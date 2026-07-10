Kylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldi
Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps Jaxon chempionati chorak finali doirasida Marokashga qarshi kechgan uchrashuvdan soʻng jamoa sardori Kylian Mbappe borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdi. Real Madrid hujumchisi oʻyin yakunlanishiga oz vaqt qolganida maydonni tark etishga majbur boʻlgani muxlislar va mutaxassislar orasida jiddiy savollarni keltirib chiqargan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Boston shahrida boʻlib oʻtgan bahsda Fransiya 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini naqd qildi. Oʻyinning birinchi boʻlimida Kylian Mbappe penaltini aniq amalga oshira olmagan boʻlsa-da, 60-daqiqada hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Keyinchalik Ousmane Dembele hisobni ishonchli koʻrinishga keltirdi. Biroq, 77-daqiqada Mbappe oʻng toʻpigʻiga muz bogʻlagan holda zaxiraga olingani gʻalaba nashidasini biroz xiralashtirdi.
Didier Deschampsning rasmiy bayonotiOʻyindan soʻng jurnalistlar bilan suhbatlashgan Didier Deschamps sardorning jismoniy holati haqida batafsil maʼlumot berdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy bu oʻzgarishni ehtiyot chorasi sifatida baholagan. Deschampsning soʻzlariga koʻra, Kylian Mbappe toʻpigʻida biroz ogʻriq sezgan va murabbiylar shtabi uni yarim final oldidan asrashga qaror qilgan.
"Kylianning toʻpigʻida kichik muammo bor edi, u ogʻriq sezayotganini aytdi. Shuningdek, Manu Kone ham tizzasidan zarba oldi va unda mushak tortishishi kuzatildi. Ammo zaxiradan tushgan Warren Zaire-Emery juda yaxshi taassurot qoldirdi. Hozirgi bosqichda har bir futbolchi har qanday vaziyatga tayyor turishi shart", — deya taʼkidladi 2018-yilgi jahon chempioni boʻlgan mutaxassis.
Ketma-ket uchinchi yarim finalFransiya terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali ketma-ket uchinchi marta Jahon chempionatlarining yarim finaliga yoʻl oldi. Deschamps bu natijani tabiiy va mantiqiy jarayon deb hisoblamoqda. Uning fikricha, jamoada yuqori saviyali ijrochilarning jamlangani muvaffaqiyatning asosiy omilidir. Garchi penaltidan foydalana olmaslik va boshqa imkoniyatlarni boy berish oʻyinni qiyinlashtirgan boʻlsa-da, jamoa oʻz maqsadiga erishdi.
Hozirda fransuzlar tiklanish jarayonini boshlashgan va yarim finaldagi raqibini kutishmoqda. Navbatdagi bosqichda ular Ispaniya yoki Belgiya juftligi gʻolibi bilan toʻqnash kelishadi. Deschamps jamoasi uchun asosiy vazifa — diqqatni jamlagan holda turnirning yakuniy maqsadiga sari intilishdir.
Ushbu gʻalaba Fransiya xalqi uchun katta hissiyotlar taqdim etayotgani shubhasiz. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, futbolchilar oʻz vatanidagi ehtiroslarni his qilib turishibdi va imkon qadar uzoqroqqa borish uchun bor kuchlarini ishga solishga tayyor. Kylian Mbappe kabi yetakchining sogʻligʻi esa hal qiluvchi bahslar oldidan jamoa uchun eng muhim masala boʻlib qolmoqda.
…