Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?

·0·Sport
Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?

Jud Bellingem hozirda jahon futbolining eng yorqin namoyandalaridan biri boʻlib, uning maydondagi oʻziga boʻlgan yuksak ishonchi koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Real Madrid yulduzining xatti-harakatlari baʼzilar tomonidan «takabburlik» deb baholansa-da, mutaxassislar bu sifat uning muvaffaqiyati kaliti ekanini taʼkidlashmoqda. Xususan, Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Danny Murphy GOAL nashriga bergan intervyusida Bellinghamning ruhiy holatini Liverpul afsonasi Muhammad Salah bilan solishtirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Murphyning fikricha, Bellinghamning maydondagi «takabburligi» Muhammad Salah kabi tajribali yulduzlarnikidan koʻra samaraliroq va jamoa uchun foydaliroqdir. 23 yoshli yarim himoyachining oʻziga boʻlgan cheksiz ishonchi uni qiyin vaziyatlarda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga undaydi. Bu esa Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi uchun 2026-yilgi Jahon chempionatida hal qiluvchi omilga aylandi.

Jahon chempionati starti oldidan koʻplab ekspertlar Bellinghamning asosiy tarkibdagi oʻrnini shubha ostiga olishgan edi. Hatto ayrimlar uni Morgan Rogers kabi futbolchilardan keyingi oʻringa tushirishni yoki tarkibdan butunlay chetlatishni taklif qilishgan. Biroq, Fil Foden va Cole Palmer kabi yulduzlar raqobatda ortda qolgan bir paytda, Bellingham oʻzining almashtirib boʻlmas ekanini isbotladi.

Klass va barqarorlikning uygʻunligi

«Sportda forma oʻtkinchi, ammo klass doimiydir», degan ibora Bellingham misolida oʻz tasdigʻini topmoqda. Xorvatiyaga qarshi kechgan 4:2 hisobidagi gʻalabada u jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻldi. Panama bilan bahsda esa aynan u hisobni ochib, oʻyin taqdirini hal qildi. Uning maydondagi har bir harakati zamonaviy futbolda nafaqat texnika, balki kuchli xarakter ham muhimligini koʻrsatmoqda.

Danny Murphyning taʼkidlashicha, Bellinghamdagi bu xislatni faqatgina Steven Gerrard, Wayne Rooney yoki Michael Owen kabi afsonalarda koʻrish mumkin edi. «U ajoyib futbolchi — atletizm, texnik mahorat va chidamlilik unda mujassam. Ammo eng muhimi, u yosh boʻlishiga qaramay, oʻz kuchiga juda qattiq ishonadi. Yevro-2024da jamoa yomon oʻynaganida ham, u qaychi uslubidagi goli bilan vaziyatni qutqargan edi», — deydi ekspert.

Meksikaga qarshi kechgan 1/8 final bosqichidagi bahs Bellinghamning haqiqiy «Galactico» ekanini yana bir bor tasdiqladi. Mashhur «Asteka» stadionida u dubl qayd etib, jamoasini chorak finalga olib chiqdi. Uning Harry Kane bilan oʻrnatgan hamkorligi Angliya terma jamoasining hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqdi.

Bellinghamning gol nishonlashdagi oʻziga xos uslubi va «yana kim boʻlishi mumkin?» degan maʼnodagi harakatlari koʻplab tanqidlarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, aynan shu xarakter uni global superyulduzga aylantirdi. Real Madrid safida toblangan futbolchi bosim ostida oʻynashni oʻrgangan va bu tajribasini terma jamoa manfaatlariga xizmat qildira olmoqda. Yakunda, uning «takabburligi» shunchaki manmanlik emas, balki gʻalaba qozonishga boʻlgan chanqoqlik ekani oydinlashmoqda.

Жуде БеллингэмReal MadridAngliyaMohamed SalahJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiKylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiBugun, 15:00Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiBugun, 14:39Romano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiRomano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiBugun, 14:16Mourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borMourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borBugun, 14:10Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Bugun, 13:51Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi