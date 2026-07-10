Romano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydi
«Manchester Siti» va «Chelsi» yarimhimoyachisi Enso Fernandes atrofidagi transfer mish-mishlariga Fabritsio Romano munosabat bildirdi.
Taniqli insayderning ta’kidlashicha, argentinalik futbolchi bo‘yicha «Siti» tomonidan hozircha hech qanday muzokara olib borilmayapti.
«Manchester Siti» muzokara o‘tkazmayapti
Romano «Manchester Siti» mutasaddilari Enso Fernandes bilan aloqaga chiqqan, degan xabarlarni rad etdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, «Real» bilan ehtimoliy kelishuv amalga oshmaganidan keyin ham «shaharliklar» argentinalik yarimhimoyachi bo‘yicha muzokara boshlamagan.
Kelajak Jahon chempionatidan keyin muhokama qilinadi
Insayderning qayd etishicha, Fernandesning kelajagi Jahon chempionati yakunlanganidan keyin muhokama qilinadi.
Bu esa hozircha futbolchi atrofidagi asosiy qarorlar kechiktirilganini anglatadi. «Chelsi» ham, futbolchining o‘zi ham vaziyatni turnirdan keyin aniqlashtirishi mumkin.
Enso «Chelsi»ga katta summaga kelgan edi
25 yoshli Enso Fernandes 2023 yilda «Benfika»dan «Chelsi»ga 121 million yevro evaziga o‘tgan.
Uning London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2032 yilgacha mo‘ljallangan. Bu esa har qanday transfer muzokarasini murakkab va qimmat jarayonga aylantiradi.
O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari
Fernandes o‘tgan mavsumda «Chelsi» safida barcha musobaqalar doirasida 54 ta o‘yinda maydonga tushdi.
Ushbu bahslarda argentinalik yarimhimoyachi 15 ta gol urdi va 7 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Transfer bozorida intriga saqlanmoqda
Hozircha «Manchester Siti» varianti Romano tomonidan rad etildi. Ammo Enso Fernandesning kelajagi bo‘yicha yakuniy qaror hali qabul qilinmagan.
Jahon chempionatidan keyin argentinalik futbolchi atrofidagi vaziyat yana qizishi mumkin — ayniqsa, yirik klublar markaziy yarimhimoyani kuchaytirishni davom ettirsa.
…