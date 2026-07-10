Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdi

·0·Dunyo
Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdi

Italiyaning Tivoli shahrida joylashgan mashhur Adrian villasi hududida arxeologlar yana bir muhim kashfiyotga erishdi. Qazishmalar davomida Rimning afsonaviy imperatorlaridan biriga tegishli saroy ostida yashirin yerosti inshooti aniqlandi. Mutaxassislar fikricha, ushbu topilma majmua hududida hozirgacha ma’lum bo‘lgan eng qadimiy inshoot bo‘lishi mumkin. Bu haqda Ispaniyaning Sevilya shahridagi Pablo de Olavide universiteti (UPO) ma’lum qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, mazkur ulkan saroy milodiy 117–138 yillarda Rim imperiyasini boshqargan mashhur imperator Adrianning qarorgohi bo‘lgan. Adrian Britaniya shimolida qurdirgan mashhur Adrian devori hamda Rim imperiyasi bo‘ylab amalga oshirgan safarlari bilan tarixda alohida o‘rin egallagan. Bugungi kunda uning villasi YUNЕSKOning Butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, har yili minglab sayyohlar va olimlarni o‘ziga jalb etadi.

Arxeologlar aniqlagan yerosti inshooti esa Adrian davridan ham ancha oldin — miloddan avvalgi 509–27 yillarni o‘z ichiga olgan Rim Respublikasi davriga mansub ekani taxmin qilinmoqda. Demak, ushbu qurilma imperator saroyi barpo etilishidan bir necha asr avval mavjud bo‘lgan.

Qadimgi binoning gurisht va mozaika bilan bezatilgan pol hamda devorlari.

Mutaxassislarning fikricha, yerosti xonalari avval omborxona yoki don saqlanadigan silos sifatida xizmat qilgan bo‘lishi mumkin. Keyinchalik binodan foydalanish to‘xtatilgan va uning ichi qadimiy qurilish qoldiqlari hamda keramika buyumlari bilan qisman to‘ldirilgan.

Loyiha rahbari, arxeolog Rafael Idalgoning ta’kidlashicha, inshootning tuproq bilan to‘liq ko‘milmagani olimlar uchun kutilmagan holat bo‘lgan. Qazish ishlari davomida esa yanada qiziqarli topilmalar yuzaga chiqqan.

Yerosti xonalaridan ko‘plab keramika parchalari, shuningdek, yaqin atrofdagi binolar tomini bezagan me’moriy terrakota bezaklari topilgan. Ayrim bezaklarda it boshi, boshqalarida esa buqa boshi tasvirlangan bo‘lib, ular qadimgi Rim me’morchiligi haqida qimmatli ma’lumotlarni saqlab qolgan.

Olimlarning aytishicha, topilgan materiallar ushbu qadimiy villaning qaysi davrda qurilgani va qancha vaqt foydalanilganini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa Adrian saroyidan avval mavjud bo‘lgan tarixiy majmua haqidagi bilimlarni yanada boyitishga xizmat qiladi.

Ochiq osmon ostidagi qadimiy tosh xarobalar va ularning atrofidagi yashil maydon.

Yana bir e’tiborli jihat shundaki, yerosti inshootining gumbazsimon tom qismi deyarli mukammal holatda saqlanib qolgan. Arxeologlarning ta’kidlashicha, bunday inshootlarda tom qismi odatda vaqt o‘tishi bilan qulab tushadi. Biroq bu safar hatto qadimgi rimliklar beton quyish jarayonida ishlatgan yog‘och qoliplarning izlari ham aniq ko‘rinib turgan.

Mutaxassislar ushbu kashfiyot Rim tarixidagi muhim bo‘shliqlarni to‘ldirishi mumkinligini aytmoqda. Chunki Adrian o‘z saroyini qurish jarayonida avvalgi binolarning katta qismini buzdirgan va shu sababli ular haqidagi ma’lumotlar juda kam saqlanib qolgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladiLvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladiBugun, 22:15Bokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiBokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiBugun, 21:11Ukrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiUkrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiBugun, 19:42Gaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiGaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiBugun, 19:3615 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdi15 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdiBugun, 18:39AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaAQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaBugun, 17:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi