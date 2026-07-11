Belgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqda
Belgiya milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan soʻng, jamoaning ikki nafar asosiy yulduzi — Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois oʻzlarining xalqaro miqyosdagi kelajaklari borasida yakuniy qarorga kelmaganliklarini maʼlum qilishdi. Ispaniyaga qarshi kechgan magʻlubiyatli bahsdan soʻng, faxriy futbolchilar terma jamoadagi faoliyatini yakunlash ehtimoli haqida gapira boshladilar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sporza nashri xabariga koʻra, Manchester Siti yarim himoyachisi Kevin De Bruyne jismoniy charchoq va soʻnggi yillardagi ogʻir jarohatlar uning qaroriga taʼsir qilayotganini yashirmadi. 35 yoshli futbolchi terma jamoa safida 124 ta oʻyin oʻtkazgan boʻlib, uzoq vaqt davomida "qizil iblislar"ning yetakchisi hisoblanib kelgan. Biroq 2025-yil oxirida oʻtkazilgan murakkab jarrohlik amaliyoti va doimiy yuklamalar uning salomatligiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi.
Kevin De Bruyne: "Menga tanaffus kerak""Men ketma-ket ikki yoki uchta juda qiyin mavsumni oʻtkazdim. 35 yoshda har kuni bor kuchingni berish oson emas, lekin men yosh jamoaga oʻrnak boʻlishga harakat qildim. Hozircha terma jamoadan ketaman deb ayta olmayman, lekin menga biroz tanaffus kerak. Keyin nima boʻlishini koʻramiz", — deya taʼkidladi Kevin De Bruyne.
Real Madrid darvozaboni Thibaut Courtois bilan bogʻliq vaziyat ham ancha jiddiy. Turnir davomida jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻlgan posbon Millatlar ligasi oʻyinlaridan butunlay voz kechish niyatida ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu chora unga kuch yigʻib, kelgusi Yevropa chempionati saralash bahslariga tayyorlanish imkonini beradi.
Murabbiy va federatsiya bilan muzokaralarCourtois oʻz kelajagini murabbiy Rudi Garcia va Belgiya futbol federatsiyasi bilan maslahatlashgan holda hal qilmoqchi. 115 ta oʻyinda maydonga tushgan darvozabon terma jamoa uchun hali ham kerakli ekanini his qilsa-da, jismoniy holati birinchi oʻringa chiqishini qayd etdi. Uning asosiy maqsadi — klub va terma jamoa oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolishdir.
Belgiya futboli uchun ushbu ikki yulduzning ketishi katta yoʻqotish boʻlishi shubhasiz. "Oltin avlod" vakillari hisoblangan ushbu oʻyinchilar uzoq yillar davomida jamoaning tayanchi boʻlib kelishdi. Endilikda federatsiya rahbariyati yosh iqtidorlarni asosiy tarkibga integratsiya qilish va faxriylarni tarkibda saqlab qolish oʻrtasida qiyin tanlovni amalga oshirishi lozim.
Hozircha na Kevin De Bruyne, na Thibaut Courtois yakuniy nuqtani qoʻygani yoʻq. Futbolchilarning kelajagi yaqin oylarda oʻtkaziladigan ichki muzokaralar va ularning jismoniy tiklanish jarayoniga bogʻliq boʻladi. Belgiya futbol muxlislari esa oʻz afsonalarining yana bir bor terma jamoa libosida maydonga tushishiga umid qilmoqda.
…