Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkin
Rossiya va Markaziy Osiyo bozoridagi eng yirik marketpleyslardan biri boʻlgan Wildberries oʻzining ikkilamchi bozor platformasi — “WB Resayl” doirasida yangi qulaylikni joriy etdi. Endilikda foydalanuvchilar oʻzaro savdo boʻlimida buyurtma qilingan tovarlar uchun mablagʻni faqat mahsulotni qabul qilib olganidan soʻng toʻlashlari mumkin boʻladi. Bu yangilik xaridorlar uchun xavfsizlik va ishonch darajasini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Wildberries & Russ matbuot xizmati xabariga koʻra, ushbu funksiya foydalanuvchilar oʻrtasidagi (C2C) savdo aloqalarini yanada shaffof qilishga xizmat qiladi. Ilgari resayl boʻlimida toʻlov tizimi bilan bogʻliq ayrim cheklovlar mavjud boʻlgan boʻlsa, endi xaridor tovarning holatini punktda tekshirib koʻrib, soʻngra pul oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu ayniqsa ikkilamchi bozorda kiyim-kechak va poyabzal xarid qiluvchilar uchun juda muhimdir.
Platformaning oʻsish surʼatlari va ommabop yoʻnalishlarHozirgi vaqtda “WB Resayl” platformasi jadal rivojlanish bosqichida turibdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda maydonchada 1,5 milliondan ortiq faol eʼlonlar joylashtirilgan. Har oyda yuz minglab yangi takliflar qoʻshilmoqda, bu esa foydalanuvchilarning ushbu formatdagi savdoga boʻlgan qiziqishi yuqoriligidan dalolat beradi.
Platforma foydalanuvchilari soni ham barqaror oʻsib bormoqda. Har oy 100 mingdan ortiq yangi sotuvchi va xaridorlar ushbu ekotizimga qoʻshilmoqda. Eng koʻp sotilayotgan va talab yuqori boʻlgan mahsulotlar roʻyxati quyidagicha:
- Kiyim-kechak va aksessuarlar;
- Turli rusumdagi poyabzallar;
- Badiiy va oʻquv adabiyotlar (kitoblar).
Integratsiya va xavfsizlik masalalari“WB Resayl” xizmati toʻliq Wildberries ekotizimiga integratsiya qilingan. Bu shuni anglatadiki, eʼlonlarni joylashtirish, buyurtmalarni rasmiylashtirish, logistika va mahsulotni yetkazib berish jarayonlari marketpleysning mavjud infratuzilmasi orqali amalga oshiriladi. Bu esa foydalanuvchilarga tanish boʻlgan qulayliklarni saqlab qoladi.
Postoʻlov (keyin toʻlash) tizimining joriy etilishi nafaqat xaridorni, balki sotuvchini ham himoya qiladi. Barcha moliyaviy tranzaksiyalar platforma ichida amalga oshirilishi sababli, firibgarlik holatlarining oldi olinadi. Oʻzbekiston bozorida ham Wildberries faol ish olib borayotganini hisobga olsak, bunday texnologik yangilanishlar kelajakda mintaqaviy foydalanuvchilar tajribasiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Mutaxassislarning fikricha, ikkilamchi bozorning rivojlanishi ekologik barqarorlik va ongli isteʼmol madaniyatini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Wildberries ushbu yoʻnalishda yangi funksiyalarni qoʻshish orqali nafaqat savdo hajmini oshirishni, balki oʻz foydalanuvchilari uchun xavfsiz raqamli muhit yaratishni maqsad qilgan.
…