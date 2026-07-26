Gollivud yulduzi hayratda: Rekshem klubi Nyu-Yorkda Liverpulga qarshi maydonga tushadi

·56·Sport
Gollivud yulduzi hayratda: Rekshem klubi Nyu-Yorkda Liverpulga qarshi maydonga tushadi

Gollivud aktyori Ryan Reynolds va Rob McElhenney egalik qiladigan Uelsning Rekshem klubi oʻz tarixidagi eng hayajonli pallalardan birini boshdan kechirmoqda. Jamoa AQSH boʻylab davom etayotgan tur doirasida Nyu-Yorkdagi mashhur Yankee Stadium oʻyingohida Angliya futboli giganti Liverpul bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuv nafaqat klub, balki uning egalari uchun ham kutilmagan choʻqqi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ryan Reynolds SportsCenter nashriga bergan intervyusida ushbu voqeani "oʻzimga kelishim uchun kimdir meni urib qoʻyishi kerak boʻlgan lahza" (punch me moment) deb taʼrifladi. Uning soʻzlariga koʻra, Rekshem kabi kamtarona jamoaning dunyoning eng nufuzli stadionlaridan birida Liverpuldek grandga qarshi oʻynashi hatto eng jasur orzulardan ham oʻtib tushgan.

Gollivudcha yuksalish va yangi sinovlar

Rekshem soʻnggi yillarda Angliya quyi ligalaridan koʻtarilib, Chempionship darajasiga qadar yetib keldi. Bu muvaffaqiyatlar ortida turgan Ryan Reynolds jamoasining AQSH turidan juda mamnun. Uelsliklar Tampa, Nyu-York va Filadelfiya shaharlarida Angliya Premer-ligasining uchta jamoasiga qarshi maydonga tushishi rejalashtirilgan.

Goal.com xabariga koʻra, Rekshem ushbu tur doirasida allaqachon bir qator kutilmagan natijalarni qayd etishga ulgurdi. Xususan, Fil Parkinson shogirdlari Floridada Lids Yunaytedni 3:2 hisobida magʻlub etgan boʻlsa, Xelsinkidagi bahsda Manchester Yunayted ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, futbol jamoatchiligini hayratda qoldirdi.

Klub hammuallifi Rob McElhenneyning taʼkidlashicha, ushbu uchrashuvlar oddiy koʻrgazmali oʻyinlar emas. Futbolchilar maydonda bor kuchlari bilan harakat qilishmoqda va gʻalaba uchun chanqoq. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar bilan doimiy muloqotda boʻlib turishibdi va jamoa aʼzolari Liverpulga qarshi bahsda yana bir bor "moʻjiza" koʻrsatishga tayyor.

Tarixiy raqib va ulkan masʼuliyat

Liverpul dunyo futboli sahnasidagi eng nufuzli klublardan biri sanaladi. Ryan Reynolds raqibning nufuzini yuqori baholab, shunday dedi: "Liverpul — bu jahon miqyosidagi eng katta nomlardan biri. Rekshemning 165 yillik tarixida koʻplab 'grandlarni yiqitish' holatlari boʻlgan, ammo bu safargisi oʻzgacha ahamiyatga ega".

Ushbu oʻyin nafaqat sport musobaqasi, balki Rekshem brendining global miqyosda oʻsishi uchun ham xizmat qiladi. Yankee Stadium oʻyingohi muxlislar bilan toʻlishi kutilmoqda, bu esa jamoaning mashhurligi naqadar ortib borayotganidan dalolat beradi. Futbol muxlislari ushbu bahsda Gollivud ssenariylariga xos boʻlgan yana bir kutilmagan burilishni kutishmoqda.

FutbolLiverpulRekshemRyan ReynoldsAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?Kecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi