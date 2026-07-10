Lvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladi

·42·Dunyo
Lvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladi

Ukrainaning Lviv shahrida safarbarlik tadbirlari tufayli mahalliy aholi va hududiy to‘ldirish markazi (TSK) xodimlari o‘rtasida ommaviy to‘qnashuv sodir bo‘ldi. Sixov tumanida yuz bergan ushbu voqeada 200 ga yaqin kishi ishtirok etgan bo‘lib, vaziyat tez fursatda nazoratdan chiqib ketgan. Zamin.uz voqea tafsilotlari va Ukraina oliy rahbariyatning keskin munosabatini taqdim etadi.

Mojaro qanday boshlandi?

Lviv oblasti hududiy to‘ldirish markazi taqdim etgan versiyaga ko‘ra, voqealar quyidagicha rivojlangan:

  • Harbiylar Lvivda yashovchi, harbiy ro‘yxatdan o‘tish qoidalarini buzgani uchun qidiruvda bo‘lgan 1996 yilda tug‘ilgan shaxsning hujjatlarini tekshirishni boshlagan va uni ushlab, TSK binosiga olib kelishgan.

  • Shundan so‘ng yo‘ldan o‘tib ketayotgan odamlar TSK guruhini payqab qolib, harbiylarning ishiga aralasha boshlagan va markazning yana bir necha xodimi xizmat mashinasi yo‘lini to‘sib qo‘ygan.

  • Dahanaki janjal tezda to‘qnashuvga aylanib, tajovuzkor kayfiyatdagi olomon «Sharmandalik!» hayqiriqlari ostida harbiylarning xizmat avtomobiliga shikast yetkazgan va uni ag‘darib tashlagan.

  • Mahalliy nashrlarning yozishicha, voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari mojaroni shunchaki chetdan kuzatib turishgan va mashina ag‘darilishiga to‘sqinlik qilishmagan. To‘qnashuvlar oqibatida ikki harbiy jarohatlangan.

Kamera qarshisidagi uzrlar va hibsga olingan dezertir

Voqeadan keyin internetda tartibsizlik ishtirokchilari (ular orasida o‘smirlar ham bor) kamera qarshisida harbiylardan uzr so‘ragani va «TSKga shon-sharaflar!» deya hayqirishga majbur qilingani aks etgan videolar tarqaldi. Ukraina qurolli kuchlari rasmiylari bu holatni ishtirokchilar bilan o‘tkazilgan «tarbiyaviy suhbat» natijasi deb atashdi.

Lvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladi

Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari faoliyatiga to‘sqinlik qilish va zo‘ravonlik ishlatish bo‘yicha ikkita jinoiy ish qo‘zg‘atilgan. Tartibsizlikning faol ishtirokchilaridan biri — 23 yoshli Oleg Gavrilov hibsga olingan. Tergovga ko‘ra, u politsiyachiga gaz ballonchasini purkab, uni urgan. Sudda ma’lum bo‘lishicha, Gavrilov aslida oddiy askar bo‘lib, shu yilning fevral oyida o‘z harbiy qismini o‘zboshimchalik bilan tark etgan (dezertirlik qilgan).

Rasmiylar munosabati: Zelenskiy va Budanov nima dedi?

Mazkur ommaviy tartibsizlik mamlakat oliy rahbariyatining keskin bayonotlariga sabab bo‘ldi:

Volodimir Zelenskiy (Ukraina prezidenti): «Bu juda yomon holat, harbiy kiyimdagi odamlarga nisbatan juda yomon munosabat. Bunday bo‘lmasligi kerak».

Kirill Budanov (Prezident ofisi rahbari): «Agar siz bugun o‘z armiyangiz harbiy xizmatchisining kiyimlarini yirtib, kaltaklayotgan bo‘lsangiz, ertaga sizni xuddi shunday kaltaklaydigan va kiyimlaringizni yirtib tashlaydigan dushman armiyasidan kim himoya qilishini o‘ylab ko‘ring».

Ukraina Mudofaa vazirligi esa bu vaziyatdan faqatgina Rossiya tashviqoti foyda ko‘rganini (sababi videolar Rossiya OAVlarida keng tarqalgan) ta’kidlab, safarbarlik usullari «takomillashtirishni talab qilishi»ni tan oldi.

Safarbarlik tizimidagi chuqur inqiroz

Lvivdagi ushbu portlash uzoq cho‘zilgan harbiy harakatlar fonida aholi o‘rtasida to‘planib qolgan charchoq va norozilikning mahsulidir. Ukraina fuqarolari anchadan beri TSK xodimlarining ko‘chalarda erkaklarni noqonuniy ushlab, mikroavtobuslarga majburlab bosib ketish usullaridan shikoyat qilib kelishadi.

Ukraina ombudsmanining ma’lumotlari vaziyat tizimli tus olganini ko‘rsatmoqda:

  • Birgina 2025 yilning o‘zida hududiy to‘ldirish markazlari xodimlarining xatti-harakatlari ustidan 6 mingdan ortiq rasmiy shikoyat kelib tushgan.

  • Oliy Radaning inson huquqlari bo‘yicha vakili Dmitriy Lubines ham vaziyatdan so‘ng mamlakatga zudlik bilan davlat manfaatlarini ham, inson huquqlarini ham birdek himoya qila oladigan shaffof va adolatli safarbarlik islohoti kerakligini ochiq aytdi.

ЛьвовUkrainaZamin.uzСихов
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiArxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiBugun, 22:45Bokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiBokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiBugun, 21:11Ukrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiUkrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiBugun, 19:42Gaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiGaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiBugun, 19:3615 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdi15 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdiBugun, 18:39AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaAQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaBugun, 17:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi