Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildi

·0·Texno
Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildi

Xitoyning Weichai Power kompaniyasi ogʻir yuk tashuvchi transport vositalari uchun moʻljallangan, dunyodagi ilk China VI ekologik standartiga mos keluvchi WP15 vodorodli ichki yonuv dvigatelini rasman sertifikatlashdan oʻtkazdi. Ushbu ishlanma anʼanaviy dizel agregatlariga ekologik toza va samarali muqobil boʻlishi kutilmoqda. Yangi texnologiya nafaqat zararli tashlamalarni kamaytirish, balki yuk tashish sanoatida vodorod energiyasidan foydalanishni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

WP15 agregati 14,6 litr hajmdagi ulkan quvvat qurilmasi boʻlib, u 600 ot kuchi va 2800 N·m maksimal aylantiruvchi momentni taʼminlaydi. Xitoy avtomobil tadqiqot markazi (CATARC) tomonidan oʻtkazilgan sinovlar davomida dvigatelning issiqlik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) 46,8 foizni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich zamonaviy yuqori samarali dizel dvigatellariga juda yaqin boʻlib, vodorodli ichki yonuv dvigatellari orasida eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi.

Toʻgʻridan-toʻgʻri purkash tizimi va texnik afzalliklar

Yangi dvigatelning asosiy texnik xususiyati vodorodni silindrlarga toʻgʻridan-toʻgʻri purkash tizimidir. Yoqilgʻi kiritish traktidan emas, balki bevosita silindr ichiga berilishi yonish jarayonini aniq nazorat qilish imkonini beradi. Bu vodorod dvigatellarining eng katta muammolaridan biri boʻlgan yoqilgʻining muddatidan oldin alangalanishi va teskari chaqnash xavfini bartaraf etadi. Shuningdek, ushbu texnologiya kambagʻal yoqilgʻi aralashmalaridan foydalanish va energiya yoʻqotishlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Weichai muhandislari WP15 modelini yaratishda mavjud dizel texnologiyalari bilan maksimal darajada moslashuvchanlikka eʼtibor qaratishgan. Maʼlumotlarga koʻra, yangi dvigatel butlovchi qismlarining 90 foizdan ortigʻi kompaniyaning anʼanaviy dizel agregatlari bilan bir xil. Bu esa ogʻir texnikalarni vodorodga oʻtkazishda konstruksiyani minimal darajada oʻzgartirish va ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

Yana bir muhim jihati shundaki, WP15 yoqilgʻi sifatiga nisbatan oʻta talabchan emas. Vodorodli yonilgʻi elementlaridan (fuel cells) farqli oʻlaroq, ushbu dvigatel turli darajadagi tozalikka ega vodorodda ham barqaror ishlay oladi. Bu esa vodorod saqlash va yonilgʻi quyish infratuzilmasini yaratish jarayonini ancha soddalashtiradi, chunki yoqilgʻini ideal darajada tozalash uchun qoʻshimcha xarajatlar talab etilmaydi.

Qoʻllanish sohalari va istiqbollar

Weichai Power ushbu dvigatelni asosan sanoat va ogʻir yuk tashish sohalarida qoʻllashni rejalashtirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, WP15 quyidagi yoʻnalishlarda samarali ishlatilishi mumkin:

  • Magistral yoʻllarda harakatlanuvchi ogʻir yuk mashinalari;
  • Karyerlarda ishlaydigan agʻdarma samosvallar;
  • Port texnikalari va metallurgiya transporti;
  • Yirik vodorodli generator qurilmalari.
Taʼkidlash joizki, vodorodli ichki yonuv dvigatelini vodorodli yonilgʻi elementlari bilan adashtirmaslik kerak. WP15 modelida vodorod oddiy yoqilgʻi kabi silindrlarda yonib, bevosita mexanik energiya hosil qiladi. Yonilgʻi elementlarida esa vodorod elektrokimyoviy reaksiya orqali elektromotor uchun elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Hozirda kompaniya ushbu dvigatelni seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda.

ХитойТехнологияVodorod DvigateliВеичаи ПоверAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiArzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiBugun, 18:51Afsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiAfsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiBugun, 18:20Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiElon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiBugun, 17:56Thermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiThermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiBugun, 17:22Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariBugun, 16:59Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiOlimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi