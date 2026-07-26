«Urushni muzlatish va Istanbul 2.0»: To‘qayev Putinga shunday taklif berdi
Shanba, 25 iyul kuni Omskda bo‘lib o‘tgan Mintaqalararo hamkorlik forumi doirasida Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jomart To‘qayev va Rossiya Prezidenti Vladimir Putin o‘rtasida muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi. Uchrashuvda To‘qayev Ukrainadagi urushni «muzlatish» va «Istanbul 2.0» formulasiga qaytishni taklif qildi.
Zamin.uz ushbu oliy darajadagi muzokaralar tafsilotlari va Kremlning munosabatini tahlil qiladi.
1. To‘qayevning taklifi: «Istanbul 2.0» formulasi
Qozog‘iston Prezidenti hozirda ikki tomonning pozitsiyalari o‘ta qarama-qarshi ekanini va mojaroni hal etishning aniq yo‘li yo‘qligini ta’kidladi. Shu sababli u jang harakatlarini to‘xtatib, muzokaralar stoliga qaytishni taklif etdi.
Tinchlik formulasi: To‘qayevning fikricha, 2022 yilda Istanbulda erishilgan ilk kelishuvlar bazasiga qaytish lozim, chunki u yerda muhim ilgarilashlar bo‘lgan edi.
Vositachilik pozitsiyasi: Qozog‘iston Rossiya va Ukraina o‘rtasida bevosita vositachi bo‘lishdan bosh tortishini, ammo tinchlikka chaqirishni davom ettirishini bildirdi.
Siyosiy moslashuvchanlik: To‘qayev Putinning 2025 yil avgust oyida Ankorijda (AQSH) Donald Tramp bilan o‘tkazgan muzokaralarida «maksimal diplomatik moslashuvchanlik» ko‘rsatganini alohida e’tirof etdi.
To‘qayev: «Bu fuqarolar urushi emas, davlatlararo mojaro»
Qosim-Jomart To‘qayevning bayonotidan:
«Biz har doim Ukraina xalqini, uning madaniyatini va tilini hurmat qilganmiz. Bu mojaroning mohiyati ko‘pchilik uchun, jumladan biz uchun ham to‘liq tushunarli emas. Bu davlatlararo mojaro bo‘lib, Moskva va Kiyevning umumiy dushmanlari manfaatiga xizmat qilmoqda. Bularning barini to‘xtatish kerak.»
To‘qayevning taklifi va Kremlning rasmiy pozitsiyasi
Jihatlar
To‘qayevning taklifi
Kreml va Peskovning munosabati
Mojaro maqomi
Urushni «muzlatish» va frontni to‘xtatish
Muzlatish mumkin emas
Muzokaralar formati
«Istanbul 2.0» formulasiga qaytish
Kiyev Rossiya shartlari va maqsadlarini tan olishi kerak
Urushni to‘xtatish sharti
Tomonlar kelishuvga erishishi
Rossiya o‘z maqsadlariga erishishi shart
2. Peskov: «Urushni muzlatish mumkin emas»
Muzokaralardan so‘ng Rossiya Prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kremlning ushbu taklifga nisbatan aniq pozitsiyasini e’lon qildi.
Maqsadlar o‘zgarmas: Peskovning ta’kidlashicha, Kiyevning hozirgi pozitsiyasi sababli urushni shunchaki muzlatib qo‘yishning iloji yo‘q.
To‘xtash sharti: «Biz uchun asosiy shart bor: biz o‘z maqsadlarimizga erishishimiz kerak. Ular aniq va izchil. Agar Kiyev tegishli qarorlarni qabul qilsa, janglar bugun kun oxirigacha ham to‘xtashi mumkin», — dedi Kreml vakili.
Ushbu muhim siyosiy tahlilni yaqinlaringizga yuboring!
Qozog‘iston va Rossiya rahbarlarining Omskdagi uchrashuvi mintaqaviy xavfsizlik va global geosiyosatdagi muhim signallardan biri bo‘ldi.
Ushbu qaynok geosiyosiy yangilikni do‘stlaringizga va siyosiy muhokama guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Ukrainadagi mojaroni «muzlatish» va «Istanbul 2.0» formulasiga qaytish real yechim bo‘la oladimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…