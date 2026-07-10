Aloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildi
Hindistonning Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) davlat operatori ekstremal sharoitlarda aloqani taʼminlashga moʻljallangan yangi sunʼiy yoʻldosh telefonini namoyish etdi. Mazkur qurilma oddiy smartfonlar ojiz qolgan — togʻli hududlar, qalin oʻrmonlar, ochiq dengiz va tabiiy ofat hududlarida ham uzluksiz ishlash qobiliyatiga ega. Texnologiyaning asosiy ahamiyati shundaki, u tayanch stansiyalariga emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlarga ulanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha BSNL va Buyuk Britaniyaning Inmarsat kompaniyasi hamkorligida ishlab chiqilgan. Inmarsat ayni paytda 11 ta geostatsionar telekommunikatsiya sunʼiy yoʻldoshlaridan iborat yirik tarmoqni boshqaradi. Bu esa dunyoning istalgan nuqtasida, hatto mobil infratuzilma butunlay mavjud boʻlmagan yoki shikastlangan joylarda ham barqaror signalni kafolatlaydi.
Texnik imkoniyatlar va ishlash prinsipiQurilmaning ishlash mexanizmi oʻziga xos: qoʻngʻiroq amalga oshirilganda signal avval sunʼiy yoʻldoshga uzatiladi, soʻngra u yerdan yer usti stansiyasiga yoʻnaltirilib, umumiy telekommunikatsiya tarmogʻiga ulanadi. Qurilma nafaqat ovozli qoʻngʻiroqlarni amalga oshirish, balki favqulodda vaziyatlar uchun maxsus SOS tugmasi orqali yordam chaqirish imkonini ham beradi.
Yangi telefonning korpusi har qanday tashqi taʼsirlarga chidamli qilib ishlangan va u uzoq vaqt quvvatsiz ishlash (avtonomlik) xususiyatiga ega. Bu esa uni uzoq muddatli ekspeditsiyalar va qidiruv-qutqaruv ishlari uchun ajralmas vositaga aylantiradi. Qurilmaning narxi 1400 dollar etib belgilangan boʻlib, u professional segment uchun moʻljallangan.
Kimlar uchun moʻljallangan va huquqiy tartiblarIshlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, ushbu qurilmaning asosiy foydalanuvchilari quyidagilar boʻlishi kutilmoqda:
- Harbiylar va huquq-tartibot idoralari xodimlari;
- Favqulodda vaziyatlar va qutqaruv xizmatlari;
- Dengizchilar va togʻ-kon sanoati mutaxassislari;
- Sanoat korxonalari va olis hududlardagi tadqiqotchilar;
- Ekstremal sayohatchilar va ekspeditsiya ishtirokchilari.
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalar togʻli hududlarda xizmat qiluvchi geologlar yoki chegara xizmati xodimlari uchun katta ahamiyatga ega. Garchi bugungi kunda smartfonlarda sunʼiy yoʻldosh aloqasi (masalan, iPhone 14 va undan yuqori modellarda) qisman joriy etilayotgan boʻlsa-da, BSNL taqdim etgan professional qurilmalar toʻliq va mustaqil aloqa kanalini taʼminlashi bilan ajralib turadi.
…