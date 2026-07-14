Hammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldi
AQSHning Shimoliy Karolina shtatida yashovchi 82 yoshli Joan Rivet uyida sodir bo‘lgan baxtsiz hodisadan keyin to‘qqiz kun davomida vanna ichida harakatlana olmay qoldi. Shunga qaramay, u favqulodda irodasi va topqirligi tufayli tirik qolishga muvaffaq bo‘ldi. Bu haqda The Mountaineer nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, voqea 1 iyun kuni Sharlotta shahridan taxminan 240 kilometr uzoqlikda, Smoki tog‘lari etagida joylashgan Klayd shahrida sodir bo‘lgan. Joan Rivet uxlashga tayyorlanayotgan vaqtda hammomda qoqilib ketib, orqa tomoni bilan vannaga yiqilgan. Yiqilish oqibatida dush pardasi yirtilib ketgan, temir tayoqcha esa uning ustiga tushgan.
«Birinchi o‘ylagan narsam: “Ey Xudoyim, men nima qilib qo‘ydim?” bo‘ldi», — deydi Joan Rivet. Turmush o‘rtog‘idan 2023 yilda ayrilgan ayol o‘shandan buyon yolg‘iz yashab kelgan.
Uning aytishicha, yiqilish paytida bel qismi qattiq shikastlangani sababli vanna chetidan chiqib ketishning iloji bo‘lmagan. U bir necha soat davomida yordam chaqirib baqirgan, ammo ovozini hech kim eshitmagan. Faqat hammom eshigi ortida mushugi Fibi miyovlab turgan.
Oradan soatlar emas, kunlar o‘ta boshlagan. Ayolning aytishicha, u vaqti-vaqti bilan hushini yo‘qotib, yana o‘ziga kelgan.
«Faqat tashqarida qorong‘u tushib, keyin yana yorishganini ko‘rardim. Rostini aytsam, kunlarning hisobi hamdan chiqib ketdi», — deydi u.
Joan Rivet og‘riqlar ichida bir necha bor Xudodan yordam so‘raganini ham eslaydi.
«Men: “Egam, iltimos, yordam bering, og‘riqlarimni yengillashtiring”, deb qayta-qayta duo qilardim», — deydi u.
Ayolning farzandi bo‘lmagan va u ishlamasdi. Yordam kelishiga ishonchi komil bo‘lmasa-da, u qanday bo‘lmasin omon qolish uchun kurashishga qaror qilgan. Shu maqsadda u qattiq og‘riqlarga qaramasdan, oyog‘i bilan vanna kranini ochishga muvaffaq bo‘lgan. Yuziga sachragan suvni ichib, to‘qqiz kun davomida hayotini saqlab qolgan.
Oradan bir necha kun o‘tgach, Jorjiya shtatida undan besh soatlik masofada yashovchi akasi Bill Lesko xavotirlana boshlagan. Singlisi telefon qo‘ng‘iroqlariga javob bermayotgani unga g‘alati tuyulgan.
«Bir necha kun qo‘ng‘iroq qildim, ammo javob bo‘lmadi. Avvaliga telefon ishlamayotgandir, yoki banddir, deb o‘yladim. Keyin esa nimadir noto‘g‘ri ekanini angladim», — deydi Bill Lesko.
U qo‘shnilar bilan bog‘langan. Ular Joanning avtomobili hovlida turganini, ammo uy atrofida hech qanday harakat sezilmayotganini aytgan. Xavotiri yanada kuchaygach, Bill Lesko Heyvud okrugi sherif idorasiga murojaat qilib, uyni tekshirishni so‘ragan. 10 iyun kuni politsiya xodimlari uyga kirganida, Joan Rivetni vanna ichida yarim hushsiz holatda topgan. Shundan so‘ng u zudlik bilan shifoxonaga olib ketilgan.
Ayolning aytishicha, uning qutqarilgan lahzalari yodida qolmagan. Shifoxonada shifokorlar unga kuchli oziqlanish yetishmovchiligi, suvsizlanish va bir holatda uzoq yotgani sababli tanasida yotoq yaralari paydo bo‘lganini ma’lum qilgan. Shifokorlar tomonidan tomir orqali suyuqliklar va maxsus ozuqa berilgach, Joan asta-sekin kuchini tiklay boshlagan. Keyinchalik u Ueynsvill shahridagi reabilitatsiya markaziga o‘tkazilgan.
Quvonarlisi, Joanning to‘qqiz kun davomida ovqat va suvsiz qolgan mushugi Fibi ham tirik qolgan. Bu og‘ir sinovdan keyin Joan Rivet kelgusida yolg‘iz yashamaslikka qaror qildi. Endi u Jorjiya shtatiga ko‘chib, akasi bilan birga yashashni rejalashtirmoqda.
…