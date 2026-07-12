Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!

·0·Dunyo
Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!

Italiyada talabalar g‘ayrioddiy loyiha bilan rekord o‘rnatdi. Ular dunyodagi eng katta qog‘oz samolyotni yasab, uni havoga ko‘tarishga muvaffaq bo‘ldi.

Samolyotga Icarus nomi berilgan. Bu nom qadimgi yunon mifologiyasidagi Ikar obrazi bilan bog‘liq.

Ulkan qog‘oz samolyotning qanot yoyimi qariyb 20 metrga yetgan. Og‘irligi 28,5 kilogramm bo‘lgani uchun uni tayyorlashda oddiy qog‘oz samolyotdan farqli ravishda ichki karkas ishlatilgan.

Shu bilan birga, Icarus oddiy qog‘oz samolyotchalar kabi uchish tamoyiliga asoslangan. Muhandislik yechimi uning havoda barqaror harakatlanishiga yordam bergan.

Parvoz Bolonya shahridagi “We Make Future” texnologiya festivalida amalga oshirildi. Sinov davomida samolyot 59 metr masofaga uchdi.

Natija rasmiy rekord sifatida qayd etilib, Icarus Ginnesning rekordlar kitobidan o‘rin oldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiRossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiBugun, 13:01Har 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdiHar 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdiBugun, 12:53Peruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildiPeruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildiBugun, 12:14Oyatulloh Ali Xomanaiy dafn marosimidagi niqobli shaxs kimligi ma’lum bo‘ldiOyatulloh Ali Xomanaiy dafn marosimidagi niqobli shaxs kimligi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:58Qoraqalpog‘istonda jazirama tufayli bog‘chalar vaqtincha yopildiQoraqalpog‘istonda jazirama tufayli bog‘chalar vaqtincha yopildiBugun, 11:33Qozog‘istonda 7 ming yillik noyob qabristonlar topildiQozog‘istonda 7 ming yillik noyob qabristonlar topildiBugun, 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi