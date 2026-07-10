Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkin

·0·Texno
Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkin

Rossiya va Markaziy Osiyo bozoridagi eng yirik marketpleyslardan biri boʻlgan Wildberries oʻzining ikkilamchi bozor platformasi — “WB Resayl” doirasida yangi qulaylikni joriy etdi. Endilikda foydalanuvchilar oʻzaro savdo boʻlimida buyurtma qilingan tovarlar uchun mablagʻni faqat mahsulotni qabul qilib olganidan soʻng toʻlashlari mumkin boʻladi. Bu yangilik xaridorlar uchun xavfsizlik va ishonch darajasini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Wildberries & Russ matbuot xizmati xabariga koʻra, ushbu funksiya foydalanuvchilar oʻrtasidagi (C2C) savdo aloqalarini yanada shaffof qilishga xizmat qiladi. Ilgari resayl boʻlimida toʻlov tizimi bilan bogʻliq ayrim cheklovlar mavjud boʻlgan boʻlsa, endi xaridor tovarning holatini punktda tekshirib koʻrib, soʻngra pul oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu ayniqsa ikkilamchi bozorda kiyim-kechak va poyabzal xarid qiluvchilar uchun juda muhimdir.

Platformaning oʻsish surʼatlari va ommabop yoʻnalishlar

Hozirgi vaqtda “WB Resayl” platformasi jadal rivojlanish bosqichida turibdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda maydonchada 1,5 milliondan ortiq faol eʼlonlar joylashtirilgan. Har oyda yuz minglab yangi takliflar qoʻshilmoqda, bu esa foydalanuvchilarning ushbu formatdagi savdoga boʻlgan qiziqishi yuqoriligidan dalolat beradi.

Platforma foydalanuvchilari soni ham barqaror oʻsib bormoqda. Har oy 100 mingdan ortiq yangi sotuvchi va xaridorlar ushbu ekotizimga qoʻshilmoqda. Eng koʻp sotilayotgan va talab yuqori boʻlgan mahsulotlar roʻyxati quyidagicha:

  • Kiyim-kechak va aksessuarlar;
  • Turli rusumdagi poyabzallar;
  • Badiiy va oʻquv adabiyotlar (kitoblar).
Wildberries tahlilchilarining taʼkidlashicha, platformadagi bitimlarning muvaffaqiyatli yakunlanish koʻrsatkichi 83 foizdan oshadi. Bu koʻrsatkich resayl bozori uchun juda yuqori natija hisoblanadi va foydalanuvchilar oʻrtasidagi oʻzaro ishonchni aks ettiradi.

Integratsiya va xavfsizlik masalalari

“WB Resayl” xizmati toʻliq Wildberries ekotizimiga integratsiya qilingan. Bu shuni anglatadiki, eʼlonlarni joylashtirish, buyurtmalarni rasmiylashtirish, logistika va mahsulotni yetkazib berish jarayonlari marketpleysning mavjud infratuzilmasi orqali amalga oshiriladi. Bu esa foydalanuvchilarga tanish boʻlgan qulayliklarni saqlab qoladi.

Postoʻlov (keyin toʻlash) tizimining joriy etilishi nafaqat xaridorni, balki sotuvchini ham himoya qiladi. Barcha moliyaviy tranzaksiyalar platforma ichida amalga oshirilishi sababli, firibgarlik holatlarining oldi olinadi. Oʻzbekiston bozorida ham Wildberries faol ish olib borayotganini hisobga olsak, bunday texnologik yangilanishlar kelajakda mintaqaviy foydalanuvchilar tajribasiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, ikkilamchi bozorning rivojlanishi ekologik barqarorlik va ongli isteʼmol madaniyatini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Wildberries ushbu yoʻnalishda yangi funksiyalarni qoʻshish orqali nafaqat savdo hajmini oshirishni, balki oʻz foydalanuvchilari uchun xavfsiz raqamli muhit yaratishni maqsad qilgan.

WildberriesResaylТехнологияOnlayn-savdoMarketpleys
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiAloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiBugun, 14:20Misrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiMisrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiBugun, 13:53Redmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiRedmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiBugun, 13:24Rosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiRosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiBugun, 12:55Xitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiXitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiBugun, 12:24Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatEng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi