Arsenal Vinicius Junior transferi uchun rekord summa toʻlashga tayyorlanmoqda

·66·Sport
Arsenal Vinicius Junior transferi uchun rekord summa toʻlashga tayyorlanmoqda

Madridning Real Madrid klubi oʻzining asosiy yulduzlaridan biri Vinicius Junior borasidagi pozitsiyasini aniqlab oldi. Braziliyalik hujumchining kelajagi borasidagi noaniqliklar fonida, klub prezidenti Florentino Perez futbolchi uchun astronomik narx belgiladi. Ushbu transfer nafaqat Ispaniya, balki butun Yevropa futbol bozoridagi muvozanatni oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati 26 yoshli vinger uchun jami 160 million yevro miqdorida mablagʻ talab qilmoqda. Ushbu paket oʻz ichiga kafolatlangan toʻlovlar va turli bonuslarni oladi. Bunday yuqori narx belgilanishidan maqsad — "Galaktikos" maqomidagi futbolchini shunchaki qoʻldan chiqarmaslik va potensial xaridorlarga jiddiy toʻsiq qoʻyishdir.

Londonning Arsenal klubi ushbu vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Angliya Premer-ligasida zafar quchgan Mikel Arteta jamoasi tarkibni dunyo darajasidagi yulduz bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Arteta oʻz intervyularida Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng klub yanada ulkan ambitsiyalarni namoyish etishi kerakligini taʼkidlab kelmoqda.

Transfer ortidagi asosiy sabablar

Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolganiga asosiy sabab — maosh masalasidir. Xabarlarga koʻra, braziliyalik futbolchi oʻz maoshining Kylian Mbappe darajasiga yetkazilishini talab qilmoqda. Bu esa klubning ichki maoshlar balansiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi sababli rahbariyat bilan kelishmovchiliklarni keltirib chiqardi.

Hozircha klublar oʻrtasida rasmiy aloqa oʻrnatilmagan boʻlsa-da, Arsenal futbolchining shartnomani uzaytirmaslik toʻgʻrisidagi yakuniy qarorini kutmoqda. Agar Vinicius Junior Madridda qolishni istamasa, "toʻpchilar" oʻz tarixidagi rekord summani tikishga tayyor. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar amal qiladi.

GOAL.com maʼlumotlariga koʻra, tomonlar 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng hal qiluvchi muzokaralar oʻtkazishga kelishib olishgan. Biroq, agar kelishuvga erishilmasa, Real Madrid futbolchining transfer qiymati pasayib ketishidan oldin uni sotib yuborish variantini koʻrib chiqishga majbur boʻladi. Bu esa Arsenal uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ushbu transferning amalga oshishi Angliya Premer-ligasining nufuzini yanada oshiradi. Arsenal kabi hujumkor futbol tarafdori boʻlgan jamoaga Vinicius Junior kabi tezkor vingerning qoʻshilishi, London klubini nafaqat Angliyada, balki Yevropa maydonlarida ham mutlaq favoritga aylantirishi shubhasiz.

Real MadridArsenalVinicius JuniorTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi