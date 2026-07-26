AQSH-Eron urushining kengayishi va Saudiyaning geosiyosiy tuzog‘i...

·247·Dunyo
AQSH-Eron urushining kengayishi va Saudiyaning geosiyosiy tuzog‘i...

Bab-al-Mandib va Ho‘rmuz bo‘g‘ozlaridagi keskinlik dunyo energetika bozorini larzaga keltirmoqda. Manba: Houthi Military Media / via REUTERS.

Yaqin Sharqda AQSH va Eron o‘rtasidagi eskalatsiya xavfli bosqichga kirdi. Vashingtonning mintaqada aniq urush strategiyasi va yakuniy «g‘alaba loyihasi» mavjud emas — AQSHning zarbalaridan asosiy maqsad Tehronni jazolash, qo‘rqitish va o‘z shartlariga ko‘ndirishdir. Biroq Eron chekinmoqchi emas va Vashingtonga tengma-teng javob qaytarishga intilmoqda.

Zamin.uz AQSH-Eron qarama-qarshiligining yangi bosqichi, neft inqirozi va Saudiya Arabistoni duch kelayotgan geostrategik ziddiyatlarni atroflicha tahlil qiladi.

1. Bab-al-Mandibda zarba: Husiychilar urushga to‘liq kirdi

AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik fonida Tehronning mintaqadagi eng yirik ittifoqchilaridan biri — Yamandagi «Ansorulloh» (husiychilar) harakati urushga to‘liq qo‘shildi.

  • Tankerlarga hujum: Yaqinda husiychilar Bab-al-Mandib bo‘g‘ozida Saudiya Arabistoniga tegishli ikkita neft tankeriga zarba berdi. Odamlar orasida qurbonlar bo‘lmasa-da, tankerlar va ularga ortilgan neft butunlay yo‘q qilindi.

  • Global energetik inqiroz: Eron tomonidan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi, husiychilar tomonidan esa Bab-al-Mandibning faktik bloklanishi dunyo iqtisodiyoti va energetika sektoriga qaqshatqich zarba bo‘ldi. Neft narxi keskin ko‘tarilib, bir barrel uchun 100 dollarlik psixologiyak ostonaga yetdi.

  • Husiychilar vajlari: Harakat vakillari ushbu harakatni «Saudiya tomoni joriy etilgan tartibga rioya qilmagani» va «12 yillik urush uchun qasos» deb izohladi.

2. Ar-Riyodning murakkab tanlovi: Ikki o‘t orasidagi Saudiya

Saudiya Arabistoni bu safar Yamanda harbiy operatsiya o‘tkazishdan tiyilmoqda. Cho‘ziladigan urushlar davlatlarni holsizlantirishi, qurol zaxiralarini yemirishi va oqibatda Isroilga muqarrar ustunlik yaratishini Ar-Riyod yaxshi anglaydi.

Geosiyosiy mazmun:

Bugungi AQSH-Eron urushi markazida mintaqadagi gegemonlik masalasi turadi. Vashington o‘z ta’sirini saqlab qolmoqchi, Eron esa mavjud status-kvoni buzishga intilmoqda. Saudiya Arabistoni esa o‘z ichki geostrategik inqirozini boshdan kechirmoqda: Tehronning haddan tashqari kuchayishi ham, uning batamom yiqilishi ham Ar-Riyod uchun birdek xavfli. Agar Eron yiqilsa, Isroilning mintaqaviy tajovuzkorligi va AQSH bosimi yanada ortadi.

Saudiya Arabistoni va mintaqaviy kuchlar muvozanati

Davlat / Kuch

Ar-Riyodning pozitsiyasi va munosabati

Asosiy geosiyosiy xavf

AQSH

Sodiq ittifoqchilikdan ko‘p vektorli siyosatga o‘tilmoqda

Isroil manfaati uchun arab ittifoqchilarini tashlab ketishi

Isroil

«Katta Isroil» loyihasi va G‘azodagi harakatlari Ar-Riyodda xavotir uyg‘otmoqda

Mingaqada yagona harbiy va siyosiy kuchga aylanishi

BAA

Saudiyaga muqobil va ba’zan qarshi loyiha sifatida namoyon bo‘lmoqda

Isroilga oriyentir olishi ortidan arab dunyosidagi bo‘linish

Turkiya va Qatar

Yashirin yoki oshkora raqib sifatida ko‘riladi (masalan, Suriyadagi ta’sir)

Anqara va Dohaning Eronga moyil siyosat yuritishi

3. AQSHning 30 yillik «yadroviy dasturi» va Saudiya strategiyasi

Saudiya Arabistonini o‘z lagerida ushlab qolish uchun Vashington Ar-Riyodga 30 yillik muddatga mo‘ljallangan tinch atom dasturini taklif etmoqda. Hatto uranni boyitish ishlarini Saudiya hududida amalga oshirishga ruxsat berish ko‘zda tutilgan.

Bu qadam orqali AQSH ko‘p vektorli siyosat sari yuz tutayotgan podshohlikni o‘z ta’sir doirasida saqlab qolmoqchi.

  • Yetakchilik ambitsiyasi: Saudiya Arabistoni o‘zini boshqalarga ergashuvchi emas, balki arab va islom dunyosini ergashtiruvchi lider davlat deb biladi.

  • Iroda va resurslar tanqisligi: Saudiyaning o‘z geosiyosiy qutbini yaratishi uchun hozircha shijoat, to‘liq geosiyosiy erkinlik va strategik fikrlash yetishmayapti.

  • Ehtiyotkor kuzatuvchi: Ar-Riyod shoshilayotgani yo‘q. U dunyodagi kuchlar nisbati o‘zgarayotgan pallada o‘zgarishlarni amalga oshiruvchi emas, balki sodir bo‘layotgan jarayonlardan ehtiyotkorlik bilan foydalanuvchi maqomida qolmoqda.

Ushbu muhim geosiyosiy tahlilni yaqinlaringizga yuboring!

Yaqin Sharqdagi keskinlik va energetika bozoridagi chayqalishlar butun jahon iqtisodiyotiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Ushbu qaynok va tahliliy maqolani do‘stlaringiz va geosiyosatga qiziquvchi yaqinlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, Neft narxi $100 dan o‘tib ketadimi va Saudiya Arabistoni AQSHning yadroviy taklifini qabul qiladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiEronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiBugun, 10:57Angliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiAngliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiBugun, 10:19Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Bugun, 09:57Anqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiAnqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiBugun, 09:44Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Bugun, 08:57Istanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiIstanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi