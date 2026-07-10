Kylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldi

·0·Sport
Kylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldi

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps Jaxon chempionati chorak finali doirasida Marokashga qarshi kechgan uchrashuvdan soʻng jamoa sardori Kylian Mbappe borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdi. Real Madrid hujumchisi oʻyin yakunlanishiga oz vaqt qolganida maydonni tark etishga majbur boʻlgani muxlislar va mutaxassislar orasida jiddiy savollarni keltirib chiqargan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Boston shahrida boʻlib oʻtgan bahsda Fransiya 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini naqd qildi. Oʻyinning birinchi boʻlimida Kylian Mbappe penaltini aniq amalga oshira olmagan boʻlsa-da, 60-daqiqada hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Keyinchalik Ousmane Dembele hisobni ishonchli koʻrinishga keltirdi. Biroq, 77-daqiqada Mbappe oʻng toʻpigʻiga muz bogʻlagan holda zaxiraga olingani gʻalaba nashidasini biroz xiralashtirdi.

Didier Deschampsning rasmiy bayonoti

Oʻyindan soʻng jurnalistlar bilan suhbatlashgan Didier Deschamps sardorning jismoniy holati haqida batafsil maʼlumot berdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy bu oʻzgarishni ehtiyot chorasi sifatida baholagan. Deschampsning soʻzlariga koʻra, Kylian Mbappe toʻpigʻida biroz ogʻriq sezgan va murabbiylar shtabi uni yarim final oldidan asrashga qaror qilgan.

"Kylianning toʻpigʻida kichik muammo bor edi, u ogʻriq sezayotganini aytdi. Shuningdek, Manu Kone ham tizzasidan zarba oldi va unda mushak tortishishi kuzatildi. Ammo zaxiradan tushgan Warren Zaire-Emery juda yaxshi taassurot qoldirdi. Hozirgi bosqichda har bir futbolchi har qanday vaziyatga tayyor turishi shart", — deya taʼkidladi 2018-yilgi jahon chempioni boʻlgan mutaxassis.

Ketma-ket uchinchi yarim final

Fransiya terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali ketma-ket uchinchi marta Jahon chempionatlarining yarim finaliga yoʻl oldi. Deschamps bu natijani tabiiy va mantiqiy jarayon deb hisoblamoqda. Uning fikricha, jamoada yuqori saviyali ijrochilarning jamlangani muvaffaqiyatning asosiy omilidir. Garchi penaltidan foydalana olmaslik va boshqa imkoniyatlarni boy berish oʻyinni qiyinlashtirgan boʻlsa-da, jamoa oʻz maqsadiga erishdi.

Hozirda fransuzlar tiklanish jarayonini boshlashgan va yarim finaldagi raqibini kutishmoqda. Navbatdagi bosqichda ular Ispaniya yoki Belgiya juftligi gʻolibi bilan toʻqnash kelishadi. Deschamps jamoasi uchun asosiy vazifa — diqqatni jamlagan holda turnirning yakuniy maqsadiga sari intilishdir.

Ushbu gʻalaba Fransiya xalqi uchun katta hissiyotlar taqdim etayotgani shubhasiz. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, futbolchilar oʻz vatanidagi ehtiroslarni his qilib turishibdi va imkon qadar uzoqroqqa borish uchun bor kuchlarini ishga solishga tayyor. Kylian Mbappe kabi yetakchining sogʻligʻi esa hal qiluvchi bahslar oldidan jamoa uchun eng muhim masala boʻlib qolmoqda.

ФранцияКилиан МбаппеDidier DeschampsJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Bugun, 14:53Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiBugun, 14:39Romano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiRomano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiBugun, 14:16Mourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borMourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borBugun, 14:10Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Bugun, 13:51Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi