Yaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkin

·39·Texno
Yaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkin

Yaponiya olimlari raqamli tasvir olish texnologiyasida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan yangi turdagi fotodatchiklarni ishlab chiqishdi. Nagoya universiteti tadqiqotchilari tomonidan yaratilgan ushbu sensorlar anʼanaviy piksellar tizimidan voz kechib, bir vaqtning oʻzida barcha ranglarni qabul qilish xususiyatiga ega. Bu esa kelajakda smartfonlar korpusidan chiqib turuvchi ulkan kameralar muammosiga chek qoʻyishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda deyarli barcha raqamli kameralar Bayer massivi deb ataladigan tizimda ishlaydi. Bunda har bir piksel faqat bitta rangni (qizil, yashil yoki koʻk) qayd etadi, soʻngra maxsus dasturiy taʼminot qoʻshni piksellardan olingan maʼlumotlarni tahlil qilib, toʻliq tasvirni tiklaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yondashuv matritsada juda koʻp elementlar boʻlishini talab qiladi va kameralar hajmini kichraytirishga toʻsqinlik qiladi.

Galliyli rux oksidi va shaffof qatlamlar

Yaponiyalik muhandislar galliy qoʻshilgan rux oksidi (GZO) asosidagi shaffof nanovarqlardan foydalanishni taklif qilishdi. Ushbu materialning oʻziga xosligi shundaki, u koʻrinadigan yorugʻlik spektrini toʻliq qabul qila oladi. Bir-birining ustiga joylashtirilgan bir nechta shaffof qatlamlar anʼanaviy rang filtrlarisiz ham rang komponentlarini ajratish imkonini beradi. Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga koʻra, agar har bir piksel uchta asosiy rangni oʻzi aniqlay olsa, sensordagi elementlar sonini tasvir sifatini yoʻqotmagan holda 75 foizga qisqartirish mumkin.

Yangi materialning eng muhim afzalliklaridan biri uning oʻta yuqori shaffofligidir. Har bir nanovaraq qatlami yorugʻlikning 99,995 foizini oʻzidan oʻtkazadi. Bu esa bir nechta foto-sezgir elementlarni bir-birining ustiga joylashtirishda tasvir yorqinligi va tiniqligiga deyarli zarar yetkazmaydi. Oddiy rux oksidi yorugʻlikka sust reaksiyaga kirishgani sababli, olimlar unga galliy qoʻshish orqali elektron strukturani oʻzgartirishga muvaffaq boʻlishdi.

Yuqori sezgirlik va chidamlilik

Tajribalar davomida yangi sensor hayratlanarli natijalarni koʻrsatdi. Uning sezgirlik koʻrsatkichi 800 A/Vt ga yetdi, holbuki bugungi kunda bozorda mavjud boʻlgan koʻplab tijoriy sensorlarda bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 10 A/Vt atrofida. Bu shuni anglatadiki, GZO-sensorlar hatto juda past yorugʻlik sharoitida ham yuqori sifatli va shovqinlarsiz suratga olish imkoniyatini beradi.

Texnologiyaning qoʻllanish doirasi faqat smartfonlar bilan cheklanib qolmaydi. GZO-sensorlar oʻta chidamliligi bilan ajralib turadi:

  • 400°C gacha boʻlgan yuqori haroratlarda ishlash qobiliyati;
  • Vakuum sharoitida barqarorlik;
  • Yuqori namlikka chidamlilik.
Bunday xususiyatlar yangi datchiklarni avtomobil elektronikasi, sanoat uskunalari, tibbiy endoskoplarning kichik kameralari va hatto kosmik tizimlar uchun ham ideal nomzodga aylantiradi. Bundan tashqari, ushbu sensorlarni xona haroratida ishlab chiqarish mumkinligi ularning tannarxi nisbatan arzon boʻlishidan dalolat beradi.

Hozircha ushbu texnologiya laboratoriya sharoitida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilmoqda. Agar u ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilsa, biz nafaqat yupqa smartfonlar, balki kiyim-kechaklarga oʻrnatilgan yoki koʻzga deyarli tashlanmaydigan aqlli qurilmalar davriga qadam qoʻyamiz.

YaponiyaТехнологияSmartfonKameraИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiTesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiBugun, 20:24Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiDizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiBugun, 19:22Arzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiArzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiBugun, 18:51Afsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiAfsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiBugun, 18:20Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiElon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiBugun, 17:56Thermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiThermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi