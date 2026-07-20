Yoshlar boyligini isbotlash uchun "Starbucks" qahvasi bilan yuz yuvmoqda

·32·Dunyo
Yoshlar boyligini isbotlash uchun "Starbucks" qahvasi bilan yuz yuvmoqda

Hindiston ijtimoiy tarmoqlarida navbatdagi noodatiy trend ommalashmoqda. Yoshlar va blogerlar o‘zlarining badavlat ekanini namoyish etish maqsadida qimmatbaho Starbucks qahvasini ichish o‘rniga uni yuzlariga surtib, videolarni internetga joylamoqda.

Tarqalayotgan lavhalarda ayrimlar qahvani stakandan to‘g‘ridan to‘g‘ri yuziga sepib, buni hashamatli turmush tarzining ramzi sifatida ko‘rsatishga urinmoqda. Ularning fikricha, qimmat brend mahsulotini bemalol isrof qila olish moliyaviy imkoniyatning belgisi hisoblanadi.

Biroq ushbu trend ko‘plab internet foydalanuvchilari tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Ko‘pchilik buni boylik emas, balki e’tibor qozonish uchun qilingan behuda isrof va ijtimoiy tarmoqlardagi navbatdagi ma’nosiz trend sifatida baholamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda noodatiy ko‘rinishdagi yenot internet yulduziga aylandiAQSHda noodatiy ko‘rinishdagi yenot internet yulduziga aylandiBugun, 10:46Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...Bugun, 09:10Sayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiSayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiKecha, 21:03Uch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildiUch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildiKecha, 20:40Daryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiDaryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiKecha, 19:07Golf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiGolf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiKecha, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi