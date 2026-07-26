OpenAI yangi loyihasi: ChatGPT «Temir odam»dagi Jarvis kabi yordamchiga aylanadi

·65·Texno
OpenAI yangi loyihasi: ChatGPT «Temir odam»dagi Jarvis kabi yordamchiga aylanadi

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi insoniyatning kompyuter va texnologiyalar bilan muloqot qilish uslubini butunlay oʻzgartirib yubormoqchi. Kompaniya prezidenti Greg Brokman yaqinda bergan intervyusida ChatGPT platformasining kelajakdagi rivojlanish strategiyasi haqida toʻxtalib, foydalanuvchilar uchun xuddi Marvel kinoolamidagi Jarvis kabi aqlli yordamchi yaratish ustida ish olib borilayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Brokmanning soʻzlariga koʻra, OpenAI maqsadi shunchaki savollarga javob beradigan chat-bot emas, balki foydalanuvchining kompyuteridagi murakkab vazifalarni mustaqil bajara oladigan tizimni shakllantirishdir. Bunday yordamchi ilovalarni ishga tushirishi, hujjatlar bilan ishlashi va inson ishtirokisiz turli operatsiyalarni amalga oshirishi kutilmoqda. Bu esa sunʼiy intellektning imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Klaviatura va sichqoncha oʻtmishda qoladimi?

OpenAI rahbariyati kelajakda matn terish yoki sichqoncha yordamida buyruq berish kabi anʼanaviy usullar oʻz ahamiyatini yoʻqotishiga ishonadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ChatGPT Live funksiyasini Codex texnologiyalari bilan birlashtirishni rejalashtirmoqda. Codex tizimi allaqachon sunʼiy intellektga dasturiy kodlarni tushunish va kompyuter interfeysini boshqarish imkonini berib kelmoqda.

Yangi avlod yordamchisi foydalanuvchining ovozli buyruqlarini tahlil qilib, real vaqt rejimida harakatga kirishadi. Masalan, foydalanuvchi shunchaki «Prezentatsiya tayyorla va uni barcha hamkasblarimga yubor» deb aytsa kifoya — qolgan barcha texnik jarayonlarni sunʼiy intellektning oʻzi bajaradi. Bu esa ish unumdorligini keskin oshirib, texnik koʻnikmalarga ega boʻlmagan insonlar uchun ham murakkab dasturlardan foydalanish imkonini beradi.

Aqlli koʻzoynaklar va gadjetlar integratsiyasi

OpenAI faqatgina dasturiy taʼminot bilan cheklanib qolmoqchi emas. Kompaniya oʻzining ovozli yordamchisini turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalariga, xususan, aqlli koʻzoynaklar va boshqa taqiladigan gadjetlarga integratsiya qilishni maqsad qilgan. Bu foydalanuvchilarga smartfonni choʻntakdan chiqarmasdan turib, atrof-muhit bilan muloqot qilish va maʼlumot olish imkonini beradi.

Hozirda faol rivojlantirilayotgan ChatGPT Live texnologiyasi ushbu ulkan loyihaning poydevori hisoblanadi. Ushbu model inson bilan xuddi jonli suhbatdosh kabi, hech qanday pauzalarsiz va kechikishlarsiz muloqot qilishga qodir. Tizim suhbatdoshni tinglash bilan bir vaqtda javob qaytarishi, gapni boʻlishi yoki hissiyotlarni tushunishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu texnologiyalar kirib kelishi katta ahamiyatga ega. Mahalliy bozorda aqlli qurilmalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, ChatGPT kabi tizimlarning gadjetlarga chuqur integratsiyasi kundalik yumushlarni yengillashtirishga xizmat qiladi. OpenAI kelajakda ushbu funksiyalarni barcha uchun ochiq va qulay qilishni rejalashtirmoqda.

OpenAIChatGPTSunʼiy IntellektTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob