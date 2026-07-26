Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi: Jorge Jesus davrida yangi tartib oʻrnatiladi
Portugaliya terma jamoasi afsonasi Cristiano Ronaldo xalqaro miqyosdagi faoliyatini davom ettirishi uchun oʻzining jamoadagi maqomi oʻzgarishiga koʻnikishi kerak boʻladi. Terma jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Jorge Jesus qoʻl ostida 39 yoshli hujumchi endi daxlsiz asosiy tarkib oʻyinchisi hisoblanmaydi. Bu haqda Benfica klubining sobiq prezidenti Luis Filipe Vieira OAVga bergan intervyusida maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Luis Filipe Vieiraning fikricha, Jorge Jesusning tayinlanishi Portugaliya futboli uchun yangi davrni boshlab beradi. 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi arafasida jamoani qayta shakllantirish vazifasi turgan bir paytda, tajribali mutaxassis tarkibdagi muvozanatni saqlashga harakat qiladi. Ayniqsa, 233 ta oʻyinda maydonga tushgan Ronaldoning roli masalasi eng dolzarb mavzulardan biri boʻlib qolmoqda.
Yangi murabbiy va yangicha yondashuvJorge Jesus bilan uzoq vaqt birga ishlagan Vieira murabbiyning professionalizmiga yuqori baho berdi. Uning soʻzlariga koʻra, Jesus oʻz qarorlarida qatʼiyatli va har qanday yulduz futbolchi bilan til topisha oladigan mutaxassisdir. Antena 1 nashriga bergan intervyusida Vieira shunday deydi: "Men uni juda yaxshi taniyman. U oʻta professional murabbiy. Men buni nafaqat oʻzim, balki u bilan ishlagan barcha futbolchilar tasdiqlaydi. Portugaliyalik murabbiyning qaytishi terma jamoa uchun juda muhim qadam boʻldi".
Shu bilan birga, sobiq rahbar Ronaldoning kelajagi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, Al-Nassr hujumchisi faoliyatining yakuniy bosqichiga yetib kelganini tushunib yetishi lozim. Jorge Jesus va Cristiano Ronaldo oʻrtasida Saudiya Arabistoni chempionatidagi faoliyatlari davomida yaxshi munosabatlar shakllangan boʻlsa-da, bu maydondagi tanlovga taʼsir qilmasligi kutilmoqda.
Raqobat va rotatsiya tizimi"Menimcha, Jesus bu vaziyatni qanday boshqarishni yaxshi biladi. Ronaldo ham faoliyati yakunlanib borayotganini tushunishi kerak. U baʼzan oʻynaydi, baʼzan esa zaxirada qoladi. Bu tabiiy jarayon va futbolchi buni qabul qilishi shart", — deya qoʻshimcha qildi Vieira. Bu degani, Portugaliya terma jamoasining kelgusi oʻyinlarida biz Ronaldoni koʻproq rotatsiya oʻyinchisi sifatida koʻrishimiz mumkin.
Maʼlumot uchun, Cristiano Ronaldo Yevropa futboli tarixidagi eng koʻp gol urgan va eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchi boʻlib turibdi. Uning xalqaro miqyosdagi natijalari hali uzoq vaqt davomida yangilanmasligi mumkin. Biroq, soʻnggi yirik turnirlardagi pasayish va yosh hujumchilarning oʻsib chiqishi murabbiylar shtabini jiddiy oʻzgarishlar qilishga undamoqda.
Jorge Jesusning asosiy maqsadi — jamoani faqat bir yulduzga bogʻlanib qolishdan qutqarish va 2026-yilgi mundialga kuchli, muvozanatlashgan tarkib bilan borishdir. Bu yoʻlda Ronaldoning tajribasi asqotishi mumkin, biroq uning har bir oʻyinda 90 daqiqa harakat qilishi endi kafolatlanmagan.
…