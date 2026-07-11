Thomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdi
Jahon chempionatining chorak final bosqichi oldidan Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel va Norvegiya yulduzi Erling Xoland oʻrtasida oʻziga xos soʻz dueli yuzaga keldi. Germaniyalik mutaxassis norvegiyalik hujumchining oʻyin oldidan bergan kutilmagan bayonotlaridan hayratda ekanini yashirmadi. Mazkur qarama-qarshilik nafaqat maydonda, balki ruhiy bosimni boshqarish borasida ham qizgʻin tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
NRK nashri xabariga koʻra, Erling Xoland boʻlajak bahs oldidan barcha bosimni Angliya terma jamoasi zimmasiga yuklashga harakat qilgan. Hujumchi oʻz intervyusida Norvegiyaning gʻalaba qozonish imkoniyatlarini past baholab, barchani eʼtiborni raqibga qaratishga chaqirgan. Uning bu soʻzlari chorak final oldidan jamoasini autsayder maqomida koʻrsatishga boʻlgan urinish sifatida talqin etilmoqda.
Tuchelning javobi va kutilmagan vaziyatThomas Tuchel Erling Xoland kabi jahon darajasidagi yulduzning bunday pozitsiya egallaganidan taajjubda ekanini bildirdi. Murabbiyning fikricha, bosim ostida oʻynashni xush koʻradigan futbolchi uchun bu gʻayritabiiy holatdir. "Erlingning bunday deganidan hayratdaman, chunki men uni doim bosimni yaxshi koʻradigan va undan kuch oladigan oʻyinchi deb hisoblab kelganman", — deya taʼkidladi Angliya ustozi.
Tuchel oʻz jamoasining ruhiy holati haqida gapirar ekan, "Uch sherlar" har qanday bosimga tayyor ekanini va bu ularga qoʻshimcha motivatsiya berishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasi kim favorit ekani yoki bosim qaysi tomonda ekani haqida oʻylab vaqt sarflamaydi. Eng muhimi, jamoa ichki muhitda faqat gʻalaba haqida oʻylamoqda.
Statistika va tarixiy toʻsiqlarErling Xolandning kamtarlik bilan aytgan soʻzlari uning maydondagi natijalariga mutlaqo zid keladi. Hujumchi joriy turnirning atigi toʻrtta oʻyinida yettita gol urishga ulgurdi. Agar u Angliya darvozasini ishgʻol eta olsa, James Rodriguez va Gerd Muller kabi afsonalarning rekordlariga yaqinlashib olishi mumkin. Bu esa ingliz himoyachilari uchun jiddiy sinov boʻlishidan dalolat beradi.
Boshqa tomondan, Angliya terma jamoasi oʻzining tarixiy "laʼnati" bilan kurashishiga toʻgʻri keladi. Jamoa yirik turnirlarning pley-off bosqichlarida Yevropa vakillari bilan toʻqnash kelganda koʻp bor muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Mayami stadionida boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv nafaqat yarim final yoʻllanmasi, balki ingliz futbolidagi ushbu salbiy anʼanaga chek qoʻyish uchun ham muhim ahamiyatga ega.
Eslatib oʻtamiz, Norvegiya chorak finalga qadar Braziliya terma jamoasini musobaqadan chiqarib yuborib, barchani hayratda qoldirgan edi. Shunga qaramay, Erling Xoland oʻz jamoasining imkoniyatlarini past baholashda davom etmoqda. Ekspertlar buni raqibni boʻshashtirishga qaratilgan taktik yurish deb hisoblashmoqda.
…