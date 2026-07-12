Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)

·0·Madaniyat
Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)

Xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” nomli yangi taronasini bugun, 12 iyul kuni soat 18:00 da o‘zining rasmiy YouTube kanalida tinglovchilar e’tiboriga havola etdi.

Yangi qo‘shiq premyera qilinishi bilan qisqa vaqt ichida minglab tinglovchilar e’tiborini qozonishga ulgurdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarona faol muhokama qilinib, muxlislar o‘z taassurotlari va iliq fikrlarini baham ko‘rmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, “Bahor yomg‘irlari” qo‘shig‘ining she’ri G‘ayrat Sheraliyev qalamiga mansub bo‘lsa, musiqasi Jaloliddin Ahmadaliyevning o‘zi tomonidan bastalangan.

Izohlarda ko‘plab tinglovchilar san’atkorni navbatdagi ijodiy ishi bilan tabriklab, taronaning mazmuni, ohangi va ijrosiga yuqori baho bermoqda. Ayrim muxlislar esa “Bahor yomg‘irlari” Jaloliddin Ahmadaliyev repertuaridagi eng sara qo‘shiqlardan biriga aylanishini ta’kidlab, uni qayta-qayta tinglayotganini yozib qoldirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xurshid Rasulovning uzoq kutilgan “Esingdamu” taronasi premyera qilindi (video)Xurshid Rasulovning uzoq kutilgan “Esingdamu” taronasi premyera qilindi (video)Bugun, 19:24Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!Bugun, 17:50To‘yi kuni stadionga borgan Alisher Odilov barchani hayratda qoldirdi (video)To‘yi kuni stadionga borgan Alisher Odilov barchani hayratda qoldirdi (video)Bugun, 16:56Terma jamoa futbolchisi Akmal Mozgovoyning nikoh to‘yidan yorqin lahzalar (video)Terma jamoa futbolchisi Akmal Mozgovoyning nikoh to‘yidan yorqin lahzalar (video)Bugun, 16:24Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!Bugun, 13:56Shahzoda Muhammedovaning dengiz bo‘yidagi go‘zal obrazi muxlislar e’tiborini tortdiShahzoda Muhammedovaning dengiz bo‘yidagi go‘zal obrazi muxlislar e’tiborini tortdiBugun, 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi