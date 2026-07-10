Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandi

·1·Texno
Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandi

So‘nggi kunlarda Toshkent aholisi piyodalar yo‘laklarida inson ishtirokisiz harakatlanayotgan g‘ayrioddiy robotlarni ko‘proq uchratmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ushbu avtonom qurilmalar aks etgan videolar keng tarqalib, foydalanuvchilarning qiziqishiga sabab bo‘ldi.

Ma’lum bo‘lishicha, ular Yandex Uzbekistan kompaniyasining yangi avtonom robot-kuryerlari bo‘lib, ayni paytda poytaxt ko‘chalarida sinovdan o‘tkazilmoqda. Robotlar maxsus dastur yordamida mustaqil harakatlanadi va piyodalar yo‘laklari bo‘ylab manzilga yetib borishga mo‘ljallangan.

Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, yaqin kunlarda ushbu yuqori texnologiyali roverlar Yandex Lavka xizmati orqali buyurtmalarni mijozlarga yetkazib berishni boshlaydi. Hozircha loyihaning to‘liq ishga tushirilish sanasi rasman e’lon qilinmagan.

Dasturchilar jamoasi yaqin vaqt ichida loyiha bo‘yicha barcha tafsilotlarni ochiqlashini bildirgan. Agar sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Toshkent Markaziy Osiyoda robot-kuryerlar kundalik hayotning bir qismiga aylangan ilk shaharlardan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinWildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinBugun, 14:58Aloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiAloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiBugun, 14:20Misrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiMisrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiBugun, 13:53Redmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiRedmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiBugun, 13:24Rosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiRosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiBugun, 12:55Xitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiXitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi