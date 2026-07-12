O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi

·55·O‘zbekiston
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamalar komissiyasi xorijiy tildan kirib kelgan 41 ta atama uchun rasmiy o‘zbekcha muqobillarni tasdiqladi. Endilikda ushbu atamalar davlat idoralari, rasmiy hujjatlar, ommaviy axborot vositalari hamda boshqa sohalarda yagona terminologiyani shakllantirish maqsadida bosqichma-bosqich qo‘llaniladi.

Komissiya ma’lumotiga ko‘ra, yangi atamalar o‘zbek tilining imlo va uslubiy me’yorlari asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, rasmiy muomalada bir xil atamalardan foydalanishga xizmat qiladi.

Tasdiqlangan yangi atamalar:

1. Akkompanement — jo‘rnavoz,
2. Antrakt — tanaffus,
3. Arerssena — sahnaorti,
4. ASKUE — EHNAT (Energiya hisobi va nazoratining avtomatlashtirilgan tizimi),
5. Banket — ziyofat,
6. Bashmak — boshmoq,
7. BGS — DQU (donalab quritish uskunasi),
8. BPLA — UHA (uchuvchisiz havo apparati),
9. Breket — tishsim,
10. Brend — xosnom,
11. Vebinar — vebiyig‘in,
12. Datchik — sezgich,
13. Dedlayn — so‘ngmuddat,
14. Dekoratsiya — sahnabezak,
15. DPO — MYB (maydalash-yonish bo‘linmasi),
16. YEES — YET (yagona elektr tizimi)
17. Inventarizatsiya — xatlov,
18. Interaktiv — interfaol,
19. KVF — AVF (aylanma vakuum filtri),
20. Kommentariy — izoh,
21. Mikser — qorg‘ich,
22. LVF — TVF (tasmali vakuum filtri),
23. Palatka — chodir,
24. Negativ — salbiy,
25. Penoplast — po‘kak,
26. Penoblok — po‘kak g‘isht,
27. Poligon TBO — QMCH maydoni (qattiq maishiy chiqindilar maydoni),
28. Probel — bo‘shliq,
29. Rakovina — chanoq,
30. Rasprodaja — arzonsotuv,
31. Rubilnik — uzgich,
32. Simptom — belgi, alomat,
33. SB — BQ (barabanli quritgich),
34. Suflyor — shivirchi,
35. Trening — mashg‘ulot,
36. Fitosanitariya — fitohimoya,
37. Frilanser — erkin ishchi,
38. Emoji — hisbelgi,
39. Xeshteg — kalitso‘z,
40. Shpaler — tokustun,
41. Xostel — qo‘noquy.

Ushbu o‘zgarishlar rasmiy hujjatlar va davlat tashkilotlarida atamalardan bir xil va to‘g‘ri foydalanishni ta’minlashga qaratilgan.

O'zbekistonVazirlar Mahkamasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Qatar Amiriga ta’ziya bildirdiShavkat Mirziyoyev Qatar Amiriga ta’ziya bildirdiBugun, 20:12Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdiHarorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdiBugun, 16:28Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Bugun, 12:00O‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiO‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiBugun, 11:56O‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiO‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiBugun, 10:38O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija