Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladi
Germaniya milliy terma jamoasida yangi davr boshlanmoqda. Afsonaviy murabbiy Jurgen Klopp "Bundestim" boshqaruvini qoʻlga olishga tayyorgarlik koʻrar ekan, oʻziga yaxshi tanish boʻlgan mutaxassislarni shtabga jalb etishni rejalashtirmoqda. Kicker nashri xabariga koʻra, Klopp Liverpul dagi muvaffaqiyatli yillarida unga hamrohlik qilgan Peter Krawietz va Pepijn Lijndersni terma jamoaga taklif etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu oʻzgarishlar doirasida hozirgi murabbiylar shtabida katta yangilanishlar kutilmoqda. Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder va Bram Geers kabi mutaxassislar oʻz oʻrinlarini boʻshatib berishadi. Faqatgina darvozabonlar murabbiyi Andreas Kronenberg oʻz lavozimini saqlab qolishi kutilmoqda. Shuningdek, Kloppning Borussiya Dortmund dagi sobiq hamkasbi Xannes Volfning terma jamoadagi nufuzi yanada oshishi mumkin.
Muzokaralarning hal qiluvchi pallasiAyni damda Germaniya futbol ittifoqi (DFB) va Red Bull kompaniyasi oʻrtasida murabbiyning transferi boʻyicha yakuniy muzokaralar ketmoqda. Goal.com maʼlumotiga koʻra, DFB prezidenti Bernd Neuendorf va vitse-prezident Hans-Joachim Watzke shu dam olish kunlari Nyu-Yorkda Jurgen Klopp bilan uchrashib, shartnoma shartlarini muhokama qilishadi.
Qizigʻi shundaki, DFB Klopp uchun Red Bull guruhiga tovon puli toʻlamasligi mumkin. Tomonlar oʻziga xos kelishuv ustida ishlamoqda: unga koʻra, Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarish bilan bir qatorda Red Bull brendi elchisi sifatida ham faoliyatini davom ettirishi mumkin. Bu holat federatsiyaning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytiradi.
Jurgen Klopp va Red Bull oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, unda terma jamoadan taklif tushsa, murabbiyning ketishiga ruxsat beruvchi maxsus band mavjudligi aytilmoqda. Red Bull rahbari Oliver Mintzlaff ham tez orada Nyu-Yorkka uchib borib, ushbu oʻtish jarayonining texnik jihatlarini hal qiladi.
2030-yilgi jahon chempionatigacha boʻlgan rejaAgar Nyu-Yorkdagi uchrashuvlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Klopp bilan 2030-yilgi jahon chempionati yakuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolanadi. DFB rahbariyati Julian Nagelsmann ketganidan soʻng, terma jamoada barqaror va gʻolib loyihani aynan Klopp atrofida qurishni maqsad qilgan.
Germaniya futboli uchun ushbu tayinlov oʻta muhim ahamiyatga ega. Oxirgi yirik turnirlardagi omadsizliklardan soʻng, muxlislar va mutaxassislar Kloppning kelishi terma jamoaning xalqaro maydondagi nufuzini tiklashiga ishonishmoqda. Liverpul bilan Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasida zafar quchgan murabbiyning tajribasi nemis futbolini inqirozdan olib chiqish uchun asosiy omil sifatida koʻrilmoqda.
…