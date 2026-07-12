Yaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkin
Yaponiya olimlari raqamli tasvir olish texnologiyasida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan yangi turdagi fotodatchiklarni ishlab chiqishdi. Nagoya universiteti tadqiqotchilari tomonidan yaratilgan ushbu sensorlar anʼanaviy piksellar tizimidan voz kechib, bir vaqtning oʻzida barcha ranglarni qabul qilish xususiyatiga ega. Bu esa kelajakda smartfonlar korpusidan chiqib turuvchi ulkan kameralar muammosiga chek qoʻyishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda deyarli barcha raqamli kameralar Bayer massivi deb ataladigan tizimda ishlaydi. Bunda har bir piksel faqat bitta rangni (qizil, yashil yoki koʻk) qayd etadi, soʻngra maxsus dasturiy taʼminot qoʻshni piksellardan olingan maʼlumotlarni tahlil qilib, toʻliq tasvirni tiklaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yondashuv matritsada juda koʻp elementlar boʻlishini talab qiladi va kameralar hajmini kichraytirishga toʻsqinlik qiladi.
Galliyli rux oksidi va shaffof qatlamlarYaponiyalik muhandislar galliy qoʻshilgan rux oksidi (GZO) asosidagi shaffof nanovarqlardan foydalanishni taklif qilishdi. Ushbu materialning oʻziga xosligi shundaki, u koʻrinadigan yorugʻlik spektrini toʻliq qabul qila oladi. Bir-birining ustiga joylashtirilgan bir nechta shaffof qatlamlar anʼanaviy rang filtrlarisiz ham rang komponentlarini ajratish imkonini beradi. Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga koʻra, agar har bir piksel uchta asosiy rangni oʻzi aniqlay olsa, sensordagi elementlar sonini tasvir sifatini yoʻqotmagan holda 75 foizga qisqartirish mumkin.
Yangi materialning eng muhim afzalliklaridan biri uning oʻta yuqori shaffofligidir. Har bir nanovaraq qatlami yorugʻlikning 99,995 foizini oʻzidan oʻtkazadi. Bu esa bir nechta foto-sezgir elementlarni bir-birining ustiga joylashtirishda tasvir yorqinligi va tiniqligiga deyarli zarar yetkazmaydi. Oddiy rux oksidi yorugʻlikka sust reaksiyaga kirishgani sababli, olimlar unga galliy qoʻshish orqali elektron strukturani oʻzgartirishga muvaffaq boʻlishdi.
Yuqori sezgirlik va chidamlilikTajribalar davomida yangi sensor hayratlanarli natijalarni koʻrsatdi. Uning sezgirlik koʻrsatkichi 800 A/Vt ga yetdi, holbuki bugungi kunda bozorda mavjud boʻlgan koʻplab tijoriy sensorlarda bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 10 A/Vt atrofida. Bu shuni anglatadiki, GZO-sensorlar hatto juda past yorugʻlik sharoitida ham yuqori sifatli va shovqinlarsiz suratga olish imkoniyatini beradi.
Texnologiyaning qoʻllanish doirasi faqat smartfonlar bilan cheklanib qolmaydi. GZO-sensorlar oʻta chidamliligi bilan ajralib turadi:
- 400°C gacha boʻlgan yuqori haroratlarda ishlash qobiliyati;
- Vakuum sharoitida barqarorlik;
- Yuqori namlikka chidamlilik.
Hozircha ushbu texnologiya laboratoriya sharoitida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilmoqda. Agar u ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilsa, biz nafaqat yupqa smartfonlar, balki kiyim-kechaklarga oʻrnatilgan yoki koʻzga deyarli tashlanmaydigan aqlli qurilmalar davriga qadam qoʻyamiz.
…