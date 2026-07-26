Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi: Jorge Jesus davrida yangi tartib oʻrnatiladi

·98·Sport
Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi: Jorge Jesus davrida yangi tartib oʻrnatiladi

Portugaliya terma jamoasi afsonasi Cristiano Ronaldo xalqaro miqyosdagi faoliyatini davom ettirishi uchun oʻzining jamoadagi maqomi oʻzgarishiga koʻnikishi kerak boʻladi. Terma jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Jorge Jesus qoʻl ostida 39 yoshli hujumchi endi daxlsiz asosiy tarkib oʻyinchisi hisoblanmaydi. Bu haqda Benfica klubining sobiq prezidenti Luis Filipe Vieira OAVga bergan intervyusida maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Luis Filipe Vieiraning fikricha, Jorge Jesusning tayinlanishi Portugaliya futboli uchun yangi davrni boshlab beradi. 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi arafasida jamoani qayta shakllantirish vazifasi turgan bir paytda, tajribali mutaxassis tarkibdagi muvozanatni saqlashga harakat qiladi. Ayniqsa, 233 ta oʻyinda maydonga tushgan Ronaldoning roli masalasi eng dolzarb mavzulardan biri boʻlib qolmoqda.

Yangi murabbiy va yangicha yondashuv

Jorge Jesus bilan uzoq vaqt birga ishlagan Vieira murabbiyning professionalizmiga yuqori baho berdi. Uning soʻzlariga koʻra, Jesus oʻz qarorlarida qatʼiyatli va har qanday yulduz futbolchi bilan til topisha oladigan mutaxassisdir. Antena 1 nashriga bergan intervyusida Vieira shunday deydi: "Men uni juda yaxshi taniyman. U oʻta professional murabbiy. Men buni nafaqat oʻzim, balki u bilan ishlagan barcha futbolchilar tasdiqlaydi. Portugaliyalik murabbiyning qaytishi terma jamoa uchun juda muhim qadam boʻldi".

Shu bilan birga, sobiq rahbar Ronaldoning kelajagi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, Al-Nassr hujumchisi faoliyatining yakuniy bosqichiga yetib kelganini tushunib yetishi lozim. Jorge Jesus va Cristiano Ronaldo oʻrtasida Saudiya Arabistoni chempionatidagi faoliyatlari davomida yaxshi munosabatlar shakllangan boʻlsa-da, bu maydondagi tanlovga taʼsir qilmasligi kutilmoqda.

Raqobat va rotatsiya tizimi

"Menimcha, Jesus bu vaziyatni qanday boshqarishni yaxshi biladi. Ronaldo ham faoliyati yakunlanib borayotganini tushunishi kerak. U baʼzan oʻynaydi, baʼzan esa zaxirada qoladi. Bu tabiiy jarayon va futbolchi buni qabul qilishi shart", — deya qoʻshimcha qildi Vieira. Bu degani, Portugaliya terma jamoasining kelgusi oʻyinlarida biz Ronaldoni koʻproq rotatsiya oʻyinchisi sifatida koʻrishimiz mumkin.

Maʼlumot uchun, Cristiano Ronaldo Yevropa futboli tarixidagi eng koʻp gol urgan va eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchi boʻlib turibdi. Uning xalqaro miqyosdagi natijalari hali uzoq vaqt davomida yangilanmasligi mumkin. Biroq, soʻnggi yirik turnirlardagi pasayish va yosh hujumchilarning oʻsib chiqishi murabbiylar shtabini jiddiy oʻzgarishlar qilishga undamoqda.

Jorge Jesusning asosiy maqsadi — jamoani faqat bir yulduzga bogʻlanib qolishdan qutqarish va 2026-yilgi mundialga kuchli, muvozanatlashgan tarkib bilan borishdir. Bu yoʻlda Ronaldoning tajribasi asqotishi mumkin, biroq uning har bir oʻyinda 90 daqiqa harakat qilishi endi kafolatlanmagan.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJorge JesusFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi