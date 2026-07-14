Hammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldi

·0·Dunyo
Hammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldi

AQSHning Shimoliy Karolina shtatida yashovchi 82 yoshli Joan Rivet uyida sodir bo‘lgan baxtsiz hodisadan keyin to‘qqiz kun davomida vanna ichida harakatlana olmay qoldi. Shunga qaramay, u favqulodda irodasi va topqirligi tufayli tirik qolishga muvaffaq bo‘ldi. Bu haqda The Mountaineer nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 1 iyun kuni Sharlotta shahridan taxminan 240 kilometr uzoqlikda, Smoki tog‘lari etagida joylashgan Klayd shahrida sodir bo‘lgan. Joan Rivet uxlashga tayyorlanayotgan vaqtda hammomda qoqilib ketib, orqa tomoni bilan vannaga yiqilgan. Yiqilish oqibatida dush pardasi yirtilib ketgan, temir tayoqcha esa uning ustiga tushgan.

«Birinchi o‘ylagan narsam: “Ey Xudoyim, men nima qilib qo‘ydim?” bo‘ldi», — deydi Joan Rivet. Turmush o‘rtog‘idan 2023 yilda ayrilgan ayol o‘shandan buyon yolg‘iz yashab kelgan.

Uning aytishicha, yiqilish paytida bel qismi qattiq shikastlangani sababli vanna chetidan chiqib ketishning iloji bo‘lmagan. U bir necha soat davomida yordam chaqirib baqirgan, ammo ovozini hech kim eshitmagan. Faqat hammom eshigi ortida mushugi Fibi miyovlab turgan.

Vanna yonida oq sochiq ustida chiziqli mushuk yotibdi.

Oradan soatlar emas, kunlar o‘ta boshlagan. Ayolning aytishicha, u vaqti-vaqti bilan hushini yo‘qotib, yana o‘ziga kelgan.

«Faqat tashqarida qorong‘u tushib, keyin yana yorishganini ko‘rardim. Rostini aytsam, kunlarning hisobi hamdan chiqib ketdi», — deydi u.

Joan Rivet og‘riqlar ichida bir necha bor Xudodan yordam so‘raganini ham eslaydi.

«Men: “Egam, iltimos, yordam bering, og‘riqlarimni yengillashtiring”, deb qayta-qayta duo qilardim», — deydi u.

Ayolning farzandi bo‘lmagan va u ishlamasdi. Yordam kelishiga ishonchi komil bo‘lmasa-da, u qanday bo‘lmasin omon qolish uchun kurashishga qaror qilgan. Shu maqsadda u qattiq og‘riqlarga qaramasdan, oyog‘i bilan vanna kranini ochishga muvaffaq bo‘lgan. Yuziga sachragan suvni ichib, to‘qqiz kun davomida hayotini saqlab qolgan.

Oradan bir necha kun o‘tgach, Jorjiya shtatida undan besh soatlik masofada yashovchi akasi Bill Lesko xavotirlana boshlagan. Singlisi telefon qo‘ng‘iroqlariga javob bermayotgani unga g‘alati tuyulgan.

«Bir necha kun qo‘ng‘iroq qildim, ammo javob bo‘lmadi. Avvaliga telefon ishlamayotgandir, yoki banddir, deb o‘yladim. Keyin esa nimadir noto‘g‘ri ekanini angladim», — deydi Bill Lesko.

U qo‘shnilar bilan bog‘langan. Ular Joanning avtomobili hovlida turganini, ammo uy atrofida hech qanday harakat sezilmayotganini aytgan. Xavotiri yanada kuchaygach, Bill Lesko Heyvud okrugi sherif idorasiga murojaat qilib, uyni tekshirishni so‘ragan. 10 iyun kuni politsiya xodimlari uyga kirganida, Joan Rivetni vanna ichida yarim hushsiz holatda topgan. Shundan so‘ng u zudlik bilan shifoxonaga olib ketilgan.

Keksa yoshli er-xotin yonib turgan 90 raqamli shamli pirog bilan jilmayib turibdi.

Ayolning aytishicha, uning qutqarilgan lahzalari yodida qolmagan. Shifoxonada shifokorlar unga kuchli oziqlanish yetishmovchiligi, suvsizlanish va bir holatda uzoq yotgani sababli tanasida yotoq yaralari paydo bo‘lganini ma’lum qilgan. Shifokorlar tomonidan tomir orqali suyuqliklar va maxsus ozuqa berilgach, Joan asta-sekin kuchini tiklay boshlagan. Keyinchalik u Ueynsvill shahridagi reabilitatsiya markaziga o‘tkazilgan.

Quvonarlisi, Joanning to‘qqiz kun davomida ovqat va suvsiz qolgan mushugi Fibi ham tirik qolgan. Bu og‘ir sinovdan keyin Joan Rivet kelgusida yolg‘iz yashamaslikka qaror qildi. Endi u Jorjiya shtatiga ko‘chib, akasi bilan birga yashashni rejalashtirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?Bugun, 12:05Uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiUchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiBugun, 12:01Tojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiTojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiBugun, 11:52Trampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdiTrampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdiBugun, 10:23AQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiAQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiBugun, 09:23Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiRossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiBugun, 09:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi