Aloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildi

·24·Texno
Aloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildi

Hindistonning Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) davlat operatori ekstremal sharoitlarda aloqani taʼminlashga moʻljallangan yangi sunʼiy yoʻldosh telefonini namoyish etdi. Mazkur qurilma oddiy smartfonlar ojiz qolgan — togʻli hududlar, qalin oʻrmonlar, ochiq dengiz va tabiiy ofat hududlarida ham uzluksiz ishlash qobiliyatiga ega. Texnologiyaning asosiy ahamiyati shundaki, u tayanch stansiyalariga emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlarga ulanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha BSNL va Buyuk Britaniyaning Inmarsat kompaniyasi hamkorligida ishlab chiqilgan. Inmarsat ayni paytda 11 ta geostatsionar telekommunikatsiya sunʼiy yoʻldoshlaridan iborat yirik tarmoqni boshqaradi. Bu esa dunyoning istalgan nuqtasida, hatto mobil infratuzilma butunlay mavjud boʻlmagan yoki shikastlangan joylarda ham barqaror signalni kafolatlaydi.

Texnik imkoniyatlar va ishlash prinsipi

Qurilmaning ishlash mexanizmi oʻziga xos: qoʻngʻiroq amalga oshirilganda signal avval sunʼiy yoʻldoshga uzatiladi, soʻngra u yerdan yer usti stansiyasiga yoʻnaltirilib, umumiy telekommunikatsiya tarmogʻiga ulanadi. Qurilma nafaqat ovozli qoʻngʻiroqlarni amalga oshirish, balki favqulodda vaziyatlar uchun maxsus SOS tugmasi orqali yordam chaqirish imkonini ham beradi.

Yangi telefonning korpusi har qanday tashqi taʼsirlarga chidamli qilib ishlangan va u uzoq vaqt quvvatsiz ishlash (avtonomlik) xususiyatiga ega. Bu esa uni uzoq muddatli ekspeditsiyalar va qidiruv-qutqaruv ishlari uchun ajralmas vositaga aylantiradi. Qurilmaning narxi 1400 dollar etib belgilangan boʻlib, u professional segment uchun moʻljallangan.

Kimlar uchun moʻljallangan va huquqiy tartiblar

Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, ushbu qurilmaning asosiy foydalanuvchilari quyidagilar boʻlishi kutilmoqda:

  • Harbiylar va huquq-tartibot idoralari xodimlari;
  • Favqulodda vaziyatlar va qutqaruv xizmatlari;
  • Dengizchilar va togʻ-kon sanoati mutaxassislari;
  • Sanoat korxonalari va olis hududlardagi tadqiqotchilar;
  • Ekstremal sayohatchilar va ekspeditsiya ishtirokchilari.
Shuni taʼkidlash joizki, Hindistonda bunday telefondan foydalanish tartibi juda qatʼiy. Qurilmani sotib olish va ishlatish uchun mamlakat Telekommunikatsiya vazirligidan (DoT) maxsus ruxsatnoma olish talab etiladi. Tegishli litsenziyasiz sunʼiy yoʻldosh telefonidan foydalanish qonuniy javobgarlikka sabab boʻlishi mumkin.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalar togʻli hududlarda xizmat qiluvchi geologlar yoki chegara xizmati xodimlari uchun katta ahamiyatga ega. Garchi bugungi kunda smartfonlarda sunʼiy yoʻldosh aloqasi (masalan, iPhone 14 va undan yuqori modellarda) qisman joriy etilayotgan boʻlsa-da, BSNL taqdim etgan professional qurilmalar toʻliq va mustaqil aloqa kanalini taʼminlashi bilan ajralib turadi.

ТехнологияSunʼiy YoʻldoshBSNLInmarsatGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinWildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinBugun, 14:58Misrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiMisrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiBugun, 13:53Redmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiRedmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiBugun, 13:24Rosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiRosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiBugun, 12:55Xitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiXitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiBugun, 12:24Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatEng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi