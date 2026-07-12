Bepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdi

·42·Texno
Bepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdi

Xalqaro tadqiqotchilar guruhi Android operatsion tizimi uchun moʻljallangan bepul VPN ilovalarida jiddiy xavfsizlik muammolarini aniqladi. Oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatadiki, maxfiylikni vaʼda qiluvchi koʻplab servislar aslida foydalanuvchi maʼlumotlarini ochiqlashi, ularni reklama kompaniyalariga uzatishi va hatto internet-trafikni oʻgʻirlashga imkon berishi mumkin. Eng xavotirlisi, aniqlangan zaifliklarga ega ilovalar bugungi kunga qadar jami 2,4 milliard martadan ortiq yuklab olingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mishigan universiteti, Nyu-Meksiko universiteti va Dehlidagi Hindiston texnologiya instituti mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan ushbu tadqiqotda 281 ta dastur tahlil qilindi. Olimlar oʻzlari ishlab chiqqan MVPNalyzer vositasi yordamida Android 14 tizimida ishlovchi qurilmalarni sinovdan oʻtkazishdi. Natijalar kiberxavfsizlik boʻyicha nufuzli NDSS konferensiyasida taqdim etildi.

Trafikni boshqa manzilga yoʻnaltirish xavfi

Tadqiqot davomida beshta yirik VPN ilovasi konfiguratsiya fayllarini shifrlanmagan holda yuklab olishi maʼlum boʻldi. Bu fayllar ulanish parametrlarini va foydalanuvchi trafiki oʻtadigan serverni belgilaydi. Bunday holat, ayniqsa, jamoat joylaridagi ochiq Wi-Fi tarmoqlarida oʻta xavflidir. Xakerlar ulanishni soxtalashtirib, barcha trafikni oʻz serverlariga yoʻnaltirishi mumkin, foydalanuvchi esa VPN odatdagidek ishlayapti deb oʻylashda davom etaveradi.

Maʼlumotlarning sizib chiqishi faqat trafik bilan cheklanib qolmayapti. Tekshirilgan 281 ta ilovadan 29 tasi trafikni toʻliq himoya qila olmasligi aniqlandi. Bundan tashqari, tadqiqotchilar quyidagi xavotirli holatlarni qayd etishdi:

  • 76 ta ilovada qurilmaning reklama identifikatorini (ID) uzatish mexanizmi topilgan;
  • 246 ta dastur reklama va tahliliy platformalarga ulanib, smartfon modeli, ekran oʻlchami va Android versiyasi kabi maʼlumotlarni yuborgan;
  • Ayrim holatlarda ilovalar foydalanuvchining aniq GPS koordinatalarini ham uchinchi tomonlarga uzatgan.

Eskirgan texnologiyalar va zaif himoya

Mutaxassislar eng mashhur VPN protokollaridan biri boʻlgan OpenVPN sozlamalariga ham alohida eʼtibor qaratishdi. Ushbu protokoldan foydalanuvchi 108 ta ilovadan faqat bittasi barcha xavfsizlik talablariga javob bergan. Dasturlarning qariyb 89 foizi ishonchli sertifikat va parol kombinatsiyasi oʻrniga faqat bitta autentifikatsiya usulidan foydalangan, bu esa himoya darajasini keskin kamaytiradi.

Shuningdek, har beshinchi ilova bugungi kunda eskirgan va zaif deb hisoblanuvchi Blowfish hamda Triple DES shifrlash algoritmlarini qoʻllamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muammo koʻplab bepul servislar oʻz vaqtida yangilanmasligi tufayli yanada chuqurlashmoqda. Google Play doʻkonidagi Verified belgisi ham ilovaning mutlaq xavfsizligiga kafolat bera olmaydi, chunki avtomatik tekshiruvlar bunday murakkab zaifliklarni har doim ham aniqlay olmaydi.

Ekspertlar foydalanuvchilarga agressiv reklama taklif qiluvchi bepul VPN xizmatlaridan ehtiyot boʻlishni tavsiya qiladi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu dolzarb mavzu, chunki koʻpchilik ijtimoiy tarmoqlarga kirishda aynan shunday tekin ilovalardan foydalanadi. Eng ishonchli yoʻl — mustaqil xavfsizlik auditidan oʻtgan va maʼlumotlar himoyasini amalda isbotlay olgan pullik yoki nufuzli servislarni tanlashdir.

VPNКиберхавфсизликAndroidТехнологияМахфийлик
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiOlimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiBugun, 16:28Oq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiOq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiBugun, 15:55SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaSpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 14:23OLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindiOLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindiBugun, 13:56Redmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariRedmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariBugun, 12:55Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiVivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi