Arsenal Vinicius Junior transferi uchun rekord summa toʻlashga tayyorlanmoqda
Madridning Real Madrid klubi oʻzining asosiy yulduzlaridan biri Vinicius Junior borasidagi pozitsiyasini aniqlab oldi. Braziliyalik hujumchining kelajagi borasidagi noaniqliklar fonida, klub prezidenti Florentino Perez futbolchi uchun astronomik narx belgiladi. Ushbu transfer nafaqat Ispaniya, balki butun Yevropa futbol bozoridagi muvozanatni oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati 26 yoshli vinger uchun jami 160 million yevro miqdorida mablagʻ talab qilmoqda. Ushbu paket oʻz ichiga kafolatlangan toʻlovlar va turli bonuslarni oladi. Bunday yuqori narx belgilanishidan maqsad — "Galaktikos" maqomidagi futbolchini shunchaki qoʻldan chiqarmaslik va potensial xaridorlarga jiddiy toʻsiq qoʻyishdir.
Londonning Arsenal klubi ushbu vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Angliya Premer-ligasida zafar quchgan Mikel Arteta jamoasi tarkibni dunyo darajasidagi yulduz bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Arteta oʻz intervyularida Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng klub yanada ulkan ambitsiyalarni namoyish etishi kerakligini taʼkidlab kelmoqda.
Transfer ortidagi asosiy sabablarVinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolganiga asosiy sabab — maosh masalasidir. Xabarlarga koʻra, braziliyalik futbolchi oʻz maoshining Kylian Mbappe darajasiga yetkazilishini talab qilmoqda. Bu esa klubning ichki maoshlar balansiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi sababli rahbariyat bilan kelishmovchiliklarni keltirib chiqardi.
Hozircha klublar oʻrtasida rasmiy aloqa oʻrnatilmagan boʻlsa-da, Arsenal futbolchining shartnomani uzaytirmaslik toʻgʻrisidagi yakuniy qarorini kutmoqda. Agar Vinicius Junior Madridda qolishni istamasa, "toʻpchilar" oʻz tarixidagi rekord summani tikishga tayyor. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar amal qiladi.
GOAL.com maʼlumotlariga koʻra, tomonlar 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng hal qiluvchi muzokaralar oʻtkazishga kelishib olishgan. Biroq, agar kelishuvga erishilmasa, Real Madrid futbolchining transfer qiymati pasayib ketishidan oldin uni sotib yuborish variantini koʻrib chiqishga majbur boʻladi. Bu esa Arsenal uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ushbu transferning amalga oshishi Angliya Premer-ligasining nufuzini yanada oshiradi. Arsenal kabi hujumkor futbol tarafdori boʻlgan jamoaga Vinicius Junior kabi tezkor vingerning qoʻshilishi, London klubini nafaqat Angliyada, balki Yevropa maydonlarida ham mutlaq favoritga aylantirishi shubhasiz.
…