Gollivud yulduzi hayratda: Rekshem klubi Nyu-Yorkda Liverpulga qarshi maydonga tushadi
Gollivud aktyori Ryan Reynolds va Rob McElhenney egalik qiladigan Uelsning Rekshem klubi oʻz tarixidagi eng hayajonli pallalardan birini boshdan kechirmoqda. Jamoa AQSH boʻylab davom etayotgan tur doirasida Nyu-Yorkdagi mashhur Yankee Stadium oʻyingohida Angliya futboli giganti Liverpul bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuv nafaqat klub, balki uning egalari uchun ham kutilmagan choʻqqi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ryan Reynolds SportsCenter nashriga bergan intervyusida ushbu voqeani "oʻzimga kelishim uchun kimdir meni urib qoʻyishi kerak boʻlgan lahza" (punch me moment) deb taʼrifladi. Uning soʻzlariga koʻra, Rekshem kabi kamtarona jamoaning dunyoning eng nufuzli stadionlaridan birida Liverpuldek grandga qarshi oʻynashi hatto eng jasur orzulardan ham oʻtib tushgan.
Gollivudcha yuksalish va yangi sinovlarRekshem soʻnggi yillarda Angliya quyi ligalaridan koʻtarilib, Chempionship darajasiga qadar yetib keldi. Bu muvaffaqiyatlar ortida turgan Ryan Reynolds jamoasining AQSH turidan juda mamnun. Uelsliklar Tampa, Nyu-York va Filadelfiya shaharlarida Angliya Premer-ligasining uchta jamoasiga qarshi maydonga tushishi rejalashtirilgan.
Goal.com xabariga koʻra, Rekshem ushbu tur doirasida allaqachon bir qator kutilmagan natijalarni qayd etishga ulgurdi. Xususan, Fil Parkinson shogirdlari Floridada Lids Yunaytedni 3:2 hisobida magʻlub etgan boʻlsa, Xelsinkidagi bahsda Manchester Yunayted ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, futbol jamoatchiligini hayratda qoldirdi.
Klub hammuallifi Rob McElhenneyning taʼkidlashicha, ushbu uchrashuvlar oddiy koʻrgazmali oʻyinlar emas. Futbolchilar maydonda bor kuchlari bilan harakat qilishmoqda va gʻalaba uchun chanqoq. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar bilan doimiy muloqotda boʻlib turishibdi va jamoa aʼzolari Liverpulga qarshi bahsda yana bir bor "moʻjiza" koʻrsatishga tayyor.
Tarixiy raqib va ulkan masʼuliyatLiverpul dunyo futboli sahnasidagi eng nufuzli klublardan biri sanaladi. Ryan Reynolds raqibning nufuzini yuqori baholab, shunday dedi: "Liverpul — bu jahon miqyosidagi eng katta nomlardan biri. Rekshemning 165 yillik tarixida koʻplab 'grandlarni yiqitish' holatlari boʻlgan, ammo bu safargisi oʻzgacha ahamiyatga ega".
Ushbu oʻyin nafaqat sport musobaqasi, balki Rekshem brendining global miqyosda oʻsishi uchun ham xizmat qiladi. Yankee Stadium oʻyingohi muxlislar bilan toʻlishi kutilmoqda, bu esa jamoaning mashhurligi naqadar ortib borayotganidan dalolat beradi. Futbol muxlislari ushbu bahsda Gollivud ssenariylariga xos boʻlgan yana bir kutilmagan burilishni kutishmoqda.
…