OpenAI yangi loyihasi: ChatGPT «Temir odam»dagi Jarvis kabi yordamchiga aylanadi
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi insoniyatning kompyuter va texnologiyalar bilan muloqot qilish uslubini butunlay oʻzgartirib yubormoqchi. Kompaniya prezidenti Greg Brokman yaqinda bergan intervyusida ChatGPT platformasining kelajakdagi rivojlanish strategiyasi haqida toʻxtalib, foydalanuvchilar uchun xuddi Marvel kinoolamidagi Jarvis kabi aqlli yordamchi yaratish ustida ish olib borilayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Brokmanning soʻzlariga koʻra, OpenAI maqsadi shunchaki savollarga javob beradigan chat-bot emas, balki foydalanuvchining kompyuteridagi murakkab vazifalarni mustaqil bajara oladigan tizimni shakllantirishdir. Bunday yordamchi ilovalarni ishga tushirishi, hujjatlar bilan ishlashi va inson ishtirokisiz turli operatsiyalarni amalga oshirishi kutilmoqda. Bu esa sunʼiy intellektning imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.
Klaviatura va sichqoncha oʻtmishda qoladimi?OpenAI rahbariyati kelajakda matn terish yoki sichqoncha yordamida buyruq berish kabi anʼanaviy usullar oʻz ahamiyatini yoʻqotishiga ishonadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ChatGPT Live funksiyasini Codex texnologiyalari bilan birlashtirishni rejalashtirmoqda. Codex tizimi allaqachon sunʼiy intellektga dasturiy kodlarni tushunish va kompyuter interfeysini boshqarish imkonini berib kelmoqda.
Yangi avlod yordamchisi foydalanuvchining ovozli buyruqlarini tahlil qilib, real vaqt rejimida harakatga kirishadi. Masalan, foydalanuvchi shunchaki «Prezentatsiya tayyorla va uni barcha hamkasblarimga yubor» deb aytsa kifoya — qolgan barcha texnik jarayonlarni sunʼiy intellektning oʻzi bajaradi. Bu esa ish unumdorligini keskin oshirib, texnik koʻnikmalarga ega boʻlmagan insonlar uchun ham murakkab dasturlardan foydalanish imkonini beradi.
Aqlli koʻzoynaklar va gadjetlar integratsiyasiOpenAI faqatgina dasturiy taʼminot bilan cheklanib qolmoqchi emas. Kompaniya oʻzining ovozli yordamchisini turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalariga, xususan, aqlli koʻzoynaklar va boshqa taqiladigan gadjetlarga integratsiya qilishni maqsad qilgan. Bu foydalanuvchilarga smartfonni choʻntakdan chiqarmasdan turib, atrof-muhit bilan muloqot qilish va maʼlumot olish imkonini beradi.
Hozirda faol rivojlantirilayotgan ChatGPT Live texnologiyasi ushbu ulkan loyihaning poydevori hisoblanadi. Ushbu model inson bilan xuddi jonli suhbatdosh kabi, hech qanday pauzalarsiz va kechikishlarsiz muloqot qilishga qodir. Tizim suhbatdoshni tinglash bilan bir vaqtda javob qaytarishi, gapni boʻlishi yoki hissiyotlarni tushunishi mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu texnologiyalar kirib kelishi katta ahamiyatga ega. Mahalliy bozorda aqlli qurilmalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, ChatGPT kabi tizimlarning gadjetlarga chuqur integratsiyasi kundalik yumushlarni yengillashtirishga xizmat qiladi. OpenAI kelajakda ushbu funksiyalarni barcha uchun ochiq va qulay qilishni rejalashtirmoqda.
…