Thomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdi

·0·Sport
Thomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdi

Jahon chempionatining chorak final bosqichi oldidan Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel va Norvegiya yulduzi Erling Xoland oʻrtasida oʻziga xos soʻz dueli yuzaga keldi. Germaniyalik mutaxassis norvegiyalik hujumchining oʻyin oldidan bergan kutilmagan bayonotlaridan hayratda ekanini yashirmadi. Mazkur qarama-qarshilik nafaqat maydonda, balki ruhiy bosimni boshqarish borasida ham qizgʻin tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

NRK nashri xabariga koʻra, Erling Xoland boʻlajak bahs oldidan barcha bosimni Angliya terma jamoasi zimmasiga yuklashga harakat qilgan. Hujumchi oʻz intervyusida Norvegiyaning gʻalaba qozonish imkoniyatlarini past baholab, barchani eʼtiborni raqibga qaratishga chaqirgan. Uning bu soʻzlari chorak final oldidan jamoasini autsayder maqomida koʻrsatishga boʻlgan urinish sifatida talqin etilmoqda.

Tuchelning javobi va kutilmagan vaziyat

Thomas Tuchel Erling Xoland kabi jahon darajasidagi yulduzning bunday pozitsiya egallaganidan taajjubda ekanini bildirdi. Murabbiyning fikricha, bosim ostida oʻynashni xush koʻradigan futbolchi uchun bu gʻayritabiiy holatdir. "Erlingning bunday deganidan hayratdaman, chunki men uni doim bosimni yaxshi koʻradigan va undan kuch oladigan oʻyinchi deb hisoblab kelganman", — deya taʼkidladi Angliya ustozi.

Tuchel oʻz jamoasining ruhiy holati haqida gapirar ekan, "Uch sherlar" har qanday bosimga tayyor ekanini va bu ularga qoʻshimcha motivatsiya berishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasi kim favorit ekani yoki bosim qaysi tomonda ekani haqida oʻylab vaqt sarflamaydi. Eng muhimi, jamoa ichki muhitda faqat gʻalaba haqida oʻylamoqda.

Statistika va tarixiy toʻsiqlar

Erling Xolandning kamtarlik bilan aytgan soʻzlari uning maydondagi natijalariga mutlaqo zid keladi. Hujumchi joriy turnirning atigi toʻrtta oʻyinida yettita gol urishga ulgurdi. Agar u Angliya darvozasini ishgʻol eta olsa, James Rodriguez va Gerd Muller kabi afsonalarning rekordlariga yaqinlashib olishi mumkin. Bu esa ingliz himoyachilari uchun jiddiy sinov boʻlishidan dalolat beradi.

Boshqa tomondan, Angliya terma jamoasi oʻzining tarixiy "laʼnati" bilan kurashishiga toʻgʻri keladi. Jamoa yirik turnirlarning pley-off bosqichlarida Yevropa vakillari bilan toʻqnash kelganda koʻp bor muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Mayami stadionida boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv nafaqat yarim final yoʻllanmasi, balki ingliz futbolidagi ushbu salbiy anʼanaga chek qoʻyish uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Eslatib oʻtamiz, Norvegiya chorak finalga qadar Braziliya terma jamoasini musobaqadan chiqarib yuborib, barchani hayratda qoldirgan edi. Shunga qaramay, Erling Xoland oʻz jamoasining imkoniyatlarini past baholashda davom etmoqda. Ekspertlar buni raqibni boʻshashtirishga qaratilgan taktik yurish deb hisoblashmoqda.

Jahon ChempionatiТомас ТухельЭрлинг ХоландAngliyaNorvegiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBelgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBugun, 18:53«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdiBugun, 18:18Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiSolbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiBugun, 18:11Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Bugun, 17:54Skaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiSkaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiBugun, 17:37Angliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiAngliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiBugun, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi