«Urushni muzlatish va Istanbul 2.0»: To‘qayev Putinga shunday taklif berdi

·111·Dunyo
«Urushni muzlatish va Istanbul 2.0»: To‘qayev Putinga shunday taklif berdi

Shanba, 25 iyul kuni Omskda bo‘lib o‘tgan Mintaqalararo hamkorlik forumi doirasida Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jomart To‘qayev va Rossiya Prezidenti Vladimir Putin o‘rtasida muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi. Uchrashuvda To‘qayev Ukrainadagi urushni «muzlatish» va «Istanbul 2.0» formulasiga qaytishni taklif qildi.

Zamin.uz ushbu oliy darajadagi muzokaralar tafsilotlari va Kremlning munosabatini tahlil qiladi.

1. To‘qayevning taklifi: «Istanbul 2.0» formulasi

Qozog‘iston Prezidenti hozirda ikki tomonning pozitsiyalari o‘ta qarama-qarshi ekanini va mojaroni hal etishning aniq yo‘li yo‘qligini ta’kidladi. Shu sababli u jang harakatlarini to‘xtatib, muzokaralar stoliga qaytishni taklif etdi.

  • Tinchlik formulasi: To‘qayevning fikricha, 2022 yilda Istanbulda erishilgan ilk kelishuvlar bazasiga qaytish lozim, chunki u yerda muhim ilgarilashlar bo‘lgan edi.

  • Vositachilik pozitsiyasi: Qozog‘iston Rossiya va Ukraina o‘rtasida bevosita vositachi bo‘lishdan bosh tortishini, ammo tinchlikka chaqirishni davom ettirishini bildirdi.

  • Siyosiy moslashuvchanlik: To‘qayev Putinning 2025 yil avgust oyida Ankorijda (AQSH) Donald Tramp bilan o‘tkazgan muzokaralarida «maksimal diplomatik moslashuvchanlik» ko‘rsatganini alohida e’tirof etdi.

To‘qayev: «Bu fuqarolar urushi emas, davlatlararo mojaro»

Qosim-Jomart To‘qayevning bayonotidan:

«Biz har doim Ukraina xalqini, uning madaniyatini va tilini hurmat qilganmiz. Bu mojaroning mohiyati ko‘pchilik uchun, jumladan biz uchun ham to‘liq tushunarli emas. Bu davlatlararo mojaro bo‘lib, Moskva va Kiyevning umumiy dushmanlari manfaatiga xizmat qilmoqda. Bularning barini to‘xtatish kerak.»

To‘qayevning taklifi va Kremlning rasmiy pozitsiyasi

Jihatlar

To‘qayevning taklifi

Kreml va Peskovning munosabati

Mojaro maqomi

Urushni «muzlatish» va frontni to‘xtatish

Muzlatish mumkin emas

Muzokaralar formati

«Istanbul 2.0» formulasiga qaytish

Kiyev Rossiya shartlari va maqsadlarini tan olishi kerak

Urushni to‘xtatish sharti

Tomonlar kelishuvga erishishi

Rossiya o‘z maqsadlariga erishishi shart

2. Peskov: «Urushni muzlatish mumkin emas»

Muzokaralardan so‘ng Rossiya Prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kremlning ushbu taklifga nisbatan aniq pozitsiyasini e’lon qildi.

  • Maqsadlar o‘zgarmas: Peskovning ta’kidlashicha, Kiyevning hozirgi pozitsiyasi sababli urushni shunchaki muzlatib qo‘yishning iloji yo‘q.

  • To‘xtash sharti: «Biz uchun asosiy shart bor: biz o‘z maqsadlarimizga erishishimiz kerak. Ular aniq va izchil. Agar Kiyev tegishli qarorlarni qabul qilsa, janglar bugun kun oxirigacha ham to‘xtashi mumkin», — dedi Kreml vakili.

Ushbu muhim siyosiy tahlilni yaqinlaringizga yuboring!

Qozog‘iston va Rossiya rahbarlarining Omskdagi uchrashuvi mintaqaviy xavfsizlik va global geosiyosatdagi muhim signallardan biri bo‘ldi.

Ushbu qaynok geosiyosiy yangilikni do‘stlaringizga va siyosiy muhokama guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Ukrainadagi mojaroni «muzlatish» va «Istanbul 2.0» formulasiga qaytish real yechim bo‘la oladimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Qasim-Jomart ToqayevVladimir PutinQozog'istonDonald TrampKreml
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiEronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiBugun, 10:57Angliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiAngliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiBugun, 10:19Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Bugun, 09:57Anqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiAnqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiBugun, 09:44Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Bugun, 08:57Istanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiIstanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi