Erling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtli
Jahon chempionatining chorak final bosqichida Norvegiya terma jamoasining musobaqadan chiqib ketishi koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Biroq oʻyindan soʻng asosiy mavzu faqat natija emas, balki maydondagi haqiqiy yetakchilik boʻldi. Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland oʻzining yaqin doʻsti va sobiq jamoadoshi Jud Bellingemning oʻyiniga yuqori baho berib, Angliya terma jamoasi shunday iqtidorga ega ekanligidan faxrlanishi kerakligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu uchrashuvda Angliya terma jamoasi Norvegiya ustidan gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Oʻyin taqdirini aynan Real Madrid yulduzi Jud Bellingem hal qildi. U ketma-ket ikkinchi oʻyinda dubl qayd etib, Tomas Tuxel boshchiligidagi jamoani gʻalaba sari yetakladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Erling Xoland magʻlubiyat alamiga qaramay, raqib safidagi doʻstining mahoratini tan olgan.
Tanqidlarga munosib javobSoʻnggi vaqtlarda futbol jamoatchiligi orasida Jud Bellingemning samaradorligi, ayniqsa uning gol urish koʻrsatkichlari borasida turli tanqidiy fikrlar yangrayotgan edi. Erling Xoland oʻyindan keyingi intervyusida ushbu mavzuga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, yarim himoyachidan har oʻyinda hujumchi kabi natija kutish adolatdan emas, lekin Bellingham baribir buni uddalamoqda.
“Baʼzida odamlar Judeni yetarlicha gol urmayotganlikda ayblashadi, lekin u bunday tanqidlarga loyiq emas. U yarim himoyachi, shunga qaramay u gol uradi, oldinga intiladi va dribling namoyish etadi. U — jahon darajasidagi oʻyinchi”, — deya taʼkidladi norvegiyalik toʻpurar. Erling Xolandning bu soʻzlari Borussiya Dortmund safida birga toʻp surgan yillaridagi oʻzaro tushunish va hurmatning ramzi sifatida koʻrilmoqda.
Dunyoning eng yaxshilaridan biriErling Xolandning eʼtirof etishicha, hozirda Jud Bellingem namoyish etayotgan oʻyin darajasiga yetadigan futbolchilar dunyoda juda kam. Uning maydondagi taʼsiri nafaqat texnik harakatlarda, balki jamoaning umumiy ruhini koʻtarishda ham yaqqol koʻzga tashlanadi. “Real Madrid va Angliya terma jamoasi Jud Bellingemga ega boʻlgani uchun juda omadli”, — deydi Erling Xoland.
Zamonaviy futbolda har bir murabbiy oʻz tarkibida Bellingham kabi universal oʻyinchini koʻrishni istaydi. U nafaqat himoya va hujum oʻrtasidagi bogʻlovchi, balki oʻyinning hal qiluvchi pallalarida masʼuliyatni oʻz boʻyniga ola biladigan yetakchidir. Xolandning aytishicha, dunyodagi istalgan klub bunday transferni orzu qiladi.
Ushbu gʻalaba Angliya terma jamoasini jahon tojiga yanada yaqinlashtirdi. Tomas Tuxel qoʻl ostidagi jamoa hozirda oʻzining eng yaxshi sport formasida ekanligini koʻrsatmoqda. Jud Bellingem esa turnirning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga asosiy nomzodlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Norvegiya uchun turnir yakunlangan boʻlsa-da, Erling Xoland va Jud Bellingem oʻrtasidagi doʻstona munosabatlar futbol muxlislari uchun alohida mavzuga aylandi.
…