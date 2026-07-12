Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)
Xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” nomli yangi taronasini bugun, 12 iyul kuni soat 18:00 da o‘zining rasmiy YouTube kanalida tinglovchilar e’tiboriga havola etdi.
Yangi qo‘shiq premyera qilinishi bilan qisqa vaqt ichida minglab tinglovchilar e’tiborini qozonishga ulgurdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarona faol muhokama qilinib, muxlislar o‘z taassurotlari va iliq fikrlarini baham ko‘rmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, “Bahor yomg‘irlari” qo‘shig‘ining she’ri G‘ayrat Sheraliyev qalamiga mansub bo‘lsa, musiqasi Jaloliddin Ahmadaliyevning o‘zi tomonidan bastalangan.
Izohlarda ko‘plab tinglovchilar san’atkorni navbatdagi ijodiy ishi bilan tabriklab, taronaning mazmuni, ohangi va ijrosiga yuqori baho bermoqda. Ayrim muxlislar esa “Bahor yomg‘irlari” Jaloliddin Ahmadaliyev repertuaridagi eng sara qo‘shiqlardan biriga aylanishini ta’kidlab, uni qayta-qayta tinglayotganini yozib qoldirmoqda.
…