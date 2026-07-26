Roberto De Zerbi Tottenxem tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda: Xarajatlar 200 mln funtdan oshdi
Londonning Tottenxem klubi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi joriy yozgi transfer oynasi yakuniga qadar jamoa safiga yangi futbolchilar qoʻshib olinishini tasdiqladi. Klub rahbariyati tarkibni tubdan isloh qilish uchun allaqachon katta mablagʻ sarflagan boʻlsa-da, italiyalik mutaxassis raqobatbardosh jamoa shakllantirish jarayoni hali yakuniga yetmaganini taʼkidlamoqda. Bu haqda sport nashrlari, xususan, nufuzli manbalar xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirga qadar Tottenxem transferlar uchun 200 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflab ulgurdi. Oʻtgan mavsumdagi omadsizliklar va turnir jadvalining quyi qismidagi xavfli vaziyatlardan xulosa chiqargan klub rahbariyati Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes va Sandro Tonali kabi nomdor oʻyinchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq, De Zerbining fikricha, jamoaning uzoq muddatli strategiyasi yanada koʻproq investitsiyalarni talab etadi.
Auckland FC jamoasiga qarshi oʻtkazilgan va 2:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng bergan intervyusida murabbiy transfer bozori yopilgunga qadar faollikni pasaytirmasliklarini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, ayniqsa hujum chizigʻini kuchaytirish jamoa uchun ustuvor vazifa boʻlib turibdi.
Kelajak poydevorini qurish strategiyasi"Biz transfer oynasidagi ishlarimizni oxiriga yetkazib qoʻyishimiz kerak, chunki biz uchun bozor hali yopilgani yoʻq," — deya taʼkidladi Roberto De Zerbi. U klub xoʻjayini va direktorlar kengashi bilan doimiy muloqotda ekanini, rahbariyat nafaqat joriy mavsum, balki kelajakda Tottenxem shon-shuhratini qaytarish uchun mustahkam poydevor yaratish niyatida ekanini bildirdi.
Italiyalik mutaxassis yangi kelgan futbolchilarning jismoniy holati va uning oʻziga xos oʻyin uslubiga moslashishi borasida ham toʻxtalib oʻtdi. 2026-27 yilgi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan jamoa uchun har bir yangi ijrochi taktik sxemalarni mukammal oʻzlashtirishi shart. Bu esa mavsumoldi yigʻinlarida asosiy eʼtibor qaratiladigan jihatlardan biridir.
Yangi transferlar bilan bir qatorda, klub oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchilariga ham alohida eʼtibor qaratmoqda. Xususan, oʻtgan mavsumni Rangers safida ijarada oʻtkazgan 18 yoshli Mikey Moore murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirmoqda. De Zerbi yosh iqtidor egasining jamoada qolishi yoki yana ijaraga berilishi borasida hali yakuniy qarorga kelmaganini aytdi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Tottenxem bu yilgi transfer bozorining eng faol ishtirokchilaridan biriga aylandi. Roberto De Zerbi boshchiligidagi loyiha London klubini yana kuchli toʻrtlik va sovrinlar uchun kurashadigan jamoalar safiga qaytarishni maqsad qilgan. Muxlislar esa transfer oynasi yopilgunga qadar yana bir necha shov-shuvli kelishuvlar guvohi boʻlishlari ehtimoli yuqori.
…