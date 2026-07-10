G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?

·49·Dunyo
G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?

Dengiz tubida g‘avvosning dengiz yulduziga ukol qilayotgani aks etgan videolarni ko‘rgan ko‘pchilik uni davolayapti, deb o‘ylaydi. Aslida esa vaziyat butunlay boshqacha.

Odatdagi dengiz yulduzlari dengiz ekotizimida muhim o‘rin tutadi. Ular mollyuskalar, dengiz tipratikanlari va ayrim mayda dengiz jonzotlari bilan oziqlanib, ularning sonini tabiiy muvozanatda ushlab turadi. Qizig‘i shundaki, dengiz yulduzlarida na miya va na qon bo‘ladi. Ularning tanasida dengiz suvi aylanib yuradi, harakat va boshqa hayotiy jarayonlarni esa nerv tugunlari boshqaradi.

Mutaxassislar yana bir muhim jihatga e’tibor qaratadi: agar dengiz yulduziga duch kelsangiz, uni qo‘lingiz bilan ushlamaslik tavsiya etiladi. Suvdan chiqarilganda u nafas olish imkonidan mahrum bo‘lib, qisqa vaqt ichida zararlanishi mumkin.

Biroq videodagi jonivor oddiy dengiz yulduzi emas. U “Tikanli toj” (Crown-of-thorns starfish) deb ataladigan, zaharli tikanlarga ega yirtqich tur hisoblanadi. Ushbu dengiz yulduzi marjon riflari bilan oziqlanadi. Agar uning soni keskin ko‘payib ketsa, qisqa vaqt ichida katta marjon riflariga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Shu sababli g‘avvoslar ularni nazorat qilish uchun maxsus usuldan foydalanadi. Ular aynan shu turdagi dengiz yulduziga sirka eritmasini ukol qiladi.

Insonlar kaftida va suv tubida turli dengiz yulduzlarini ushlab turishibdi.

Buning sababi oddiy: sirka “Tikanli toj” dengiz yulduzini tezda nobud qiladi, biroq atrofdagi marjon riflari va boshqa dengiz jonzotlariga deyarli zarar yetkazmaydi. Bundan tashqari, bu usul arzon, ekologik jihatdan nisbatan xavfsiz va amaliyotda samarali deb hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindiOlimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindiBugun, 13:32Xitoylik sportchi 30 soniyada sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik sportchi 30 soniyada sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi!Bugun, 13:09Insondan ham tez: bu o‘rgimchakdan qochib qutulish imkonsiz ekanInsondan ham tez: bu o‘rgimchakdan qochib qutulish imkonsiz ekanBugun, 12:22Erling Xolandning qiz qiyofadoshlari tarmoqlarda mashhur bo‘lmoqda!Erling Xolandning qiz qiyofadoshlari tarmoqlarda mashhur bo‘lmoqda!Bugun, 12:02Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Bugun, 11:47Ali Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronAli Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronBugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi