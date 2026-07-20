Messining finaldan keyingi ko‘z yoshlari tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
FIFA 2026 jahon chempionati finali Ispaniyaning g‘alabasi bilan yakunlandi. Ispanlar Argentina terma jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempioni bo‘ldi.
O‘yindan keyin Argentina sardori Lionel Messi hissiyotga berildi. U final mag‘lubiyatidan so‘ng ko‘z yoshlarini yashira olmadi. Ushbu lahzalar aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Messining holati ko‘pchilik futbol muxlislarini ta’sirlantirdi. Uning uzoq yillik terma jamoa faoliyati, katta bosim va finaldagi mag‘lubiyat bu hissiyotlarga sabab bo‘lgani aytilmoqda.
Ispaniya hal qiluvchi o‘yinda yagona gol evaziga g‘alaba qozondi. Argentina esa chempionlikni himoya qila olmay, turnirni ikkinchi o‘rinda tugatdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…