Shavkat Mirziyoyev Qatar Amiriga ta’ziya bildirdi

·31·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Qatar Amiriga ta’ziya bildirdi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qatar Davlati Amiri Shayx Tamim bin Hamad Ol Soniyga uning otasi, Qatarning sobiq Amiri Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniy vafot etgani munosabati bilan hamdardlik maktubini yo‘lladi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi ma’lum qildi.

Ta’ziya maktubida Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniy Qatarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, mamlakatda keng ko‘lamli islohotlar va bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish, xalq farovonligini yuksaltirish hamda davlatni har tomonlama rivojlantirish yo‘lida katta xizmat qilgan davlat arbobi sifatida e’tirof etilgan.

Shuningdek, u O‘zbekiston va Qatar o‘rtasidagi do‘stona munosabatlar hamda o‘zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashga ham munosib hissa qo‘shgani ta’kidlangan.

Prezident o‘z maktubida Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniyning yorqin xotirasi xalqlar qalbida abadiy saqlanib qolishini qayd etib, Qatar Amiriga, uning oila a’zolariga va butun Qatar xalqiga chuqur hamdardlik va samimiy ta’ziya izhor etdi.

Шавкат МирзиёевQatarO'zbekistonТамим бин Ҳамад Ол СонийҲамад бин Халифа Ол Соний
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindiO‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindiBugun, 20:02Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdiHarorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdiBugun, 16:28Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Bugun, 12:00O‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiO‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiBugun, 11:56O‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiO‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiBugun, 10:38O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija