20 milliard dollardan ortiq mablagʻ evaziga sotib olingan. Biroq, yangi avlod texnologiya kompaniyalari uzoq vaqt davomida xususiy maqomda qolib, ichki bozorda oʻz qiymatini maksimal darajaga yetkazmoqda. Masalan, Google bugungi sharoitda boʻlganida, oʻz IPO jarayonini ancha kechiktirgan va ancha yuqori baho bilan bozorga chiqqan boʻlar edi.

Bozor infratuzilmasi uchun sinov

Ushbu gigantlarning birjaga chiqishi nafaqat rekord qiymatlarni anglatadi, balki mavjud moliyaviy infratuzilmani ham jiddiy sinovdan oʻtkazadi. AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) oʻtgan yili mamlakatdagi barcha IPO tushumlarini atigi 70 milliard dollar deb baholagan edi. Endilikda esa birgina kompaniyaning oʻzi trillionlab dollarlik qiymat bilan bozorga kirib kelmoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu hisob-kitoblar faqat AQSH kompaniyalariga tegishli boʻlib, unda Xitoyning Alibaba kabi gigantlari inobatga olinmagan. Shuningdek, iPhone yoki Android kabi inqilobiy mahsulotlar allaqachon ommaviy boʻlgan kompaniyalar (Apple, Google) ichida yaratilgani sababli, ularning qiymati ushbu IPO statistikalarida aks etmaydi. Shunga qaramay, OpenAI va SpaceX kabi mustaqil loyihalarning muvaffaqiyati texnologiya olamida yangi davr boshlanganidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik investorlar va texnologiya ishqibozlari uchun ham bu jarayonlar muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi bunday siljishlar bilvosita mahalliy IT ekotizimiga, xalqaro grantlar oqimiga va sunʼiy intellekt texnologiyalarining ommalashuv tezligiga taʼir koʻrsatadi. Kelgusi yillarda ushbu uchlikning birjadagi harakatlari jahon iqtisodiyoti xaritasini qayta chizishi shubhasiz.

OpenAISpaceXAnthropicIPOTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56OpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiOpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiBugun, 03:56Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiRostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiBugun, 03:52Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiRyzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiSunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 03:27OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingOpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi