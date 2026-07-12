Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildi
Xitoyning Weichai Power kompaniyasi ogʻir yuk tashuvchi transport vositalari uchun moʻljallangan, dunyodagi ilk China VI ekologik standartiga mos keluvchi WP15 vodorodli ichki yonuv dvigatelini rasman sertifikatlashdan oʻtkazdi. Ushbu ishlanma anʼanaviy dizel agregatlariga ekologik toza va samarali muqobil boʻlishi kutilmoqda. Yangi texnologiya nafaqat zararli tashlamalarni kamaytirish, balki yuk tashish sanoatida vodorod energiyasidan foydalanishni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
WP15 agregati 14,6 litr hajmdagi ulkan quvvat qurilmasi boʻlib, u 600 ot kuchi va 2800 N·m maksimal aylantiruvchi momentni taʼminlaydi. Xitoy avtomobil tadqiqot markazi (CATARC) tomonidan oʻtkazilgan sinovlar davomida dvigatelning issiqlik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) 46,8 foizni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich zamonaviy yuqori samarali dizel dvigatellariga juda yaqin boʻlib, vodorodli ichki yonuv dvigatellari orasida eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi.
Toʻgʻridan-toʻgʻri purkash tizimi va texnik afzalliklarYangi dvigatelning asosiy texnik xususiyati vodorodni silindrlarga toʻgʻridan-toʻgʻri purkash tizimidir. Yoqilgʻi kiritish traktidan emas, balki bevosita silindr ichiga berilishi yonish jarayonini aniq nazorat qilish imkonini beradi. Bu vodorod dvigatellarining eng katta muammolaridan biri boʻlgan yoqilgʻining muddatidan oldin alangalanishi va teskari chaqnash xavfini bartaraf etadi. Shuningdek, ushbu texnologiya kambagʻal yoqilgʻi aralashmalaridan foydalanish va energiya yoʻqotishlarini kamaytirishga xizmat qiladi.
Weichai muhandislari WP15 modelini yaratishda mavjud dizel texnologiyalari bilan maksimal darajada moslashuvchanlikka eʼtibor qaratishgan. Maʼlumotlarga koʻra, yangi dvigatel butlovchi qismlarining 90 foizdan ortigʻi kompaniyaning anʼanaviy dizel agregatlari bilan bir xil. Bu esa ogʻir texnikalarni vodorodga oʻtkazishda konstruksiyani minimal darajada oʻzgartirish va ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada tejash imkonini beradi.
Yana bir muhim jihati shundaki, WP15 yoqilgʻi sifatiga nisbatan oʻta talabchan emas. Vodorodli yonilgʻi elementlaridan (fuel cells) farqli oʻlaroq, ushbu dvigatel turli darajadagi tozalikka ega vodorodda ham barqaror ishlay oladi. Bu esa vodorod saqlash va yonilgʻi quyish infratuzilmasini yaratish jarayonini ancha soddalashtiradi, chunki yoqilgʻini ideal darajada tozalash uchun qoʻshimcha xarajatlar talab etilmaydi.
Qoʻllanish sohalari va istiqbollarWeichai Power ushbu dvigatelni asosan sanoat va ogʻir yuk tashish sohalarida qoʻllashni rejalashtirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, WP15 quyidagi yoʻnalishlarda samarali ishlatilishi mumkin:
- Magistral yoʻllarda harakatlanuvchi ogʻir yuk mashinalari;
- Karyerlarda ishlaydigan agʻdarma samosvallar;
- Port texnikalari va metallurgiya transporti;
- Yirik vodorodli generator qurilmalari.
…