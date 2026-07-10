Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?
Jud Bellingem hozirda jahon futbolining eng yorqin namoyandalaridan biri boʻlib, uning maydondagi oʻziga boʻlgan yuksak ishonchi koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Real Madrid yulduzining xatti-harakatlari baʼzilar tomonidan «takabburlik» deb baholansa-da, mutaxassislar bu sifat uning muvaffaqiyati kaliti ekanini taʼkidlashmoqda. Xususan, Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Danny Murphy GOAL nashriga bergan intervyusida Bellinghamning ruhiy holatini Liverpul afsonasi Muhammad Salah bilan solishtirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Murphyning fikricha, Bellinghamning maydondagi «takabburligi» Muhammad Salah kabi tajribali yulduzlarnikidan koʻra samaraliroq va jamoa uchun foydaliroqdir. 23 yoshli yarim himoyachining oʻziga boʻlgan cheksiz ishonchi uni qiyin vaziyatlarda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga undaydi. Bu esa Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi uchun 2026-yilgi Jahon chempionatida hal qiluvchi omilga aylandi.
Jahon chempionati starti oldidan koʻplab ekspertlar Bellinghamning asosiy tarkibdagi oʻrnini shubha ostiga olishgan edi. Hatto ayrimlar uni Morgan Rogers kabi futbolchilardan keyingi oʻringa tushirishni yoki tarkibdan butunlay chetlatishni taklif qilishgan. Biroq, Fil Foden va Cole Palmer kabi yulduzlar raqobatda ortda qolgan bir paytda, Bellingham oʻzining almashtirib boʻlmas ekanini isbotladi.
Klass va barqarorlikning uygʻunligi«Sportda forma oʻtkinchi, ammo klass doimiydir», degan ibora Bellingham misolida oʻz tasdigʻini topmoqda. Xorvatiyaga qarshi kechgan 4:2 hisobidagi gʻalabada u jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻldi. Panama bilan bahsda esa aynan u hisobni ochib, oʻyin taqdirini hal qildi. Uning maydondagi har bir harakati zamonaviy futbolda nafaqat texnika, balki kuchli xarakter ham muhimligini koʻrsatmoqda.
Danny Murphyning taʼkidlashicha, Bellinghamdagi bu xislatni faqatgina Steven Gerrard, Wayne Rooney yoki Michael Owen kabi afsonalarda koʻrish mumkin edi. «U ajoyib futbolchi — atletizm, texnik mahorat va chidamlilik unda mujassam. Ammo eng muhimi, u yosh boʻlishiga qaramay, oʻz kuchiga juda qattiq ishonadi. Yevro-2024da jamoa yomon oʻynaganida ham, u qaychi uslubidagi goli bilan vaziyatni qutqargan edi», — deydi ekspert.
Meksikaga qarshi kechgan 1/8 final bosqichidagi bahs Bellinghamning haqiqiy «Galactico» ekanini yana bir bor tasdiqladi. Mashhur «Asteka» stadionida u dubl qayd etib, jamoasini chorak finalga olib chiqdi. Uning Harry Kane bilan oʻrnatgan hamkorligi Angliya terma jamoasining hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqdi.
Bellinghamning gol nishonlashdagi oʻziga xos uslubi va «yana kim boʻlishi mumkin?» degan maʼnodagi harakatlari koʻplab tanqidlarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, aynan shu xarakter uni global superyulduzga aylantirdi. Real Madrid safida toblangan futbolchi bosim ostida oʻynashni oʻrgangan va bu tajribasini terma jamoa manfaatlariga xizmat qildira olmoqda. Yakunda, uning «takabburligi» shunchaki manmanlik emas, balki gʻalaba qozonishga boʻlgan chanqoqlik ekani oydinlashmoqda.
…