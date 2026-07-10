Romano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydi

·58·Sport
Romano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydi

«Manchester Siti» va «Chelsi» yarimhimoyachisi Enso Fernandes atrofidagi transfer mish-mishlariga Fabritsio Romano munosabat bildirdi.

Taniqli insayderning ta’kidlashicha, argentinalik futbolchi bo‘yicha «Siti» tomonidan hozircha hech qanday muzokara olib borilmayapti.

«Manchester Siti» muzokara o‘tkazmayapti

Romano «Manchester Siti» mutasaddilari Enso Fernandes bilan aloqaga chiqqan, degan xabarlarni rad etdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, «Real» bilan ehtimoliy kelishuv amalga oshmaganidan keyin ham «shaharliklar» argentinalik yarimhimoyachi bo‘yicha muzokara boshlamagan.

Kelajak Jahon chempionatidan keyin muhokama qilinadi

Insayderning qayd etishicha, Fernandesning kelajagi Jahon chempionati yakunlanganidan keyin muhokama qilinadi.

Bu esa hozircha futbolchi atrofidagi asosiy qarorlar kechiktirilganini anglatadi. «Chelsi» ham, futbolchining o‘zi ham vaziyatni turnirdan keyin aniqlashtirishi mumkin.

Enso «Chelsi»ga katta summaga kelgan edi

25 yoshli Enso Fernandes 2023 yilda «Benfika»dan «Chelsi»ga 121 million yevro evaziga o‘tgan.

Uning London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2032 yilgacha mo‘ljallangan. Bu esa har qanday transfer muzokarasini murakkab va qimmat jarayonga aylantiradi.

O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari

Fernandes o‘tgan mavsumda «Chelsi» safida barcha musobaqalar doirasida 54 ta o‘yinda maydonga tushdi.

Ushbu bahslarda argentinalik yarimhimoyachi 15 ta gol urdi va 7 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Transfer bozorida intriga saqlanmoqda

Hozircha «Manchester Siti» varianti Romano tomonidan rad etildi. Ammo Enso Fernandesning kelajagi bo‘yicha yakuniy qaror hali qabul qilinmagan.

Jahon chempionatidan keyin argentinalik futbolchi atrofidagi vaziyat yana qizishi mumkin — ayniqsa, yirik klublar markaziy yarimhimoyani kuchaytirishni davom ettirsa.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiBugun, 14:39Mourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borMourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borBugun, 14:10Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Bugun, 13:51Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14Kylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiKylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiBugun, 12:37Yurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiYurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiBugun, 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi