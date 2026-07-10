Deniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildi

·83·Madaniyat
Deniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildi

Turkiyaning taniqli aktrisasi Deniz Baysalning turmush o‘rtog‘i, musiqachi Barish Yurtchu bilan ajrashayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Ma’lum qilinishicha, juftlik qariyb 7 yillik oilaviy hayotdan so‘ng munosabatlariga nuqta qo‘yishga qaror qilgan.

Bu haqda Haberler nashri xabar berdi.

Tomoshabinlarga «Bu Deniz Taşacak» serialidagi Esme obrazi orqali yaxshi tanish bo‘lgan aktrisa 2019 yilda Barish Yurtchu bilan oila qurgan edi.

Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, Deniz Baysal Istanbul sudiga nikohni bekor qilish bo‘yicha da’vo arizasini taqdim etgan. Ayrim manbalarda esa Barish Yurtchu ushbu qarorga rozi emasligi aytilmoqda.

Xabarlarga ko‘ra, aktrisa ajrashish sabablaridan biri sifatida o‘zaro qarashlardagi kelishmovchiliklar hamda turmush o‘rtog‘i tomonidan yetarlicha e’tibor ko‘rsatilmaganini bildirgan.

Hozircha Deniz Baysal ham, Barish Yurtchu ham ushbu xabarlar yuzasidan rasmiy va batafsil bayonot bermagan. Shu bois ajrashuv jarayoni bo‘yicha yakuniy tafsilotlar hozircha noma’lumligicha qolmoqda.

Deniz BaysalBarish YurtchuIstanbulHaberler
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldiJCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldiBugun, 14:20Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Bugun, 13:19Shahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiShahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiBugun, 12:52Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)Bugun, 12:27Yosh ko‘rinishga ega teleboshlovchi Dildora Rustamova to‘ng‘ich qizini uzatmoqda!Yosh ko‘rinishga ega teleboshlovchi Dildora Rustamova to‘ng‘ich qizini uzatmoqda!Bugun, 09:35Eje Irtem nimadan vafot etgani rasman ma’lum qilindiEje Irtem nimadan vafot etgani rasman ma’lum qilindiKecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi