Erling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtli

·31·Sport
Erling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtli

Jahon chempionatining chorak final bosqichida Norvegiya terma jamoasining musobaqadan chiqib ketishi koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Biroq oʻyindan soʻng asosiy mavzu faqat natija emas, balki maydondagi haqiqiy yetakchilik boʻldi. Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland oʻzining yaqin doʻsti va sobiq jamoadoshi Jud Bellingemning oʻyiniga yuqori baho berib, Angliya terma jamoasi shunday iqtidorga ega ekanligidan faxrlanishi kerakligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu uchrashuvda Angliya terma jamoasi Norvegiya ustidan gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Oʻyin taqdirini aynan Real Madrid yulduzi Jud Bellingem hal qildi. U ketma-ket ikkinchi oʻyinda dubl qayd etib, Tomas Tuxel boshchiligidagi jamoani gʻalaba sari yetakladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Erling Xoland magʻlubiyat alamiga qaramay, raqib safidagi doʻstining mahoratini tan olgan.

Tanqidlarga munosib javob

Soʻnggi vaqtlarda futbol jamoatchiligi orasida Jud Bellingemning samaradorligi, ayniqsa uning gol urish koʻrsatkichlari borasida turli tanqidiy fikrlar yangrayotgan edi. Erling Xoland oʻyindan keyingi intervyusida ushbu mavzuga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, yarim himoyachidan har oʻyinda hujumchi kabi natija kutish adolatdan emas, lekin Bellingham baribir buni uddalamoqda.

“Baʼzida odamlar Judeni yetarlicha gol urmayotganlikda ayblashadi, lekin u bunday tanqidlarga loyiq emas. U yarim himoyachi, shunga qaramay u gol uradi, oldinga intiladi va dribling namoyish etadi. U — jahon darajasidagi oʻyinchi”, — deya taʼkidladi norvegiyalik toʻpurar. Erling Xolandning bu soʻzlari Borussiya Dortmund safida birga toʻp surgan yillaridagi oʻzaro tushunish va hurmatning ramzi sifatida koʻrilmoqda.

Dunyoning eng yaxshilaridan biri

Erling Xolandning eʼtirof etishicha, hozirda Jud Bellingem namoyish etayotgan oʻyin darajasiga yetadigan futbolchilar dunyoda juda kam. Uning maydondagi taʼsiri nafaqat texnik harakatlarda, balki jamoaning umumiy ruhini koʻtarishda ham yaqqol koʻzga tashlanadi. “Real Madrid va Angliya terma jamoasi Jud Bellingemga ega boʻlgani uchun juda omadli”, — deydi Erling Xoland.

Zamonaviy futbolda har bir murabbiy oʻz tarkibida Bellingham kabi universal oʻyinchini koʻrishni istaydi. U nafaqat himoya va hujum oʻrtasidagi bogʻlovchi, balki oʻyinning hal qiluvchi pallalarida masʼuliyatni oʻz boʻyniga ola biladigan yetakchidir. Xolandning aytishicha, dunyodagi istalgan klub bunday transferni orzu qiladi.

Ushbu gʻalaba Angliya terma jamoasini jahon tojiga yanada yaqinlashtirdi. Tomas Tuxel qoʻl ostidagi jamoa hozirda oʻzining eng yaxshi sport formasida ekanligini koʻrsatmoqda. Jud Bellingem esa turnirning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga asosiy nomzodlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Norvegiya uchun turnir yakunlangan boʻlsa-da, Erling Xoland va Jud Bellingem oʻrtasidagi doʻstona munosabatlar futbol muxlislari uchun alohida mavzuga aylandi.

Эрлинг ХоландЖуде БеллингэмAngliyaReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiJud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiBugun, 15:57Lionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaLionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaBugun, 15:39Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiTomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiBugun, 15:18Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiMakgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiBugun, 14:44Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Bugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi