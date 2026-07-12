Oyatulloh Ali Xomanaiy dafn marosimidagi niqobli shaxs kimligi ma’lum bo‘ldi

·0·Dunyo
Oyatulloh Ali Xomanaiy dafn marosimidagi niqobli shaxs kimligi ma’lum bo‘ldi

Oyatulloh Ali Xomanaiyning dafn marosimi vaqtida birinchi qatorda yuziga qora niqob taqqan holda ko‘ringan sirli shaxs ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik uni Eronning yangi oliy rahbari sifatida tilga olinayotgan o‘g‘li Mujtabo Xomanaiy deb taxmin qildi.

Biroq Iran International nashrining xabar berishicha, marosimda ko‘ringan shaxs Mujtabo Xomanaiy emas, balki marhum oliy rahbarning to‘ng‘ich nabirasi Muhammad Javod Xomanaiy bo‘lgan.

Xabarda aytilishicha, u qora niqob va beysbol kepkasida dafn marosimining oldingi safida turib, aza marosimidagi diniy marosimlarda ishtirok etgan. Aynan uning tashqi ko‘rinishi ijtimoiy tarmoqlarda turli taxminlar va muhokamalarni keltirib chiqargan.

Nashrning iddao qilishicha, Muhammad Javod Xomanaiy 28 fevral kuni AQSH va Isroil tomonidan amalga oshirilgani aytilgan havo hujumlari vaqtida og‘ir jarohat olgan. Manbalarga ko‘ra, u yuz qismida kuchli kuyish jarohatlarini olgani uchun niqob taqib yurishga majbur bo‘lgan. Shuningdek, AQSH razvedka ma’lumotlariga tayanib, Mujtabo Xomanaiy ham o‘sha hujumlarda og‘ir tan jarohati olgani haqida xabarlar keltirilgan.

Xabarlarga ko‘ra, Oyatulloh Ali Xomanaiy 86 yoshida vafot etganidan so‘ng uning dafn marosimi olti kun davom etgan. Eron davlat OAV ma’lum qilishicha, marosimlarda 43 milliongacha kishi ishtirok etgan.

Shu bilan birga, Mujtabo Xomanaiy Telegram orqali yozma bayonot e’lon qilib, otasining o‘limi uchun qasos olishga va’da bergani ham xabar qilinmoqda.v

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda jazirama tufayli bog‘chalar vaqtincha yopildiQoraqalpog‘istonda jazirama tufayli bog‘chalar vaqtincha yopildiBugun, 11:33Qozog‘istonda 7 ming yillik noyob qabristonlar topildiQozog‘istonda 7 ming yillik noyob qabristonlar topildiBugun, 04:29Venesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdiVenesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdiBugun, 04:032028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadi2028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadiBugun, 01:47Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Kecha, 23:57Jahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiJahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi