Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladi

·45·Sport
Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladi

Germaniya milliy terma jamoasida yangi davr boshlanmoqda. Afsonaviy murabbiy Jurgen Klopp "Bundestim" boshqaruvini qoʻlga olishga tayyorgarlik koʻrar ekan, oʻziga yaxshi tanish boʻlgan mutaxassislarni shtabga jalb etishni rejalashtirmoqda. Kicker nashri xabariga koʻra, Klopp Liverpul dagi muvaffaqiyatli yillarida unga hamrohlik qilgan Peter Krawietz va Pepijn Lijndersni terma jamoaga taklif etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu oʻzgarishlar doirasida hozirgi murabbiylar shtabida katta yangilanishlar kutilmoqda. Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder va Bram Geers kabi mutaxassislar oʻz oʻrinlarini boʻshatib berishadi. Faqatgina darvozabonlar murabbiyi Andreas Kronenberg oʻz lavozimini saqlab qolishi kutilmoqda. Shuningdek, Kloppning Borussiya Dortmund dagi sobiq hamkasbi Xannes Volfning terma jamoadagi nufuzi yanada oshishi mumkin.

Muzokaralarning hal qiluvchi pallasi

Ayni damda Germaniya futbol ittifoqi (DFB) va Red Bull kompaniyasi oʻrtasida murabbiyning transferi boʻyicha yakuniy muzokaralar ketmoqda. Goal.com maʼlumotiga koʻra, DFB prezidenti Bernd Neuendorf va vitse-prezident Hans-Joachim Watzke shu dam olish kunlari Nyu-Yorkda Jurgen Klopp bilan uchrashib, shartnoma shartlarini muhokama qilishadi.

Qizigʻi shundaki, DFB Klopp uchun Red Bull guruhiga tovon puli toʻlamasligi mumkin. Tomonlar oʻziga xos kelishuv ustida ishlamoqda: unga koʻra, Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarish bilan bir qatorda Red Bull brendi elchisi sifatida ham faoliyatini davom ettirishi mumkin. Bu holat federatsiyaning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytiradi.

Jurgen Klopp va Red Bull oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, unda terma jamoadan taklif tushsa, murabbiyning ketishiga ruxsat beruvchi maxsus band mavjudligi aytilmoqda. Red Bull rahbari Oliver Mintzlaff ham tez orada Nyu-Yorkka uchib borib, ushbu oʻtish jarayonining texnik jihatlarini hal qiladi.

2030-yilgi jahon chempionatigacha boʻlgan reja

Agar Nyu-Yorkdagi uchrashuvlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Klopp bilan 2030-yilgi jahon chempionati yakuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolanadi. DFB rahbariyati Julian Nagelsmann ketganidan soʻng, terma jamoada barqaror va gʻolib loyihani aynan Klopp atrofida qurishni maqsad qilgan.

Germaniya futboli uchun ushbu tayinlov oʻta muhim ahamiyatga ega. Oxirgi yirik turnirlardagi omadsizliklardan soʻng, muxlislar va mutaxassislar Kloppning kelishi terma jamoaning xalqaro maydondagi nufuzini tiklashiga ishonishmoqda. Liverpul bilan Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasida zafar quchgan murabbiyning tajribasi nemis futbolini inqirozdan olib chiqish uchun asosiy omil sifatida koʻrilmoqda.

Jurgen KloppGermaniyaLiverpulRed BullFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiKylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiBugun, 15:00Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Bugun, 14:53Romano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiRomano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiBugun, 14:16Mourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borMourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borBugun, 14:10Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Bugun, 13:51Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi