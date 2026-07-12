Lamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildi

·50·Sport
Lamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildi

Ispaniya terma jamoasi va "Barselona" klubining yosh yulduzi Lamine Yamal 2026-yilgi Jaxon chempionatida gʻalaba qozonish uchun kutilmagan, ammo juda kuchli motivatsiyaga ega boʻldi. Futbolchining sevgilisi Ines Garsiya ijtimoiy tarmoqlar orqali oʻziga xos murojaat yoʻllab, Yamaldan nima qilib boʻlsa ham turnir finaliga yoʻllanma olishni soʻradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu qiziqarli talabning sababi nafaqat sportga boʻlgan qiziqish, balki musiqiy did bilan bogʻliq. FIFA tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Jaxon chempionati finali oldidan oʻtkaziladigan katta shouda dunyoga mashhur xonanda Justin Bieber ishtirok etishi kutilmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, Ines Garsiya ushbu xonandaning ashaddiy muxlisi hisoblanadi.

Sevilyalik bloger oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Lamine Yamalga qarata: "Sevgilim, finalga chiqish uchun nima kerak boʻlsa, hammasini qil. Meni eshityapsanmi? Nima boʻlsa ham!" deya hazilomuz, ammo qatʼiy ohangda xabar qoldirdi. Bu murojaat qisqa vaqt ichida muxlislar orasida keng muhokamalarga sabab boʻldi.

Super Bowl uslubidagi yangi format

FIFA 2026-yilgi Jaxon chempionati finalini Nyu-Jersi shtatidagi "MetLife Stadium" oʻyingohida oʻtkazishni rejalashtirgan. Bu safargi final anʼanaviy marosimlardan farq qilib, Amerikaning mashhur Super Bowl tanaffusidagi shoulariga oʻxshash 11 daqiqalik yirik musiqiy dasturni oʻz ichiga oladi.

Tashkilotchilarning maqsadi futbol va pop-madaniyatni birlashtirib, tomoshabinlarga unutilmas lahzalarni taqdim etishdir. Justin Bieber kabi yulduzlarning jalb etilishi turnirning nufuzini yanada oshirib, nafaqat futbol ishqibozlari, balki musiqa ixlosmandlarining ham eʼtiborini tortmoqda.

Yulduzli tarkib va kutilayotgan shou

Final oqshomida faqat Justin Bieber emas, balki boshqa bir qator jahon yulduzlari ham sahnaga chiqishi tasdiqlangan. Shou dasturidan quyidagi ijrochilar oʻrin olgan:

  • Shakira — futbol turnirlarining doimiy hamrohi;
  • Madonna — pop-musiqa qirolichasi;
  • BTS — Janubiy Koreyaning mashhur K-pop guruhi;
  • Burna Boy — Afrika yulduzi;
  • Chris Martin (Coldplay) va Gustavo Dudamel.
Lamine Yamal va Ispaniya terma jamoasi hozirda yarim final ostonasida turibdi. Agar "qizil furiya" muvaffaqiyatli yurishini davom ettirsa, Yamal nafaqat jahon kubogi uchun kurashish, balki sevgilisining orzusini amalga oshirish imkoniyatiga ham ega boʻladi. Bu kabi shaxsiy motivatsiyalar koʻpincha yosh futbolchilarning maydonda yanada yorqinroq oʻyin koʻrsatishiga xizmat qiladi.

Lamine YamalIspaniyaЖахон ЧемпионатиBarselonaJustin Bieber
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaJud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaBugun, 20:36Kylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiKylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 18:40Jud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqdaJud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqdaBugun, 18:39Messi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiMessi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiBugun, 18:04Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiKeyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiBugun, 18:00Xulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiXulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi