Roberto De Zerbi Tottenxem tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda: Xarajatlar 200 mln funtdan oshdi

·51·Sport
Roberto De Zerbi Tottenxem tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda: Xarajatlar 200 mln funtdan oshdi

Londonning Tottenxem klubi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi joriy yozgi transfer oynasi yakuniga qadar jamoa safiga yangi futbolchilar qoʻshib olinishini tasdiqladi. Klub rahbariyati tarkibni tubdan isloh qilish uchun allaqachon katta mablagʻ sarflagan boʻlsa-da, italiyalik mutaxassis raqobatbardosh jamoa shakllantirish jarayoni hali yakuniga yetmaganini taʼkidlamoqda. Bu haqda sport nashrlari, xususan, nufuzli manbalar xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirga qadar Tottenxem transferlar uchun 200 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflab ulgurdi. Oʻtgan mavsumdagi omadsizliklar va turnir jadvalining quyi qismidagi xavfli vaziyatlardan xulosa chiqargan klub rahbariyati Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes va Sandro Tonali kabi nomdor oʻyinchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq, De Zerbining fikricha, jamoaning uzoq muddatli strategiyasi yanada koʻproq investitsiyalarni talab etadi.

Auckland FC jamoasiga qarshi oʻtkazilgan va 2:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng bergan intervyusida murabbiy transfer bozori yopilgunga qadar faollikni pasaytirmasliklarini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, ayniqsa hujum chizigʻini kuchaytirish jamoa uchun ustuvor vazifa boʻlib turibdi.

Kelajak poydevorini qurish strategiyasi

"Biz transfer oynasidagi ishlarimizni oxiriga yetkazib qoʻyishimiz kerak, chunki biz uchun bozor hali yopilgani yoʻq," — deya taʼkidladi Roberto De Zerbi. U klub xoʻjayini va direktorlar kengashi bilan doimiy muloqotda ekanini, rahbariyat nafaqat joriy mavsum, balki kelajakda Tottenxem shon-shuhratini qaytarish uchun mustahkam poydevor yaratish niyatida ekanini bildirdi.

Italiyalik mutaxassis yangi kelgan futbolchilarning jismoniy holati va uning oʻziga xos oʻyin uslubiga moslashishi borasida ham toʻxtalib oʻtdi. 2026-27 yilgi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan jamoa uchun har bir yangi ijrochi taktik sxemalarni mukammal oʻzlashtirishi shart. Bu esa mavsumoldi yigʻinlarida asosiy eʼtibor qaratiladigan jihatlardan biridir.

Yangi transferlar bilan bir qatorda, klub oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchilariga ham alohida eʼtibor qaratmoqda. Xususan, oʻtgan mavsumni Rangers safida ijarada oʻtkazgan 18 yoshli Mikey Moore murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirmoqda. De Zerbi yosh iqtidor egasining jamoada qolishi yoki yana ijaraga berilishi borasida hali yakuniy qarorga kelmaganini aytdi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Tottenxem bu yilgi transfer bozorining eng faol ishtirokchilaridan biriga aylandi. Roberto De Zerbi boshchiligidagi loyiha London klubini yana kuchli toʻrtlik va sovrinlar uchun kurashadigan jamoalar safiga qaytarishni maqsad qilgan. Muxlislar esa transfer oynasi yopilgunga qadar yana bir necha shov-shuvli kelishuvlar guvohi boʻlishlari ehtimoli yuqori.

TottenhamRoberto De ZerbiTransferlarFutbol YangiliklariAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi