Belgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqda

·0·Sport
Belgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqda

Belgiya milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan soʻng, jamoaning ikki nafar asosiy yulduzi — Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois oʻzlarining xalqaro miqyosdagi kelajaklari borasida yakuniy qarorga kelmaganliklarini maʼlum qilishdi. Ispaniyaga qarshi kechgan magʻlubiyatli bahsdan soʻng, faxriy futbolchilar terma jamoadagi faoliyatini yakunlash ehtimoli haqida gapira boshladilar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sporza nashri xabariga koʻra, Manchester Siti yarim himoyachisi Kevin De Bruyne jismoniy charchoq va soʻnggi yillardagi ogʻir jarohatlar uning qaroriga taʼsir qilayotganini yashirmadi. 35 yoshli futbolchi terma jamoa safida 124 ta oʻyin oʻtkazgan boʻlib, uzoq vaqt davomida "qizil iblislar"ning yetakchisi hisoblanib kelgan. Biroq 2025-yil oxirida oʻtkazilgan murakkab jarrohlik amaliyoti va doimiy yuklamalar uning salomatligiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi.

Kevin De Bruyne: "Menga tanaffus kerak"

"Men ketma-ket ikki yoki uchta juda qiyin mavsumni oʻtkazdim. 35 yoshda har kuni bor kuchingni berish oson emas, lekin men yosh jamoaga oʻrnak boʻlishga harakat qildim. Hozircha terma jamoadan ketaman deb ayta olmayman, lekin menga biroz tanaffus kerak. Keyin nima boʻlishini koʻramiz", — deya taʼkidladi Kevin De Bruyne.

Real Madrid darvozaboni Thibaut Courtois bilan bogʻliq vaziyat ham ancha jiddiy. Turnir davomida jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻlgan posbon Millatlar ligasi oʻyinlaridan butunlay voz kechish niyatida ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu chora unga kuch yigʻib, kelgusi Yevropa chempionati saralash bahslariga tayyorlanish imkonini beradi.

Murabbiy va federatsiya bilan muzokaralar

Courtois oʻz kelajagini murabbiy Rudi Garcia va Belgiya futbol federatsiyasi bilan maslahatlashgan holda hal qilmoqchi. 115 ta oʻyinda maydonga tushgan darvozabon terma jamoa uchun hali ham kerakli ekanini his qilsa-da, jismoniy holati birinchi oʻringa chiqishini qayd etdi. Uning asosiy maqsadi — klub va terma jamoa oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolishdir.

Belgiya futboli uchun ushbu ikki yulduzning ketishi katta yoʻqotish boʻlishi shubhasiz. "Oltin avlod" vakillari hisoblangan ushbu oʻyinchilar uzoq yillar davomida jamoaning tayanchi boʻlib kelishdi. Endilikda federatsiya rahbariyati yosh iqtidorlarni asosiy tarkibga integratsiya qilish va faxriylarni tarkibda saqlab qolish oʻrtasida qiyin tanlovni amalga oshirishi lozim.

Hozircha na Kevin De Bruyne, na Thibaut Courtois yakuniy nuqtani qoʻygani yoʻq. Futbolchilarning kelajagi yaqin oylarda oʻtkaziladigan ichki muzokaralar va ularning jismoniy tiklanish jarayoniga bogʻliq boʻladi. Belgiya futbol muxlislari esa oʻz afsonalarining yana bir bor terma jamoa libosida maydonga tushishiga umid qilmoqda.

BelgiyaKevin De BruyneТибаут КоуртоисFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiThomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiBugun, 18:59«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdiBugun, 18:18Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiSolbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiBugun, 18:11Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Bugun, 17:54Skaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiSkaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiBugun, 17:37Angliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiAngliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiBugun, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi