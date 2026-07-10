Insondan ham tez: bu o‘rgimchakdan qochib qutulish imkonsiz ekan

·55·Dunyo
Insondan ham tez: bu o‘rgimchakdan qochib qutulish imkonsiz ekan

Ko‘pchilik o‘rgimchaklarni ko‘rishi bilanyoq qo‘rquv his qiladi. Endi esa olimlar aniqlagan yangi ma’lumot araxnofoblar uchun yanada xavotirli eshitilishi mumkin. Ma’lum bo‘lishicha, dunyodagi eng tezkor o‘rgimchak ba’zi holatlarda o‘rtacha insondan ham tezroq harakatlana oladi.

Tadqiqotchilar turli mamlakatlarda uchraydigan 258 turdagi o‘rgimchakni laboratoriya sharoitida kuzatib, ularning harakat tezligini taqqosladi. Tahlillar natijasida eng yuqori ko‘rsatkich Avstraliyaning Kvinslend hududida yashaydigan ovchi o‘rgimchakka tegishli ekani ma’lum bo‘ldi.

Mutaxassislar qayd etishicha, mazkur tur soniyasiga 3,6 metrgacha tezlikda yugura oladi. Bu esa soatiga qariyb 13 kilometr tezlikka teng bo‘lib, ko‘pchilik odamlarning odatiy yugurish sur’atidan yuqori hisoblanadi.

Avvalroq Marokashda uchraydigan flik-flak o‘rgimchagi eng tezkor tur sifatida e’tirof etilib kelinar edi. Biroq olimlar uning harakatlanish uslubi odatiy yugurish emas, balki akrobatik aylanishlar orqali amalga oshishi sababli bu natijani to‘liq adolatli deb hisoblamadi. Shu bois yangi tadqiqotda barcha turlar bir xil sharoitda baholandi.

Izlanishlar yana bir qiziq xulosani ham ko‘rsatdi. Olimlar fikricha, o‘rgimchaklarning tezligi asosan uzun oyoqlari bilan bog‘liq. Biroq tana o‘lchami haddan tashqari kattalashib, qorin qismi og‘irlashsa, bu ularning harakatlanish tezligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Mutaxassislar ushbu natijalar nafaqat o‘rgimchaklarning evolyutsiyasi va harakat mexanikasini yaxshiroq anglash, balki kelajakda yuqori tezlikda harakatlanuvchi robot tizimlarini yaratishda ham muhim ahamiyatga ega bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik sportchi 30 soniyada sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik sportchi 30 soniyada sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi!Bugun, 13:09G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?Bugun, 12:39Erling Xolandning qiz qiyofadoshlari tarmoqlarda mashhur bo‘lmoqda!Erling Xolandning qiz qiyofadoshlari tarmoqlarda mashhur bo‘lmoqda!Bugun, 12:02Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Bugun, 11:47Ali Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronAli Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronBugun, 10:46«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildiBugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi