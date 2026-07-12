Basketbol turniridagi otishma mashhur sportchi hayotiga zomin bo‘ldi

·56·Dunyo
Basketbol turniridagi otishma mashhur sportchi hayotiga zomin bo‘ldi

AQSHning Nyu-York shahrida o‘tkazilayotgan basketbol turniri fojiali voqea bilan yakunlandi. Joriy yilning 10 iyul kuni kechasi amerikalik basketbolchi Kayna Rochford o‘yinlar oralig‘idagi tanaffus vaqtida yuz bergan otishma oqibatida halok bo‘ldi. Bu haqda politsiya ma’lumotlariga tayanib, New York Post gazetasi xabar berdi.

Huquq-tartibot idoralari ma’lum qilishicha, 35 yoshli sportchi bosh qismiga o‘q tekkanidan so‘ng voqea joyida hayotdan ko‘z yumgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, otishma Rochfordning boshqa bir erkak bilan yuzaga kelgan janjali ortidan sodir bo‘lgan. Hodisa oqibatida yana ikki nafar fuqaro turli darajada jarohat olgan. Ular shifoxonaga olib borilgan bo‘lib, shifokorlar ularning ahvolini barqaror deb baholamoqda.

Nashrning yozishicha, Kayna Rochford Nyu-Jersidagi Ferli Dikinson universitetining eng yorqin va iqtidorli basketbolchilaridan biri bo‘lgan. U Lennoks avenyusidagi “Martin Lyuter King” turarjoy majmuasida o‘tkazilayotgan Kingdome Basketball Tournament musobaqasi davomida mahalliy vaqt bilan taxminan soat 22:30 atrofida boshidan o‘q yegan.

Qo‘shnilardan birining so‘zlariga ko‘ra, Rochford ikki o‘g‘il va bir qiz farzandli oilada voyaga yetgan. Uning ota-onasi esa bir necha yil avval Trinidaddan AQSHga ko‘chib kelgan.

Nyu-York shahri meri Zohran Mamdani ushbu qotillikni keskin qoralab, X ijtimoiy tarmog‘ida Rochfordning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. U o‘z bayonotida bu kabi mantiqsiz zo‘ravonliklar jamiyatda o‘rin olmasligi kerakligini ta’kidladi.

Kayna Rochford faoliyati davomida bir qator xorij klublari sharafini himoya qilgan. Jumladan, u Niderlandiya, Isroil, Fransiya, Shveysariya, Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlarda professional basketbolchi sifatida to‘p surgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qatarning sobiq amiri vafot etdi, mamlakatda 4 kunlik motamQatarning sobiq amiri vafot etdi, mamlakatda 4 kunlik motamBugun, 15:53NASA Marsda yashash tajribasi uchun ko‘ngillilar tanlovini boshladiNASA Marsda yashash tajribasi uchun ko‘ngillilar tanlovini boshladiBugun, 14:28Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?Bugun, 13:14Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!Bugun, 13:09Rossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiRossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiBugun, 13:01Har 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdiHar 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi