Quyosh 100 baravar kengaysa ham Yer saqlanib qolishi mumkin

·79·Dunyo
Quyosh 100 baravar kengaysa ham Yer saqlanib qolishi mumkin

Belgiyadagi KU Leuven Astronomiya instituti olimlari Yer sayyorasi kelajakda Quyosh hayotining so‘nggi bosqichlaridan omon chiqishi mumkinligini ma’lum qildi. Yangi tadqiqot natijalariga ko‘ra, bu ehtimol avval o‘ylanganidan ancha yuqori bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot Astronomy & Astrophysics ilmiy jurnalida e’lon qilingan. Olimlar Quyoshga o‘xshash, ammo hayotining yakuniy bosqichiga yetib kelgan yulduzni kuzatish orqali Yerning kelajak taqdirini qayta baholadi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, taxminan 5 milliard yildan keyin Quyosh o‘z yadrosidagi vodorod zaxirasini tugatadi. Shundan so‘ng u qizil gigantga aylanib, hozirgi hajmidan qariyb 100 baravargacha kengayishi mumkin.

Bu jarayonda Yerga bir vaqtning o‘zida ikki xil ta’sir kuzatiladi. Bir tomondan, Quyoshning keskin kengayishi sayyorani o‘ziga tortishi mumkin. Ikkinchi tomondan esa, yulduz tashqi qatlamlarini yo‘qotib, massasi kamayadi. Natijada uning tortish kuchi susayib, Yer yanada uzoqroq orbitaga siljishi ehtimoli paydo bo‘ladi.

Tadqiqot muallifi Mats Esseldersning ta’kidlashicha, Yerning kelajagi aynan shu ikki jarayon o‘rtasidagi muvozanatga bog‘liq. Agar Quyoshning tortish kuchi ustun kelsa, sayyora yutilib ketadi. Aks holda esa Yer xavfli hududdan chiqib ketishi mumkin.

Olimlar bu xulosaga kelish uchun Yerdan taxminan 200 yorug‘lik yili uzoqlikda joylashgan L2 Puppis yulduzini ham kuzatishgan. U bir vaqtlar Quyoshga o‘xshagan bo‘lib, hozir hayotining oxirgi bosqichini boshdan kechirmoqda.

Zamonaviy gravitatsion modellar asosida o‘tkazilgan hisob-kitoblar Yer kengaygan Quyosh ta’siridan chiqib ketishi mumkinligini ko‘rsatgan. Biroq olimlar bu xulosani to‘liq tasdiqlash uchun qo‘shimcha kuzatuvlar va aniqroq ma’lumotlar zarurligini ta’kidlamoqda.

Shu bilan birga, tadqiqotchilar Merkuriy va Venera qizil gigantga aylangan Quyoshning tashqi qatlamlari tomonidan yutib yuborilishi ehtimoli juda yuqori ekanini qayd etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiVayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiBugun, 18:41Afg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiAfg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiBugun, 18:20Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Bugun, 18:08Fransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildiFransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildiBugun, 17:49Vetnamda sayyohlar ketayotgan kater ag‘darildi (video)Vetnamda sayyohlar ketayotgan kater ag‘darildi (video)Bugun, 17:3714 marta turmushga chiqib, erkaklarni aldagan ayol qo‘lga olindi14 marta turmushga chiqib, erkaklarni aldagan ayol qo‘lga olindiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi